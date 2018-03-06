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geri dönüyor

TRT1'in dönem dizisi 'un 109. bölüm fragmanında kardeşi için idam emri verildiği haberini alan ağabeyi , obaya geri dönüyor. İşte Sungur Tekin'in geri dönüş sahnesi...

Sungur Tekin geri dönüyor

'un 108. bölümünde şaşırtan bir gelişme yaşanmıştı. Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un geçen hafta yayınlanan bölümünde Ertuğrul'un Sultan Alaaddin'in adamları tarafından tevkif edilmesi damga vurmuştu.

Sultan Alaaddin ve baş başa yemek yerken, yemekte zehir olduğundan habersizlerdi. Sultan Alaaddin yediği yemekten zehirlenerek vefat etti. Bu durumu fırsat bilen Sadettin Köpek ne yapacak?

Diriliş Ertuğrul 109.Bölüm 2. Fragmanı Sungurtekin Dönüşü

SUNGUR TEKİN GERİ DÖNÜYOR
Sultan Alaaddin'in ölümünün ardından ipleri ele alan Sadettin Köpek, Ertuğrul Bey ve adamları için idam emri veriyor.

Yeni bölümdeki en büyük sürpriz ise ağabeyi 'in obaya geri dönmesi. Fragmanda ağabeyi için verilen idam emrine karşı çıkan Sungur Tekin, "Gerekirse alplerimle sarayı basıp kardeşimi kurtaracağım" diyor.

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  • 06 Mart 2018, Salı 21:55
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