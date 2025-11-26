Galatasaray'dan sürpriz transfer! Sakatlık sonrası harekete geçildi
Galatasaray Yönetimi, son haftalarda art arda yaşanan sakatlık sorunları ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde alınan Union Saint-Gilloise yenilgisi sonrasında harekete geçti. Sarı-kırmızılı kulüpte ocak ayı transfer döneminin kritik hale geldiği öğrenildi. Yönetimin, kadrodaki rotasyonu güçlendirmek ve eksik bölgeleri tamamlamak için birçok önemli ismi gündemine aldığı belirtildi. Yaşanan gelişmelerin ardından ara transfer dönemindeki sürpriz hamle de ortaya çıktı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yı konuk etti ve mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde oynanan karşılaşma dengeli başladı. İlk 20 dakikalık bölümde iki takım da oyun üstünlüğünü ele geçiremedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu dakikalardan sonra daha organize hücumlar geliştirdi. Konuk takım ise hızlı ve atletik oyuncularıyla bek arkasına sarkarak pozisyon üretmeye çalıştı.
İLK YARIDA DENGE BOZULMADI
Mücadelenin ilk devresinde iki takım da birer kez direğe takıldı. Net fırsatların değerlendirilmediği bölümün ardından skor değişmedi ve karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Taraftar desteğine rağmen Galatasaray aradığı golü bulamazken, devre arasına dengeli bir oyunla girildi.
PROMISE DAVID'İN GOLÜ SKORU BELİRLEDİ
İkinci yarıya Union Saint-Gilloise daha etkili başlayan taraf oldu. Mücadelenin 57. dakikasında Promise David'in attığı golle Galatasaray 1-0 geriye düştü. Sarı-kırmızılılar, kalan bölümde skoru çevirmek için çaba gösterse de üretkenlik anlamında istediğini sahaya yansıtamadı. Pozisyon üretmekte zorlanan Galatasaray, kalan sürede gol bulamayınca sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
GÖZLER OCAK AYINA ÇEVRİLDİ
Karşılaşma sonrası Galatasaray'da kadro darlığı ve sakatlıkların etkisi yeniden gündeme geldi. Özellikle cezalı ve sakat oyuncu sayısının artması nedeniyle yönetimin transfer çalışmalarını hızlandırdığı ifade edildi. Ocak ayı için planlamaların başladığı, takviyelerin zorunlu hale geldiği kaydedildi.
GALATASARAY'IN RADARINDAKİ İSİM: STEFAN BAIARAM
Edinilen bilgilere göre Galatasaray, ara transfer döneminde sürpriz bir hamle için hazırlık yapıyor. Sarı-kırmızılıların, Romanya Ligi ekiplerinden Universitatea Craiova'da forma giyen Stefan Baiaram'ı listesine eklediği iddia edildi. Kanat bölgesi için düşünülen 22 yaşındaki Rumen oyuncunun, Galatasaray tarafından takip edildiği aktarıldı.
BAIARAM'IN PERFORMANS VERİLERİ VE SÖZLEŞME DURUMU
Bu sezon şu ana kadar 24 maçta görev alan Stefan Baiaram, 8 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan sağ kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Galatasaray'ın transfer planlamasında bu bilginin önemli bir detay olarak değerlendirildiği öğrenildi.