Athletic Bilbao – Real Madrid maçı bu akşam mı? Saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de mi?
Athletic Bilbao ile Real Madrid, La Liga’nın 15. haftasında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Liderlik yarışının kritik maçında gözler hem yayın bilgilerine hem de Arda Güler’in maçta oynayıp oynamayacağına çevrildi. Peki Athletic Bilbao -Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de mi?
La Liga'da 15. hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Dün Barcelona ile Atletico Madrid arasında oynanan dev mücadele taraftarları ekran başına kilitlerken, bu akşam gözler San Mamés'te Athletic Bilbao ile Real Madrid arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Liderlik yarışında hata yapmak istemeyen Real Madrid, sahadan üç puanla ayrılarak Barcelona ile arasındaki puan farkını yeniden bire indirmeyi hedefliyor. Milli yıldızımız Arda Güler'in maçta oynayıp oynamayacağı da futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
ATHLETIC BILBAO – REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Mücadele 3 Aralık Çarşamba akşamı saat 21.00'de başlayacak.
ATHLETIC BILBAO – REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?
Real Madrid, geçtiğimiz hafta Girona deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerken teknik direktör Xabi Alonso, Arda Güler'i devre arasında oyundan çıkarmıştı. Bu nedenle Arda Güler'in Athletic Bilbao deplasmanında ilk 11'de başlaması beklenmiyor.
REAL MADRID MUHTEMEL 11'LER
Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Antonio Rudiger, Alvaro Carreras, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Vinicius.