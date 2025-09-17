Apple’ın amiral gemisi sahada: iPhone 17 serisi satışa çıktı

Samsung, amiral gemisi telefonlardan Galaxy S25 Ultra sonrası, katlanabilir ekranlı Galaxy Z7 Fold'u sahaya sürmüştü. Huawei ve Xiaomi gibi Çinli rakiplerinden sonra şimdi alışveriş sezonu öncesi Apple da amiral gemisi telefonlarını sahaya sürdü.

Gelen yorumlar ya yangın ya övgü arasında geziyor. Peki gerçekten yeni iPhone modelleri hayatımızı değiştirecek mi? Yanıt ne aradığınıza bağlı. Türk Telekom'un e-SIM desteğiyle mağazalarında da satışa sunulacak iPhone 17'nin güçlü ve zayıf yönlerini abartıya kaçmadan anlatalım.

iPhone 17 serisi, önceki modellerden oldukça iyi bir sıçrama ile geliyor.Ekran tarafında, temel model bile ProMotion 120 Hz yenileme hızına kavuştu; bu, kaydırma ve animasyonlarda daha akıcı deneyim demek. Kamera açısından da önemli iyileştirmeler yapılmış. Arka kamera sistemi 48 MP'lik "Fusion" ana ve ultrawide lens içeriyor. Pro modellerinde optik zoom seçenekleri artmış durumda. Ön kamerada geniş çeksin diye telefonu yan tutmaya gerek yok. En önemli değişim soğutma sistemi ve güvenlik tarafında. Batarya tarafında iPhone 17 Pro Max'in video oynatma süresi önceki modellere göre ciddi artış gösteriyor.