Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman? GS - Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'de derbi haftasının ardından 15. hafta maçları başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar Galatasaray- Samsunspor maçına ilişkin detayları merak ediyor ve araştırıyor. Peki Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman? GS - Samsunspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Süper Lig 15. hafta maçları başlıyor. Galatasaray, Samsunspor'u ağırlayacak. Taraftarlar, Galatasaray – Samsunspor karşılaşmasının tarihini, saatini ve yayın kanalını merak ediyor. İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar.

Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, 5 Aralık 2025 Cuma günü saat 20.00'de RAMS Park'ta Samsunspor'u ağırlayacak.

Galatasaray–Samsunspor maçı hangi kanalda?

Dev mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇ BİLETLERİ KAÇ TL?

Galatasaray - Samsunspor maç biletleri 2 Aralık 2025 Salı günü saat 16.00'da GSPlus Premium ve GSPara Kredi ile banka kartı sahiplerine satışa çıktı. 3 Aralık 2025 Çarşamba günü ise saat 14.00'te GS logolu Passo Taraftar Kart kartlara, passo uygulaması ve sitesi üzerinden biletler satışa sunuldu. Galatasaray tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmanın en yüksek fiyatlı bileti 27.500 TL'den, en düşük fiyatlı bileti ise 1.500 TL'den satışa çıktı.

Galatasaray - Samsunspor maçının kategorilere göre bilet fiyatları şöyle:

  • Premium: 27.500 TL
  • Delux: 25.000 TL
  • Lux: 22.500 TL
  • Classic: 20.000 TL
  • Kategori 1: 15.000 TL
  • Kategori 2: 13.500 TL
  • Kategori 3: 12.500 TL
  • Kategori 4: 11.500 TL
  • Kategori 5: 10.000 TL
  • Kategori 6: 8.500 TL
  • Kategori 7: 7.500 TL
  • Kategori 8: 5.000 TL
  • Kategori 9: 4.000 TL
  • Kategori 10: 1.750 TL
  • Kategori 11: 1.500 TL
  • Misafir: 1.500 TL
