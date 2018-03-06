Sungur Tekin geri dönüyor

Diriliş Ertuğrul'un 108. bölümünde şaşırtan bir gelişme yaşanmıştı. Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un geçen hafta yayınlanan bölümünde Ertuğrul'un Sultan Alaaddin'in adamları tarafından tevkif edilmesi damga vurmuştu.

Sultan Alaaddin ve Ertuğrul Bey baş başa yemek yerken, yemekte zehir olduğundan habersizlerdi. Sultan Alaaddin yediği yemekten zehirlenerek vefat etti. Bu durumu fırsat bilen Sadettin Köpek ne yapacak?





SUNGUR TEKİN GERİ DÖNÜYOR

Sultan Alaaddin'in ölümünün ardından ipleri ele alan Sadettin Köpek, Ertuğrul Bey ve adamları için idam emri veriyor.

Yeni bölümdeki en büyük sürpriz ise ağabeyi Sungur Tekin'in obaya geri dönmesi. Fragmanda ağabeyi için verilen idam emrine karşı çıkan Sungur Tekin, "Gerekirse alplerimle sarayı basıp kardeşimi kurtaracağım" diyor.