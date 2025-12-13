Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Derbi saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Beşiktaş maçı, futbolseverlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Derbi öncesinde karşılaşmanın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı gibi detaylar arama motorlarında öne çıkan başlıklar arasında. İşte Trabzonspor - Beşiktaş derbisine dair merak edilen tüm bilgiler…