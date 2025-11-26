Galatasaray'dan sürpriz transfer! Sakatlık sonrası harekete geçildi

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yı konuk etti ve mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde oynanan karşılaşma dengeli başladı. İlk 20 dakikalık bölümde iki takım da oyun üstünlüğünü ele geçiremedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu dakikalardan sonra daha organize hücumlar geliştirdi. Konuk takım ise hızlı ve atletik oyuncularıyla bek arkasına sarkarak pozisyon üretmeye çalıştı.

Promise David (AA)

İLK YARIDA DENGE BOZULMADI

Mücadelenin ilk devresinde iki takım da birer kez direğe takıldı. Net fırsatların değerlendirilmediği bölümün ardından skor değişmedi ve karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Taraftar desteğine rağmen Galatasaray aradığı golü bulamazken, devre arasına dengeli bir oyunla girildi.

PROMISE DAVID'İN GOLÜ SKORU BELİRLEDİ

İkinci yarıya Union Saint-Gilloise daha etkili başlayan taraf oldu. Mücadelenin 57. dakikasında Promise David'in attığı golle Galatasaray 1-0 geriye düştü. Sarı-kırmızılılar, kalan bölümde skoru çevirmek için çaba gösterse de üretkenlik anlamında istediğini sahaya yansıtamadı. Pozisyon üretmekte zorlanan Galatasaray, kalan sürede gol bulamayınca sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.