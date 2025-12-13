Potada dev randevu | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda?
Basketbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek dev bir mücadele için geri sayım başladı. Potada Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes bir kez daha kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri ise sporseverlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Peki Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda?
Pazar akşamı potada Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes bir kez daha kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri ise sporseverlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. İşte dev randevuya ilişkin detaylar.
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Sigorta basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 14 Aralık Pazar günü karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak.
Karşılaşma beIN Sports 5'ten naklen yayımlanacak.
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HAKEMİ KİM?
Müsabakayı Mehmet Karabilecen, Kerem Baki ve Tolga Akkuşoğlu hakem üçlüsü yönetecek.