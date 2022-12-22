Bayraktar Akıncı 'Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti' ile hedefini vurdu

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.
YÜKSEK HASSASİYETLE VURDU
Bu kapsamda TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti ile 22 Aralık 2022 Perşembe günü gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı.
Bayraktar AKINCI TİHA, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden atış testi icra etmek üzere havalandı.
Bayraktar AKINCI, gövde altında taşıdığı GÖKÇE güdüm kitine sahip 1000 librelik MK-83 (Yaklaşık 455 kg) ile yaptığı atışta hedefi yüksek hassasiyetle vurdu.