Warriors – Timberwolves maçı kaç kaç bitti? İşte NBA maç özeti
NBA Batı Konferansı’nda dengeleri etkileyen karşılaşmada Golden State Warriors, Chase Center’da Minnesota Timberwolves’u konuk etti. Sakatlıktan dönen Stephen Curry’nin sahalara dönüşüyle büyük heyecana sahne olan mücadelede tempo ve skor üstünlüğü sık sık el değiştirdi. Maçın ilerleyen dakikalarında ortaya konan performanslar ve kritik anlar, karşılaşmanın sonucunu belirleyecek detayları da beraberinde getirdi. Peki Warriors – Timberwolves maçı kaç kaç bitti? İşte maç özeti...
NBA'de Batı Konferansı yarışını doğrudan etkileyen gecede Golden State Warriors, kendi sahasında Minnesota Timberwolves ile karşı karşıya geldi. Uzun süredir beklenen Stephen Curry'nin dönüşüyle tribünlerin dolduğu mücadelede skor dengesi uzun süre korunurken, oyunun temposu ve iki takımın yaptığı taktik hamleler maçın son anlarına doğru belirleyici olmaya başladı. İşte maça ilişkin notlar...
Warriors – Timberwolves maçı kaç kaç bitti?
Minnesota Timberwolves 127 - Golden State Warriors 120 skorla maçı tamamladı.
MAÇ ÖZETİ
Golden State Warriors ile Minnesota Timberwolves arasında 13 Aralık 2025'te oynanan NBA normal sezon mücadelesinde kazanan taraf 127-120'lik skorla Timberwolves oldu.
Sakatlıktan dönen Stephen Curry'nin 39 sayılık etkileyici performansına rağmen Warriors özellikle son çeyrekte savunmada zorlanırken, Minnesota cephesinde Julius Randle'ın 27 sayısı ve Rudy Gobert'in 24 sayı–14 ribaundluk double-double katkısı maçın kaderini belirledi.
Donte DiVincenzo'nun kritik anlarda bulduğu dış atışlar farkın açılmasını sağladı ve Timberwolves, dördüncü çeyrekte kurduğu üstünlükle Chase Center'dan galibiyetle ayrılarak Batı Konferansı yarışında önemli bir deplasman zaferi elde etti.
MAÇ BİLGİLERİ
Warriors – Timberwolves maçı ne zaman oynanacak?
Golden State Warriors ile Minnesota Timberwolves arasındaki NBA normal sezon karşılaşması, 13 Aralık 2025 Cuma günü oynanacak.
Warriors – Timberwolves maçı saat kaçta başlayacak?
Karşılaşmanın, ABD Doğu Saati ile 22.00'de (ET) başlaması planlanıyor.
Maç, Brezilya'da cumartesiyi pazara bağlayan gece yarısı, Türkiye'de ise sabaha karşı izlenebilecek.
Warriors – Timberwolves maçı nerede oynanacak?
Mücadele, San Francisco (Kaliforniya)'da bulunan Chase Center'da oynanacak.
Stephen Curry bu maçta oynayacak mı?
Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'nin, sakatlığını atlatmasının ardından 13 Aralık'taki Timberwolves maçında sahalara döndü.
Warriors – Timberwolves maçı neden önemli?
İki takım da Batı Konferansı'nda play-off hattı için yarışıyor. Timberwolves, 2025 play-off'larında Warriors'ı 4-1'lik seriyle elemişti.
Warriors – Timberwolves maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Karşılaşma, NBA League Pass üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.