Galatasaray'ın Union SG yenilgisi sonrası şok yorum! "Bedel mi ödettiler?"
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, 5. haftada Belçika'nın Union SG'ye konuk oldu. Sarı kırmızılılar, zorlu randevudan puansız ayrılırken ilk 8 şansını da zora soktu. Maçın ardından spor yazarları, sarı kırmızılı futbolculara ve teknik direktör Okan Buruk'a eleştiriler yöneltti. İşte detaylar...
Galatasaray, Devler Ligi'nde Union SG'yi ağırladı. Cimbom, büyük beklentiler altında çıktığı sınavında istediği golü bir türlü bulamadı. Gabriel Sara'nın uzaktan vurduğu şutta topun direkten dönmesi ve Davinson Sanchez'in kale önünden kaçırdığı pozisyon dışında üretkenlik sorunu çeken Cimbom, rakibine mağlup oldu.
Okan Buruk ve öğrencileri bir sonraki maçında Monaco deplasmanında 3 puan arayacak. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirerek önemli noktalara değindi. İşte o yorumlar...
ONUR ÖZKAN: ESKİYE DÖNÜNCE
Futbolda asla katılmadığım klişelerden birisi şudur. "Sahaya 11 kişi çıkıyorsak eksik değiliz..." Hele hele bu seviyede bazen 1 futbolcunun eksikliği bile çok şeyi değiştirebiliyor. Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 galibiyet alırken, bunda en büyük faktör bu seviyenin gerçeklerine uygun kadro planlamasıydı. Ancak Osimhen, Singo, Lemina ve Yunus'un yokluğunda geçtiğimiz yıllarda hüsran yaşatan temposuz, yumuşak ve fiziksel kalitesi düşük yapıya geri dönüldü. Önde hareketsiz İcardi ve arkasında hazır olmayan İlkay'la büyük tempo ve üretkenlik sorunu yaşandı.
Sara ve Sane çok etkisizdi. Barış çabaladı ama üretemedi. Abdülkerim, Davinson ve Torreira dışında sahada vasat üstü oynayan futbolcu da yoktu. Osimhen'in yokluğu sahada o kadar büyük problemler çıkardı ki uzun süredir bir futbolcunun eksikliğinin bir takıma bu kadar olumsuz yansıdığına şahit oldum. Aynı şekilde Lemina'nın yokluğu da özellikle orta alan sertliğine büyük darbe vurdu.
Bence sahada net bir görüntü vardı. Eğer Galatasaray tam kadro olsaydı çok da zorlanmadan 3 puanı alırdı. Sonuç olarak 3 puan gitti ama Şampiyonlar Ligi'nde hedefler bitmedi. Hala ilk 24 için büyük bir şans var. Ancak Galatasaray bu sakatlık krizine bir çözüm bulmalı. Yoksa kalan maçlarda işler yine çok zor olur.
BÜLENT TİMURLENK: BİR ÇUVAL İNCİRİ...
Galatasaray'ın topu tüfeğiyle saldırmaması için iki neden vardı:
1-Takım eksikti ve sakatlıklardan dönenler soru işaretiydi, bu ön alan ile rakibe yoğun presin pratiği yoktu.
2- Yedek kulübesinden katkı gelmeyeceği için sahaya çıkanlar enerjilerini 90 dakikaya yaymak zorundaydılar. (ki Galatasaray sadece bir zorunlu değişiklik yaptı.
Üç sert maçta, ağır mağlubiyet almış Belçika ekibi karşısında set oyununda öne çıkması gereken adamlardan Barış haricinde hepsi ortalıkta görünmeyince daha ilk 20 dakikada bu maçı kazanamıyorsan mutlaka kaybetme fotoğrafı çıktı. Sane yine verimsiz, İlkay güçsüz ve "maestro" kimliğinden uzak, Sara ise bir var bir yoktu. Oyunu ilk yarıda tutan yine Torreira oldu. Ön alan presinde Osimhen, rakibin geçiş hücumlarına duvar olacak Lemina olmayınca Lucas da orta sahada tek başına bir yere kadar idare etti. Buruk, Arda'yı oyuna aldığında Abdülkerim'i sol beke kaydırabilirdi.
Sallai'yi sağ bekten alıp 3-5-2'nin kanadı yaptı. Onun kaptırdığı top kontratağa döndüğünde koşu kesti ve pozisyondan gol geldi. Yıllardır süren sağ-sol bek kaosunda dün maçı bitiren bekler Davinson ve Sallai'ydi. Doğrusu Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç arka arkaya kazandıktan sonra Gilloise'a İstanbul'da 3 puan vermek bir çuval inciri berbat etmek gibi. Maçın hakemi kötüydü ama Galatasaray'dan daha fazla değil. 5-3-2 dizilen iki ayrı duvan ören Belçikalılar kısıtlı yetenek, fizik ve güçlü 3 puanı aldılar. Galatasaray'da alkışlanacak adam Lucas Torreira.. Kaybedilen maçın da sakatlıkların da açtığı yaralara pansuman için 6 günleri var Kemerburgaz'da…
MURAT ÖZBOSTAN: EKSİK DE OLSAN 1 PUAN ALMALIYDIN
Özellikle Osimhen olmayınca Galatasaray yarım kalıyor.. Hem sahada hem kafalarda! Hücum edemiyor, patinaj çekiyor.. Hücumda İcardi yalnız kurt gibiydi, yaratıcılık da sıfıra indi.. Arjantinli oyuncu çabalıyor ama Union savunmasının arasında kayboldu. Kimse de top getirmedi çocuğa! Orta saha (Torreira-Sara ikilisi) topu kaptırınca kontralara yakalandık.. Sakatlıktan dönen İlkay, G.Birliği maçında oyuna girince fark yaratmıştı ama Devler Ligi olunca o da sırıttı.. Çünkü hazır değildi.. Güçsüzdü! Sahada gölge gibiydi.. Çok top kaybı yaparken takımının eksik oynamasını sağlayan isimlerden biri oldu.. Ya defans! Yediğimiz gol yakışmadı. 7 tane Galatasaraylı varken gelip 2-3 pasta golü attılar.. Sane hayal kırıklığıydı.
Kanatta o kadar top kaptırıyor ki, Union'ın kontralarını besliyordu sanki! 70 dakika bir pozisyon dışında golü düşünmeyen Galatasaray son bölümde bastırdı, uyandı.. Kaos futboluna döndü.. Beraberlik iyi bir sonuç olabilirdi. 76'da kale dibinde kaçan net bir fırsat ve sonrasında da beklenen gol gelmedi.. Bu maçtan 3 puan alsak fıstık gibi olacaktı.. 24 garanti olacaktı.. Ama maç öncesi de eksikler nedeniyle çok karamsar bir tablo ortaya konmuştu.. Bu takımı etkilemiş! Ama felaket bir 11'in de yoktu.. Bu ekip mazerete sığınmadan 1 puanı almalıydı.. Fakat buradan bir ders de çıkarmak gerek.. Bu kadro sezon başından geniş tutulmalıydı.. Takım eksik kurulmuş eksik!
MUSTAFA ÇULCU: HAKEM ŞAŞIRTMADI
Galatasaray eldeki en iyi 11 ile sahadaydı. İnsan dönüp kulübeye bakmaya korkuyordu! İcardi üç stoperin göbeğinde kaldı. Hücum etkinliği sadece top Barış'a gelince oluyor. Galatasaray'ın önde baskı kalitesi düşük olunca rakip çok rahat kırıp çıkıyor. İlkay'ın henüz maç ritmi yok. Düşük pas yüzdesi ile temposuz oynuyor. Sistem takımı Gilloise her zamanki gibi topla aynı yüzde ile kalabalık savunma yaparak oynadı. Geçiş oyununda başarılıydılar. Disiplinli oynadılar, maçı kazandılar. Jose Maria Sanchez Martinez 42 yaşında İspanyol hakem… 2023'te Galatasaray-M.United (3-3) maçındaki tartışmalı kararlarından hatırlıyoruz. Akşam da kaldığı yerden devam etti. Kararları ile bizi şaşırtmadı! Oyuncularla iletişimi abartıp muhabbetle oyunu kontrol etmeye çalıştı David Akinpelu'yu ikinci sarıdan atmayınca oyun sertleşti, oyun kontrolünde zorlandı.
26 faul, 7 sarı, 1 de sarıdan kırmızı ile maçı tamamladı. Barış'a kontrolsüz giren Mac Allister'e sarı göstermemesi kabul edilemez. 24'te Torreira'nın El Hadji'ye arkadan yüklenişine sahada penaltı verse kimse bir şey diyemezdi, 'devam' dedi. Uyanıklık yaptı, işi VAR'a pasladı, VAR'ın karışacağı bir pozisyon değildi. 27'de Sallai- Niang mücadelesi kaçınılmaz temas, devam kararı doğru. 89'da Arda'yı çift sarıdan ihraç eden sözüm ona yürekli hakem ki ikinci sarı tartışılır. Aynı yürekliliği sarısı olan Akinpelu 52'de kaleci Uğurcan'a yaptığı kontrolsüz hareketi dolayısıyla ikinci sarıdan ihraç edemedi veya etmedi! O oyuncu golü attı, hocası akıllı davrandı, hakemin yapamadığını yaptı oyundan aldı. Elit kategori hakemini sahaya gömdü.
ZEKİ UZUNDURUKAN: BÖYLE Mİ OLACAKTI!
İlk yarıda yeteri kadar tempo yapamadı ve hızlı oynayamadı Galatasaray!
Önde top tutamadı, atak sonlandıramadı temsilcimiz, Union karşısında.
Evet çok sayıda eksiği vardı Galatasaray'ın! Hatta yedek kulübesi adeta PAF takım görüntüsündeydi.
Ama ön tarafta İlkay, Barış, Sane ve İcardi vardı. Bu muhteşem dörtlüden gol ve goller çıkmalıydı ilk 45'te.
Sadece Sara'nın uzaktan bir şutunda direkten dönen bir şutumuz vardı koca ilk yarıda.
Oysa en zayıf tarafı savunmasıydı rakibimizin. Maç boyunca daha fazla şut atmalıydık.
Union Saint-Gilloise, iyi savunma yaptı. Karşımızda 5'li bir savunma duvarı vardı. Etten bir duvar adeta...
Hızlı geçişlerle Galatasaray kalesinde gol aradılar. Çünkü hızlı ve güçlü oyuncuları var Belçika temsilcisinin. Hatta ilk yarıda bir şutları da direkten döndü.
İkinci yarıya da temposuz başladı Galatasaray! Union, bu kez Galatasaray'ı kalesinden uzak tutmaya başladı.
Fizikli oyuncuları ile ilk bölümde olduğu gibi yine hızlı hücumlar yaptılar.
Hakem Jose Maria Sanchez büyük bir skandala imza attı.
Sanchez, sarı kartı olan ve Uğurcan'ın ayağına acımasızca basan David'e kırmızı göstermedi.
Aynı David, 3 dakika sonra Belçika ekibini öne geçirdi. David belki de kariyerinin en kolay golünü attı.
Golden sonra Union'un hocası Hubert, Promise'yi çıkarıp diğer santrforları Kevin Rodriguez'i oyuna aldı.
Galatasaray geriye düştükten sonra oyun disiplininden koptu.
Duran toplardan gol aramaya başladık.
Sara ile kaçan bir golümüz var.
Bizim maça kadar Şampiyonlar Ligi'nde her maç ortalama 3 gol yiyen kaleci Scherpen adeta panter kesildi. Muazzam kurtarışlar yaptı. İstediği ortaları ve pasları alamayan İcardi de etkisiz kaldı.
Son bölümde oyunu rakip kaleye yıktık ama kalabalık Union savunmasını aşmakta çok zorlandık. Şampiyonlar Ligi'nde 3 puanı cepte gözümüzde baktığımız maçtan puan çıkaramadık. Hem de Rams Park'ta! Çok yazık oldu!
LEVENT TÜZEMEN: GALATASARAY'A BEDEL Mİ ÖDETTİLER!
İspanyol hakemlerinin Türk takımlarına karşı olan düşmanlığı bir kez daha belgelendi. Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ın evinde Manchester United ile 3-3 berabere kaldığı maçı yine Jose Maria Sanchez yönetmiş, Mustafa Çulcu'nun bana yaptığı analizde; G.Saray'ın 1 penaltısını vermemişti. Zaman geçirmek için yatan bütün Gilloise oyuncularına destek verdi. Şeytanın avukatlığına soyunuyorum. Milli takımımızın İspanya'ya, Sevilla'da diz çöktürmesi ve 2 gol atmasının bedelini Sanchez, G.Saray'a ödettirdi. US Gilloise önünde G.Saray eksik kadrosu ile oynamaya çalıştı. Belçika ekibi, genç oyunculardan kurulu olduğu için G.Saray'a kolay pas yaptırmadı ve hemen baskı koydular. Ama G.Saray iyi oynamayabilir ama bir hakem oyun kurallarını değiştiremez.
Neden mi? İlk yarıda David Promise, Sanchez'e hareketi sonrası sarı kart gördü, ikinci yarıda Uğurcan topu tutmasına rağmen bilerek ve görerek ayağına bastı. 2. sarıdan atılması gerekirdi. Uğurcan tedavi gördü, Sanchez'in kolladığı Promise, Gilloise'nin golünü attı ve ardından kırmızı görmemesi için oyundan alındı. Ben G.Saray'ı son dönemlerde kulübe ve kadro olarak bu kadar yetersiz görmedim. Oyuna girecek Arda ve Ahmed Kutucu vardı. Jakobs sakatlandı, Arda girdi. Çok top kaybı ile oynayan İlkay yerine oyuncu bile koyulamadı. Jakobs'un çıkması tüm oyun planını bozdu. İcardi etkisizdi, sonuçta revire dönen G.Saray, US Gilloise'ye karşı hesapta olmayan yenilgi aldı. İddianın devam etmesi için Okan Buruk ve öğrencileri Monaco'yu telafi maçı olarak görmeliler.