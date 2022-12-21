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    • 21.12.2022 13:26
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    Yerli tayyareden Kızılelma'ya... Başkan Erdoğan o görüntüleri izletti: İşte Türkiye Yüzyılı

    Türkiye'nin savunma alanında attığı en önemli adımlardan biri olan ilk insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. TBMM'de Grup Toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kızılema'nın önemine dikkat çekerek kısa bir video izletti. Erdoğan o videoyu sosyal medya hesabı üzerinden de "Artık hikâyemiz yarım kalmasın diye istikbalini göklere taşıyan, kendi İHA’larını, SİHA’larını, helikopterlerini, hava savunma sistemlerini üreten bir Türkiye var." ifadeleriyle paylaştı.

    takvim.com.tr
    Yerli tayyareden Kızılelma’ya...

    Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi.

    Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde ilk uçuş öncesi gerekli testlerin tamamlanmasıyla birlikte saat 14 Aralık'ta 14.59'da havalanan Bayraktar Kızılelma, 15.17'de ilk uçuşunu başarıyla tamamlayarak iniş yaptı.

    Bayraktar Kızılelma'nın 18 dakika süren ilk uçuşu Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KIZILELMA SÖZLERİ: TAKİP EDİLEN BİR ÜLKEYİZ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında Kızılelma'ya ilişkin konuştu.

    Erdoğan, "İnsansız savaş uçağımız Kızılelma 5 saat havada kalarak ilk uçuşunu tamamladı. Baktım birileri şimdi bu projelere sahip çıkmaya başladı. AK Parti önünü kesmiş. Elinizi, dilinize dursun ya. Bizden öncekiler ön kesti. Biz artık takip eden değil, takip edilen bir ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

    Erdoğan daha sonra Türkiye'nin savunma alanında nereden nereye geldiğini gösteren kısa bir film izletti.

    ARTIK HİKAYEMİZ YARIM KALMASIN
    O videoyu sosyal medyadan da paylaşan Erdoğan şu ifadelere yer verdi;

        "Artık hikâyemiz yarım kalmasın diye istikbalini göklere taşıyan, kendi İHA'larını, SİHA'larını, helikopterlerini, hava savunma sistemlerini üreten bir Türkiye var. İşte bu bizim yüz yıllık hikâyemiz. Yüz yıllık hayaller, asırlık projeler. İşte Türkiye Yüzyılı…"
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