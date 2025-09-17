SON DAKİKA
Apple iOS 26'yla hangi özelikleri getirdi? iOS 26 hangi telefonlara gelecek, güncellemeler ücretsiz mi?

Apple, iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac cihazları için dev bir yazılım güncellemesi yayımladı. iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 ve macOS 26 Tahoe, Liquid Glass tasarımıyla cihazlara daha yumuşak, yarı saydam ve dinamik bir görünüm kazandırıyor. Yeni güncellemeler, widget’lardan bildirimlere, çoklu pencere yönetiminden sağlık ve egzersiz takibine kadar pek çok özelliği kökten değiştiriyor.

Giriş Tarihi :17 Eylül 2025 , 12:31 Güncelleme Tarihi :17 Eylül 2025 , 12:49
Apple, Eylül 2025 itibarıyla iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac cihazlarına yönelik en büyük yazılım güncellemelerinden birini yayımladı. Bu güncellemeler sadece cihazların görünümünü değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcı deneyimini tamamen yeniliyor.

Liquid Glass Tasarımı ile Daha Yumuşak ve Şeffaf Arayüz

Apple, tüm cihazlarında Liquid Glass (Sıvı Cam) adını verdiği yeni bir tasarımı kullanıma sundu. Bu tasarım, simgeler, menüler ve bildirimler için yarı saydam, yuvarlatılmış ve dinamik bir görünüm sunuyor. Arka plandaki içeriği kısmen görebilmek, cihazların daha modern ve akıcı bir deneyim sunmasını sağlıyor.

Simgeler ve widget'lar artık daha yuvarlak ve hareketlere tepki veren bir ışık efektine sahip.

Bildirimler ekranın üst kısmından gösteriliyor, widget'lar kilit ekranının alt kısmında dinamik olarak boyutlanabiliyor.

Güncellemeler Ne Zaman Kullanılabilir?

iOS 26, geçtiğimiz günlerde resmen yayımlandı. Şu anda iPhone 11'den sonra çıkan tüm iPhone sahipleri iOS 26 güncellemesini indirip cihazında kullanmaya başlayabiliyor. Apple, kademeli indirme yerine tüm uyumlu cihazların aynı anda güncellemeyi almasına olanak sağlıyor.

Hangi Cihazlar Güncellemeyi Alabiliyor?

↪iPhone: iPhone 11 ve sonrası

↪iPad: iPad Pro (2018 ve sonrası), iPad Air (3. nesil ve sonrası), iPad mini (5. nesil ve sonrası), iPad (8. nesil ve sonrası)

↪Apple Watch: Series 6 ve sonrası

↪Mac: MacBook Air (2020 sonrası), MacBook Pro 13" (2020 sonrası), MacBook Pro 16" (2019 sonrası), iMac (2020 sonrası), Mac mini (2020 sonrası),

↪Mac Studio (2022 sonrası), Mac Pro (2019 sonrası)

iPhone ve iPad'de Öne Çıkan Yenilikler Neler?

iOS 26: Ana Ekran ve Widget'larda Büyük Değişim

Ana ekran simgeleri ve widget'lar yeniden tasarlandı.

Simgeleri yarı saydam yapabilir veya kendi renk seçeneklerinizle özelleştirebilirsiniz.

Dinamik ve gizli düğmeler, ekranı daha sade ve işlevsel hale getiriyor.

Spam ve Arama Filtreleme

Bilinmeyen numaralardan gelen aramalar ve mesajlar artık daha etkili şekilde filtrelenebiliyor.

Mesajlar ve telefon uygulamaları canlı çeviri desteği sunuyor.

Oyunlar Uygulaması

iPhone'unuzdaki oyunlar için merkezi bir kütüphane ve Game Center benzeri bir deneyim sağlanıyor.

iPadOS 26: Mac Benzeri Çoklu Görev Yeteneği

iPad, artık menü çubuğu ve tam pencere yönetimi özellikleriyle Mac benzeri bir deneyim sunuyor.

Pencereleri taşımak, boyutlandırmak veya yan yana yerleştirmek mümkün.

Dosyalar uygulaması ve Preview uygulaması, belge yönetimi ve düzenleme işlemlerini iPad'e taşıyor.

watchOS 26: Antrenman Deneyimi ve Sağlık Takibi

Yeni Workout Buddy, egzersizler sırasında sizi motive eden ve öneriler sunan bir sanal koç olarak çalışıyor.

Uyku uygulaması artık uyku puanı veriyor.

Yüksek tansiyon uyarısı, Series 9 ve Ultra 2 saatlerde mevcut.

Yeni bilek hareketleri ile bildirimleri ve alarmları hızlıca kapatmak mümkün.

Dört yeni ve yenilenmiş saat yüzü, Liquid Glass tasarımıyla uyumlu.

macOS 26 Tahoe: Mac'te Cam Benzeri Etkiler

macOS 26 Tahoe, iPhone ve iPad'deki Liquid Glass tasarımını Mac'e taşıyor.

Pencere köşeleri yuvarlatıldı, cam benzeri yarı saydam efektler eklendi.

iOS ve iPadOS'teki yeni özelliklerin çoğu Mac'te de kullanılabiliyor.

Güncellemeler Ücretsiz mi?

Apple, tüm bu güncellemeleri ücretsiz olarak sunuyor.

Apple’ın amiral gemisi sahada: iPhone 17 serisi satışa çıktıApple’ın amiral gemisi sahada: iPhone 17 serisi satışa çıktı
