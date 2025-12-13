Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Derbi saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig’de haftanın en çok beklenen karşılaşmalarından biri olan Trabzonspor Beşiktaş maçı futbolseverlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Derbi öncesinde karşılaşmanın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı gibi detaylar arama motorlarında öne çıkan başlıklar arasında. Peki Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Derbi saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Trabzonspor-Beşiktaş derbisine dair merak edilen tüm bilgiler…
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig 16. hafta Trabzonspor Beşiktaş maçı 14 Aralık Pazar günü oynanacak.
Galatasaray'ın ardından 34 puanla ikinci sırada olan Trabzonspor sahasında 25 puanla 5. sıradaki Beşiktaş'ı konuk edecek.
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor Beşiktaş derbisi 14 Aralık Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.
Karşılaşma beIN Sports 1 canlı yayınıyla ekrana gelecek.
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?
Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Trabzon Beşiktaş maçının hakemini duyurdu.
Karşılaşmayı Hakem Ali Şansalan yönetecek.