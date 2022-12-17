Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma açıklaması: "5. nesil savaş uçaklarının yapabildiklerini yapacak"





BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Sayın Cumhurbaşkanımıza ben bu milletin bir evladı olarak şükranlarımı iletiyorum Milli Teknoloji hamlesine olan desteğinden milli savunma sanayiine olan desteğinden dolayı ve TEKNOFEST'te de Kızılelma'nın ilk halkla buluştuğunda sağolsun imzasını attı.



KIZIELMA 14 ARALIK'TA İLK KEZ HAVALANDI

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın testleri tüm hızıyla devam ediyor. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Kızılelma, teker kesme testinden sonra 14 Aralık'ta ilk kez havalandı.