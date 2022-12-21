Yerli tayyareden Kızılelma'ya... Başkan Erdoğan o görüntüleri izletti: İşte Türkiye Yüzyılı

"Artık hikâyemiz yarım kalmasın diye istikbalini göklere taşıyan, kendi İHA'larını, SİHA'larını, helikopterlerini, hava savunma sistemlerini üreten bir Türkiye var. İşte bu bizim yüz yıllık hikâyemiz. Yüz yıllık hayaller, asırlık projeler. İşte Türkiye Yüzyılı…"