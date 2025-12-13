PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Derbi saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig’de haftanın en çok beklenen karşılaşmalarından biri olan Trabzonspor Beşiktaş maçı futbolseverlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Derbi öncesinde karşılaşmanın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı gibi detaylar arama motorlarında öne çıkan başlıklar arasında. Peki Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Derbi saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Trabzonspor-Beşiktaş derbisine dair merak edilen tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Derbi saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Beşiktaş maçı, futbolseverlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Derbi öncesinde karşılaşmanın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı gibi detaylar arama motorlarında öne çıkan başlıklar arasında. İşte Trabzonspor - Beşiktaş derbisine dair merak edilen tüm bilgiler…

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig 16. hafta Trabzonspor Beşiktaş maçı 14 Aralık Pazar günü oynanacak.

Galatasaray'ın ardından 34 puanla ikinci sırada olan Trabzonspor sahasında 25 puanla 5. sıradaki Beşiktaş'ı konuk edecek.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Beşiktaş derbisi 14 Aralık Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

Karşılaşma beIN Sports 1 canlı yayınıyla ekrana gelecek.

CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Trabzon Beşiktaş maçının hakemini duyurdu.

Karşılaşmayı Hakem Ali Şansalan yönetecek.

Potada dev randevu | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda?Potada dev randevu | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda?
Potada dev randevu | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda?
Warriors – Timberwolves maçı kaç kaç bitti? İşte NBA maç özetiWarriors – Timberwolves maçı kaç kaç bitti? İşte NBA maç özeti
Warriors – Timberwolves maçı kaç kaç bitti? İşte NBA maç özeti
Antalyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta, canlı nereden izlenir? GS- Antalyaspor maçı hangi kanalda?Antalyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta, canlı nereden izlenir? GS- Antalyaspor maçı hangi kanalda?
Antalyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta, canlı nereden izlenir? GS- Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan 10 Mart Mutabakatı mesajı: Suriye'nin geleceğe yürüyüşünü tahkim edecek | Sivil anayasa arzumuz var
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı! Hamilelik ve uyuşturucu iddiası
Humus'ta neler oluyor? Uluslararası heyete saldırı! Suriye ve ABD askerleri yaralandı
Başkan Erdoğan'dan futbolda bahis skandalı açıklaması: Mücadeleyi sürdüreceğiz! A kulübü B kulübü fark etmez
Icardi'ye teklif yağıyor! O ülkelerden birini seçecek
Muğla’nın su krizi için bakanlık devreye girdi, CHP’li başkan teşekkür etti
Özgür Özel İsrail ve SDG ile aynı çizgide buluştu: Kim kime katılsın çocuk mu kandırıyorsunuz
Güllü dosyasında cinayet itirafı! Sultan anlattı: "Kızı itti" | Tuğyan tutuklandı | Kaçı rotası deşifre oldu
Netanyahu’nun F-35 sabotajı! Türkiye’ye satışını engellemek için gizli toplantılar yapıyor
Kadın spikerden uyuşturucu ve 3’lü ilişki iddiası: Mehmet Akif Ersoy “Ne olacak izlesin” dedi
10 çocuktan 6'sı tehdit altında! Sosyal medyaya biyometrik kısıtlama geliyor... Yaş sınırı kaç olacak?
ABD’de Epstein bombası! 95 bin yeni fotoğraf ortaya çıktı: Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates…
6.5 milyon memur ve memur emeklisine yeni zam hesabı! Mesleklere göre kim, ne alacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak olacak? MGM’den 5 ile sarı kodlu kar alarmı! İşte il il hava durumu raporu
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre 2026 Ocak'ta kim, ne kadar alacak?
"Eko"sistem için hesap zamanı: Tarih belli oldu!
Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı sona erdi! İkinci zirvenin tarihi belli oldu
Alacaklıyı koruyan düzenleme TBMM yolunda: Cebrî İcra’da ceza artışı
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 8 numara çalımı! Anlaşma tamam
Yeşilçam efsanesi Keloğlan artık 78 yaşında! Rüştü Asyalı bakın şimdi ne halde