Süper Lig'den 5 isim var! Bahis soruşturması hakemlerle sınırlı kalmayacak

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabı olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı.
4 büyükler Hacıosmanğlu'nun yaptığı açıklamaya destek verirken Türk futbolundaki bahis gerçeğinin hakemlerle sınırlı kalmayacağı bildirildi.
HER ŞEY O MAÇLA BAŞLADI
28 Nisan 2024'te 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçı 0-0 bitmiş ve hiç şut atılmayan mücadele sonrası Nazillispor kümede kalmıştı. TFF, sevklerini 1 yıl 4 ay sonra açıklamıştı. 2 kulüp başkanı ve 23 futbolcuya bahis ve şikeden men cezaları vermişti. Antalya Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma başlatmıştı.
İşte madde madde yaşananlar ve yaşanacaklar:
1- 2023-24 SEZONUNDA OYNANMIŞTI
PFDK, Sincan Belediyesi Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasında TFF 2. Lig 2023-2024 sezonunda oynanan ve 0-0 biten Beyaz Grup 37. hafta maçıyla ilgili yapılan incelemeler neticesinde bahis eylemi nedeniyle geçtiğimiz ayın başında birçok ismi hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı. 23 futbolcunun yanı sıra, Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, teknik sorumlu Volkan Erten ve hatta masörün dahi yer aldığı hak mahrumiyeti cezaları uygulandı. Kurul, ayrıca Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın akıbetinin beklenmesine karar verirken konulan idari tedbirlerin kaldırılarak incelemenin devamına hükmetti.
2- İNCELEME KARARINI 'ÖZEL' YAPTILAR
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis skandalının üzerine gidilmesiyle ilgili toplantıyı dar kadroyla yaptı. Başkan Hacıosmanoğlu dışında, başkanvekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu bu toplantıya katılarak, dışarıya sızmaması adına gizlilik esasıyla inceleme kararı alındı.
3- ARAŞTIRMA 5 ŞİRKET ÜZERİNDEN
TFF yönetimi yaşanan gelişme sonrası başta Spor Toto Başkanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla irtibata geçerek hakemlerle ilgili inceleme istedi. 5 yasal bahis şirketinin kayıtları üzerinden 571 aktif profesyonel hakem mercek altına alındı. Sorgulamada bahis hesapları araştırıldı, 371 hakem tespit edilerek oynadıkları aktiviteleri kontrol edildi. 152'sinin bahis oynadığı ortaya çıkarken kaç maça oynadıkları tespit edildi.
4- PFDK SEVKiYLE AÇIKLANACAK
Bahis oynadığı tespit edilen 152 hakem PFDK'ya sevk edilecek. Bu hakemlerin isimleri de burada kamuoyu ile paylaşılmış olacak. Ayrıca 6222 sayılı yasa kapsamında faaliyet gösterdiği tespit edilen isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacak. Hakemlerin hangi maçlara bahis oynadıkları, kendi yönettikleri karşılaşmalarda da bahis yapıp yapmadıkları yargı mercileri tarafından araştırılacak.
5- 45 GÜN CEZA HAKEMLİĞİ BİTİRİR
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Talimatı'na göre 45 gün ve üzeri hak mahrumiyeti alan isimlerin hakemlik kariyeri sona erecek.
6- OPERASYON YURT DIŞINA TAŞINACAK
Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun gündemi belirleyen açıklamalarında bahsettiği inceleme, yurtiçi bahis şirketleri üzerinden yapıldı. Devamında ise soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte hakemlerin yasa dışı bahis oynayıp oynamadıkları da inceleme altına alınacak.