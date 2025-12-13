Warriors – Timberwolves maçı kaç kaç bitti? İşte NBA maç özeti

NBA'de Batı Konferansı yarışını doğrudan etkileyen gecede Golden State Warriors, kendi sahasında Minnesota Timberwolves ile karşı karşıya geldi. Uzun süredir beklenen Stephen Curry'nin dönüşüyle tribünlerin dolduğu mücadelede skor dengesi uzun süre korunurken, oyunun temposu ve iki takımın yaptığı taktik hamleler maçın son anlarına doğru belirleyici olmaya başladı. İşte maça ilişkin notlar...