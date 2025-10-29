Galatasaray'da Icardi planı!





"KİMSE İLETİŞİME GEÇMEDİ"



Henüz kimsenin sözleşme görüşmeleri için iletişme geçmediği belirten Pino, "Şu ana kadar kulüpten kimse bizimle iletişime geçmedi. Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun açıklamalarını okudum ama Galatasaray kaptanının kulübün niyetini sezon sonuna kadar beklemesi doğru olmaz. Biz Aralık ayına kadar bekleyeceğiz, o tarihe kadar bir teklif gelmezse başka seçenekleri değerlendirmekte özgür olacağız." ifadelerini kullandı.



"SAYGISIZLIK YOK"



Icardi'nin Galatasaray'ı çok sevdiğini belirten Pino, "Söylediklerimde hiçbir saygısızlık yok. Ancak Galatasaray kaptanının belirsizlik içinde kalması doğru değil. Kulüp elbette kendi kararlarını verebilir, ama bu seviyedeki bir oyuncu uzun süre bekletilmemeli. Hem Avrupa içinde hem de dışında önemli teklifler aldım. Mauro'nun Galatasaray'ı ne kadar çok sevdiğini herkes biliyor ama bu durum sadece futbol değil, aynı zamanda bir insanın özel hayatını da ilgilendiriyor." sözlerini sarf etti.