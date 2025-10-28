PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig'den 5 isim var! Bahis soruşturması hakemlerle sınırlı kalmayacak

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabı olduğunu, 152’sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Bahis oynayan 5 hakemin Süper Lig'de görev yaptığı belirtilirken soruşturmanın hakemlerle sınırlı kalmayacağı bildirildi. Soruşturmanın geçtiğimiz yıl Nisan ayında oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçıyla başladığı ifade edilirken bundan sonra Türk futbolunu bekleyen süreç ortaya çıktı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabı olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı.

4 büyükler Hacıosmanğlu'nun yaptığı açıklamaya destek verirken Türk futbolundaki bahis gerçeğinin hakemlerle sınırlı kalmayacağı bildirildi.

HER ŞEY O MAÇLA BAŞLADI

28 Nisan 2024'te 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçı 0-0 bitmiş ve hiç şut atılmayan mücadele sonrası Nazillispor kümede kalmıştı. TFF, sevklerini 1 yıl 4 ay sonra açıklamıştı. 2 kulüp başkanı ve 23 futbolcuya bahis ve şikeden men cezaları vermişti. Antalya Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma başlatmıştı.

İşte madde madde yaşananlar ve yaşanacaklar:

1- 2023-24 SEZONUNDA OYNANMIŞTI

PFDK, Sincan Belediyesi Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasında TFF 2. Lig 2023-2024 sezonunda oynanan ve 0-0 biten Beyaz Grup 37. hafta maçıyla ilgili yapılan incelemeler neticesinde bahis eylemi nedeniyle geçtiğimiz ayın başında birçok ismi hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı. 23 futbolcunun yanı sıra, Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, teknik sorumlu Volkan Erten ve hatta masörün dahi yer aldığı hak mahrumiyeti cezaları uygulandı. Kurul, ayrıca Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın akıbetinin beklenmesine karar verirken konulan idari tedbirlerin kaldırılarak incelemenin devamına hükmetti.


2- İNCELEME KARARINI 'ÖZEL' YAPTILAR

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis skandalının üzerine gidilmesiyle ilgili toplantıyı dar kadroyla yaptı. Başkan Hacıosmanoğlu dışında, başkanvekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu bu toplantıya katılarak, dışarıya sızmaması adına gizlilik esasıyla inceleme kararı alındı.

3- ARAŞTIRMA 5 ŞİRKET ÜZERİNDEN

TFF yönetimi yaşanan gelişme sonrası başta Spor Toto Başkanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla irtibata geçerek hakemlerle ilgili inceleme istedi. 5 yasal bahis şirketinin kayıtları üzerinden 571 aktif profesyonel hakem mercek altına alındı. Sorgulamada bahis hesapları araştırıldı, 371 hakem tespit edilerek oynadıkları aktiviteleri kontrol edildi. 152'sinin bahis oynadığı ortaya çıkarken kaç maça oynadıkları tespit edildi.

4- PFDK SEVKiYLE AÇIKLANACAK

Bahis oynadığı tespit edilen 152 hakem PFDK'ya sevk edilecek. Bu hakemlerin isimleri de burada kamuoyu ile paylaşılmış olacak. Ayrıca 6222 sayılı yasa kapsamında faaliyet gösterdiği tespit edilen isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacak. Hakemlerin hangi maçlara bahis oynadıkları, kendi yönettikleri karşılaşmalarda da bahis yapıp yapmadıkları yargı mercileri tarafından araştırılacak.

5- 45 GÜN CEZA HAKEMLİĞİ BİTİRİR

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Talimatı'na göre 45 gün ve üzeri hak mahrumiyeti alan isimlerin hakemlik kariyeri sona erecek.

6- OPERASYON YURT DIŞINA TAŞINACAK

Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun gündemi belirleyen açıklamalarında bahsettiği inceleme, yurtiçi bahis şirketleri üzerinden yapıldı. Devamında ise soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte hakemlerin yasa dışı bahis oynayıp oynamadıkları da inceleme altına alınacak.

7- TEMİZLİK HAKEMLERLE SINIRLI DEĞİL!

TFF yönetimi, konunun sadece hakemlerle sınırlı olmadığını belirtti. Türkiye Federasyonu, "Tüm futbol ailesi incelenecek" vurgusu yapıyor. Soruşturma süreci içerisinde kulüp başkanları, yöneticiler, teknik ekipler ve futbolcuların da mercek altında olduğu kaydedildi. Bahis işlerine karışan tüm unsurların cezasını alması ve temizlenmesi amaçlanıyor.

"571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var!''



8- TFF, GENÇ HAKEMLERİ ÇAĞIRACAK!

Çok sayıda kişinin profesyonel hakemliği sona ereceği için sistemde oluşacak boşlukta ne yapılacağı merak ediliyor. TFF 1. Lig ve 2. Lig'den hakemlerle Süper Lig desteklenecek. TFF yönetimi bu noktada kulüplerden de destek bekleyerek, "Genç hakemler hatalar yapabilir. Bize destek olun" mesajı verdi.

SÜPER LİG'DEN 5 HAKEM VAR!

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "Şu anda hakemlerle başladık. TFF Hukuk Kurulu, bahis oynayan hakemlerle ilgili dosyayı PFDK'ya sunduğu zaman hakemlerin adları TFF'nin resmi internet sitesinde Disiplin Sevkleri başlığı altında açıklanacak" dedi.

TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi; bahis ve benzeri şans oyunları oynanmasıyla ilgili 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezasını öngörüyor. İşte 57. maddenin detayları: (1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin; a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır. b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar. (2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Sabah'ta yer alan habere göre, bahis oynayan 5 hakemin Süper Lig'den olduğu kaydedildi. Sosyal medyaya Yasil Kol ve Mehmet Türkmen isimleri düştü. Fakat iki hakemin de bahis oynayan hakemlerin içinde olmadığı bildirildi.

GERİYE DÖNÜK EN AZ 5 SENE İNCELENİYOR!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün açıklamalar yaptı. 2025 yılı Nisan ayında bir kısım hakemin karıştığı belirtilen bahis oynama iddiası kapsamındaki soruşturmanın derinleşerek süreceği duyuruldu. Hacıosmanoğlu'nun yaptığı "Bahis hesabı bulunan hakemler" açıklamasının ihbar niteliğinde kabul edildiği belirtilirken, "Bu hakemlerin tespiti ile haklarında 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na muhalefet, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve ayrıca tespit edilecek diğer suç iddiaları bakımından devam eden mevcut soruşturma daha da derinleştirilerek sürdürülecektir" denildi.

Soruşturma kapsamında detaylı raporlar alındığı vurgulanırken şu ifadeler kullanıldı: "En az 5 yıllık geriye dönük zaman aralığında binlerce kişiye ve onlarca kuruma ait kayıtların analiz edilmesi için yoğun bir mesai gerekiyor. Ancak bu analizlerden sonra gerçek şüpheliler tespit edilebilir."

KÖKÜ KAZINMALI

Öte yandan MHK'nın eski Başkanı Mustafa Çulcu tarihi soruşturmayı yorumladı.

"Bu tür olaylara karışanların kökü kazınmalı." diyen Çulcu şu ifadeleri kullandı:

Ülke futbolumuzda da hakemliğimizde de her geçen gün şoklarla yaşar olduk. Ancak bu seferki o kadar basit bir olay değil. Devlet yetkilileri ve TFF ortak, köklü bir çalışmayla hakemliğin , futbolun bağırsaklarını temizliyor. Bu bir milat olmalı. Bu çalışmaya katkıda bulunan herkesi gönülden kutluyorum. Atılan bu adımda sonuna kadar gidilmeli ve gereği yapılmalı. Bu tür olaylara karışanların kökü kazınmalı.

ARKADAŞ! SEN HANGİ ARA MAÇA ÇIKTIN!

Güvensizlik, endişe, kaygı ve şüphelerin zirveye çıktığı bu dönemde TFF başkanının yaptığı açıklamaları dinlerken tüylerim ürperdi. Nasıl olur da aktif hakemler bahis ve iddaa oynarlar. Verilen rakamlara baktığımızda üst klasman hakemlerinin yüzde 12'si, yardımcıların yüzde 15'i bu işin içinde aktif olmuş. Hele ki bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez bahis oynadığını duyunca ister istemez insan 'Ya arkadaş bahis sitesinden ayrılıp ne zaman antrenman yaptın, ne zaman maça çıktın" diye düşünüyor. Şaka gibi bir durum ama çok üzücü.



SADECE HAKEMLERLE SINIRLI KALMAMALI

Federasyon acilen geriye dönük 5 yıllık süre içinde yaşananları, işin içinde aktif olanları, elindeki belgelerde kayıtlı olanları derhal disipline sevk etmeli, savcılık 6222'den bu insanları yargılamalı ki Türk futbolunun bekası kurtulsun. Söylemler burada kalmamalı, isimler açıklanmalı. Açıklanmazsa bütün hakemler ve bütün maçlar, ligimiz şaibe altında kalacaktır. Sadece hakemlerin değil, MHK'nin, MHK üyelerinin, MHK ile ilişkide bulunanların, gözlemcilerin, kulüp yöneticilerinin, futbolcuların, menajerlerin de bu araştırma içinde kontrol edilmesi gerekir.

EMEĞİ OLAN HERKESİ GÖNÜLDEN KUTLUYORUM

Verilen rakamlardan sonra gördük ki sistem çürümüş. El birliğiyle seferberlik ilan edip, yeniden doğru yöneticiler, liyakatli yöneticiler ve iş bilen insanlarla Türk futbolunu kalkındırmak için adım atmalıyız. Bugünü milat kabul ediyorum ve ortaya çıkması için çalışan herkesi gönülden kutluyorum.

