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Diriliş Ertuğrul 109.Bölüm 2. Fragmanı Sungurtekin Dönüşü

06 Mart 2018, Salı

TRT1'in dönem dizisi Diriliş Ertuğrul'un 109. bölüm fragmanında kardeşi için idam emri verildiği haberini alan ağabeyi Sungur Tekin, obaya geri dönüyor. İşte Sungur Tekin'in geri dönüş sahnesi...

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Fragman Videoları