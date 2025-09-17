Apple iOS 26’yla hangi özelikleri getirdi? iOS 26 hangi telefonlara gelecek, güncellemeler ücretsiz mi?

(Takvim Foto Arşiv)
Hangi Cihazlar Güncellemeyi Alabiliyor?
↪iPhone: iPhone 11 ve sonrası
↪iPad: iPad Pro (2018 ve sonrası), iPad Air (3. nesil ve sonrası), iPad mini (5. nesil ve sonrası), iPad (8. nesil ve sonrası)
↪Apple Watch: Series 6 ve sonrası
↪Mac: MacBook Air (2020 sonrası), MacBook Pro 13" (2020 sonrası), MacBook Pro 16" (2019 sonrası), iMac (2020 sonrası), Mac mini (2020 sonrası),
↪Mac Studio (2022 sonrası), Mac Pro (2019 sonrası)
(Takvim Foto Arşiv)
iPhone ve iPad'de Öne Çıkan Yenilikler Neler?
iOS 26: Ana Ekran ve Widget'larda Büyük Değişim
Ana ekran simgeleri ve widget'lar yeniden tasarlandı.
Simgeleri yarı saydam yapabilir veya kendi renk seçeneklerinizle özelleştirebilirsiniz.
Dinamik ve gizli düğmeler, ekranı daha sade ve işlevsel hale getiriyor.
Spam ve Arama Filtreleme
Bilinmeyen numaralardan gelen aramalar ve mesajlar artık daha etkili şekilde filtrelenebiliyor.
Mesajlar ve telefon uygulamaları canlı çeviri desteği sunuyor.
Oyunlar Uygulaması
iPhone'unuzdaki oyunlar için merkezi bir kütüphane ve Game Center benzeri bir deneyim sağlanıyor.
iPadOS 26: Mac Benzeri Çoklu Görev Yeteneği
iPad, artık menü çubuğu ve tam pencere yönetimi özellikleriyle Mac benzeri bir deneyim sunuyor.
Pencereleri taşımak, boyutlandırmak veya yan yana yerleştirmek mümkün.
Dosyalar uygulaması ve Preview uygulaması, belge yönetimi ve düzenleme işlemlerini iPad'e taşıyor.
(Takvim Foto Arşiv)
watchOS 26: Antrenman Deneyimi ve Sağlık Takibi
Yeni Workout Buddy, egzersizler sırasında sizi motive eden ve öneriler sunan bir sanal koç olarak çalışıyor.
Uyku uygulaması artık uyku puanı veriyor.
Yüksek tansiyon uyarısı, Series 9 ve Ultra 2 saatlerde mevcut.
Yeni bilek hareketleri ile bildirimleri ve alarmları hızlıca kapatmak mümkün.
Dört yeni ve yenilenmiş saat yüzü, Liquid Glass tasarımıyla uyumlu.
macOS 26 Tahoe: Mac'te Cam Benzeri Etkiler
macOS 26 Tahoe, iPhone ve iPad'deki Liquid Glass tasarımını Mac'e taşıyor.
Pencere köşeleri yuvarlatıldı, cam benzeri yarı saydam efektler eklendi.
iOS ve iPadOS'teki yeni özelliklerin çoğu Mac'te de kullanılabiliyor.
Güncellemeler Ücretsiz mi?
Apple, tüm bu güncellemeleri ücretsiz olarak sunuyor.