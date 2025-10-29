PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da Icardi planı!

Galatasaray'da sözleşmesi biten Mauro Icardi ile ilgili plan ortaya çıktı. Arjantinli yıldız, kalma yönünde fikir bildirmişti. Başkan Dursun Özbek ise sezonun ilerleyen bölümünü işaret etmişti. Ancak birbirinden memnun olan tarafların yollarının ayrılması beklenmiyor.

Sarı-kırmızılı kulislerde 32 yaşındaki futbolcunun 1+1 yıllık sözleşmeyi kabul etmeye sıcak baktığı konuşuluyor. Rakamın da 5.5 milyon euro civarında olacağı belirtiliyor.

Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino'nun da Arjantinli yıldız ile ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti.



"KİMSE İLETİŞİME GEÇMEDİ"

Henüz kimsenin sözleşme görüşmeleri için iletişme geçmediği belirten Pino, "Şu ana kadar kulüpten kimse bizimle iletişime geçmedi. Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun açıklamalarını okudum ama Galatasaray kaptanının kulübün niyetini sezon sonuna kadar beklemesi doğru olmaz. Biz Aralık ayına kadar bekleyeceğiz, o tarihe kadar bir teklif gelmezse başka seçenekleri değerlendirmekte özgür olacağız." ifadelerini kullandı.

"SAYGISIZLIK YOK"

Icardi'nin Galatasaray'ı çok sevdiğini belirten Pino, "Söylediklerimde hiçbir saygısızlık yok. Ancak Galatasaray kaptanının belirsizlik içinde kalması doğru değil. Kulüp elbette kendi kararlarını verebilir, ama bu seviyedeki bir oyuncu uzun süre bekletilmemeli. Hem Avrupa içinde hem de dışında önemli teklifler aldım. Mauro'nun Galatasaray'ı ne kadar çok sevdiğini herkes biliyor ama bu durum sadece futbol değil, aynı zamanda bir insanın özel hayatını da ilgilendiriyor." sözlerini sarf etti.

