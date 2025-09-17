Apple iOS 26’yla hangi özelikleri getirdi? iOS 26 hangi telefonlara gelecek, güncellemeler ücretsiz mi?

Apple, Eylül 2025 itibarıyla iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac cihazlarına yönelik en büyük yazılım güncellemelerinden birini yayımladı. Bu güncellemeler sadece cihazların görünümünü değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcı deneyimini tamamen yeniliyor.

(AA)

Liquid Glass Tasarımı ile Daha Yumuşak ve Şeffaf Arayüz

Apple, tüm cihazlarında Liquid Glass (Sıvı Cam) adını verdiği yeni bir tasarımı kullanıma sundu. Bu tasarım, simgeler, menüler ve bildirimler için yarı saydam, yuvarlatılmış ve dinamik bir görünüm sunuyor. Arka plandaki içeriği kısmen görebilmek, cihazların daha modern ve akıcı bir deneyim sunmasını sağlıyor.

Simgeler ve widget'lar artık daha yuvarlak ve hareketlere tepki veren bir ışık efektine sahip.

Bildirimler ekranın üst kısmından gösteriliyor, widget'lar kilit ekranının alt kısmında dinamik olarak boyutlanabiliyor.