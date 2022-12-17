Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma açıklaması: "5. nesil savaş uçaklarının yapabildiklerini yapacak"

Bayraktar Kızılelma'nın 18 dakika süren ilk uçuşu Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtı. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "5. nesil savaş uçaklarının yapabildiklerini yapacak." dedi.
Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları:
6 tonluk Kızılelma'nın uçması bizim için gururdur. İlk kez uçması bizim için gurur verici. Bayraktar TB2 bütün dünyaya damgasını vurdu. Kızılelma 5. nesil savaş uçaklarının yapabildiklerini yapacak.
Türkiye oyun kurucu olacak, Kızılema bunu ifadesi. Tüm yerli mühimmatları taşıyabilecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR
Sayın Cumhurbaşkanımıza ben bu milletin bir evladı olarak şükranlarımı iletiyorum Milli Teknoloji hamlesine olan desteğinden milli savunma sanayiine olan desteğinden dolayı ve TEKNOFEST'te de Kızılelma'nın ilk halkla buluştuğunda sağolsun imzasını attı.
KIZIELMA 14 ARALIK'TA İLK KEZ HAVALANDI
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın testleri tüm hızıyla devam ediyor. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Kızılelma, teker kesme testinden sonra 14 Aralık'ta ilk kez havalandı.