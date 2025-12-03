Athletic Bilbao – Real Madrid maçı bu akşam mı? Saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de mi?

La Liga'da 15. hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Dün Barcelona ile Atletico Madrid arasında oynanan dev mücadele taraftarları ekran başına kilitlerken, bu akşam gözler San Mamés'te Athletic Bilbao ile Real Madrid arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Liderlik yarışında hata yapmak istemeyen Real Madrid, sahadan üç puanla ayrılarak Barcelona ile arasındaki puan farkını yeniden bire indirmeyi hedefliyor. Milli yıldızımız Arda Güler'in maçta oynayıp oynamayacağı da futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.