Süper Lig'den 5 isim var! Bahis soruşturması hakemlerle sınırlı kalmayacak

7- TEMİZLİK HAKEMLERLE SINIRLI DEĞİL!



TFF yönetimi, konunun sadece hakemlerle sınırlı olmadığını belirtti. Türkiye Federasyonu, "Tüm futbol ailesi incelenecek" vurgusu yapıyor. Soruşturma süreci içerisinde kulüp başkanları, yöneticiler, teknik ekipler ve futbolcuların da mercek altında olduğu kaydedildi. Bahis işlerine karışan tüm unsurların cezasını alması ve temizlenmesi amaçlanıyor. "571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var!''



8- TFF, GENÇ HAKEMLERİ ÇAĞIRACAK!



Çok sayıda kişinin profesyonel hakemliği sona ereceği için sistemde oluşacak boşlukta ne yapılacağı merak ediliyor. TFF 1. Lig ve 2. Lig'den hakemlerle Süper Lig desteklenecek. TFF yönetimi bu noktada kulüplerden de destek bekleyerek, "Genç hakemler hatalar yapabilir. Bize destek olun" mesajı verdi.

SÜPER LİG'DEN 5 HAKEM VAR!



TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "Şu anda hakemlerle başladık. TFF Hukuk Kurulu, bahis oynayan hakemlerle ilgili dosyayı PFDK'ya sunduğu zaman hakemlerin adları TFF'nin resmi internet sitesinde Disiplin Sevkleri başlığı altında açıklanacak" dedi.



TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi; bahis ve benzeri şans oyunları oynanmasıyla ilgili 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezasını öngörüyor. İşte 57. maddenin detayları: (1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin; a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır. b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar. (2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Sabah'ta yer alan habere göre, bahis oynayan 5 hakemin Süper Lig'den olduğu kaydedildi. Sosyal medyaya Yasil Kol ve Mehmet Türkmen isimleri düştü. Fakat iki hakemin de bahis oynayan hakemlerin içinde olmadığı bildirildi.

GERİYE DÖNÜK EN AZ 5 SENE İNCELENİYOR!



TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün açıklamalar yaptı. 2025 yılı Nisan ayında bir kısım hakemin karıştığı belirtilen bahis oynama iddiası kapsamındaki soruşturmanın derinleşerek süreceği duyuruldu. Hacıosmanoğlu'nun yaptığı "Bahis hesabı bulunan hakemler" açıklamasının ihbar niteliğinde kabul edildiği belirtilirken, "Bu hakemlerin tespiti ile haklarında 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na muhalefet, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve ayrıca tespit edilecek diğer suç iddiaları bakımından devam eden mevcut soruşturma daha da derinleştirilerek sürdürülecektir" denildi.



Soruşturma kapsamında detaylı raporlar alındığı vurgulanırken şu ifadeler kullanıldı: "En az 5 yıllık geriye dönük zaman aralığında binlerce kişiye ve onlarca kuruma ait kayıtların analiz edilmesi için yoğun bir mesai gerekiyor. Ancak bu analizlerden sonra gerçek şüpheliler tespit edilebilir."