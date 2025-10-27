ÖZEL | Futbolda bahis skandalı! Ligler iptal mi olacak? | Başsavcılık düğmeye bastı: Geriye dönük 5 yıllık inceleme başlatıldı

PODCAST CANLI YAYIN

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabı olduğunu, 152’sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık, en az 5 yıllık geriye dönük incelemelerin yapıldığını ve soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdüğünü duyurdu. Peki bundan sonra ne olacak? Ligler iptal edilecek mi? Spor hukukçusu Anıl Dinçer, tüm merak edilenleri Takvim.com.tr’ye anlattı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye futbolda bahis skandalı ile güne uyandı.

Türk futbolunda yeni bir milat başlattıklarını belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, "Tüm futbol ailesiyle birlikte mücadele edersek futbolu temiz yarınlara taşırız. Cumhuriyet Bayramımız yaklaşıyor, aziz Türk Milleti'nin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederim. Ulu Önder Atatürk, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' demişti. Bunun dışında kalanların ahlaksız olabileceği diye bir cümle yok. Bütün unsurlarıyla beraber ahlaklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

"571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var!''

Bahis nedeniyle Türk futbolunda yozlaşmanın ve ahlaksızlığın boyutunu tartıştıklarını vurgulayan Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Federasyon olarak kendi bahçemizden başlayarak yola çıktık. Yaptığımız çalışma neticesinde futbolun hem gözbebeği hem de sancılı karnı olan hakem camiasıyla başladık. Devlet birimlerinden aldığımız veriler ve profesyonel arkadaşların çalışması neticesinde, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğu ortaya çıktı. 371 hakemin 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi. 7 üst klasman hakem, 15 üst klasman yardımcı hakem, 36 klasman hakem ve 94 klasman yardımcı hakem. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez bahis oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise bir seferlik bahis oynadığı tespit edilmiştir. Bugünden itibaren başlayarak disiplin kurulumuz gerekli işlemleri yapacak. Kısa süre içinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlarımıza göre gerekli cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık bir süre var. Saydığımız rakamlar, bu süreye giren rakamlar."

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (AA)Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (AA)

"NE PİSLİK VARSA BUNU TEMİZLEMEMİZ GEREKİYOR"

Türk futbolunun layık olduğu yere taşımak için bütün unsurlarla mücadele etmeleri gerektiğinin altını çizen İbrahim Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Seçildiğimiz günden bu yana yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber insanlarla iyi geçinip koltuklarda uzun süre kalalım diye bir derdimiz olmadı. Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak için ne pislik varsa bunu temizlememiz gerekiyor. Buradan güzide kulüplerimize çağrıda bulunuyorum. Biz hakemlerle başladık. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım dahil. Bu çalışmayı yaptığımız ilgili devlet kurumlarıyla kendimizi de kontrol ediyoruz. Bunun da sonuçlarını paylaşırız. Bunun dışında kalan Türk futbol ailesiyle de ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Biz nasıl TFF olarak kendi kapımızın önünü temizliyorsak, futbol ailesine düşen görev de güzide kulüplerimizin başkanları kendileriyle başlayıp, yönetim kurullarıyla, futbolcuları da dahil olmak üzere kendilerini kontrol edip kamuoyuyla bunları paylaşmalı. Aksi durumda biz çalışmaları güzide devlet kurumlarıyla yapıyoruz ve kamuoyuyla paylaşacağız."

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (AA)Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (AA)

"BİZİ GÜZEL YARINLARIN BEKLEDİĞİNE İNANCIMIZ TAM"

Yaptıkları çalışmayı FIFA ve UEFA ile de paylaştıklarını aktaran Başkan Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Üzgün olduğumuz bir konu var. Hakem arkadaşların kendi adlarına hesap açıp bahis oynaması bizi üzmüştür. 'Kalan sağlar bizimdir' felsefesiyle yetkili kurullarımızla bu çalışmaları hızlandırıp, protokolünü hazırladığımız kurslardan gelen arkadaşlarımızı da kapsamlı eğitimden geçirip Türk hakemliğine kazandıracağız. Bu çalışmanın meşakkatli olduğunu biliyoruz ancak gençlerimize iyi ve ahlaklı nesiller bırakmak için çalışacağız. Kulüp başkanlarından ve yöneticilerden destek olmalarını rica ediyorum. Bizi güzel yarınların beklediğine inancımız tam. Onların da desteğiyle Türk futbolunu özlenen yerlere taşıyacağımıza inanıyorum."

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLECEK

Savcılık bahis soruşturmasının derinleştirileceğini bildirdi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu tarafından yapılan açıklamaların ihbar niteliğinde olduğu ifade edildi.

Başsavcılık: Bahis soruşturması derinleştirilecek


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Toplumumuzun ekonomik ve sosyolojik yarası haline gelen yasa dışı bahis oyunları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürekli ve kararlı bir mücadele devam etmekte olup, buna dair soruşturmalar aralıksız sürdürülmektedir.

27/10/2025 tarihinde TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasından sonra, konunun adli soruşturma süreci ile ilgili olması nedeniyle açıklama yapmak gereği hasıl olmuştur.

Hakem (AA)Hakem (AA)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025 yılı Nisan ayında futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin karıştığı iddia edilen bahis oynama iddiası kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma devam ederken başka bir kısım hakemin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusu ile MHK hakkında ayrıca soruşturma işlemi başlatıldığına dair haberlerden sonra, zaten devam eden mevcut soruşturma nedeniyle, talep üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunan bu yeni soruşturma yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş olup, her iki soruşturma dosyası birleştirilerek tek dosya üzerinden araştırmalar devam etmektedir.

27/10/2025 tarihinde TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı "bahis hesabı bulunan hakemler" açıklaması da ayrıca devam eden soruşturma dosyası bakımından ihbar niteliğinde kabul edilmekle; bu hakemlerin tespiti ile haklarında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na muhalefet, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve ayrıca tespit edilecek diğer suç iddiaları bakımından devam eden mevcut soruşturma daha da derinleştirilerek sürdürülecektir."

"MÜSABAKALARDAN MEN"

Spor hukukçusu Anıl Dinçer, futbolseverlerin merak ettiği tüm soruları yanıtladı.

İşte Dinçer'in yaptığı o açıklamalar:

"Öncelikle müsabaka hakemleri, futbolcular, futbol yöneticileri ve TFF'nin talimatlarında yer alan futbolun paydaşlarının tümünün, futbol müsabakaları ve futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine doğrudan ya da dolaylı olarak bahis ve benzeri şans oyunu oynamaları yasaktır. Bu da açık bir şekilde Futbol Disiplin Talimatı'nın, TFF'nin, madde 57'sinde bahis başlığı altında belirtilmiştir. Bunun aksine davranıp bahis oynayanlar, yani bugün de bahsedildiği gibi eğer bir hakem bahis oynuyorsa, bunun da cezası bu talimat hükmüne aykırı hareket ettiği için 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezasıdır.


"ACİL SORUŞTURMA BAŞLATILMALI"

"Burada yapılması gereken ve muhtemel olan da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın bu açıklamalarından sonra bu ilgili hakemlerle alakalı herhangi bir şüphe varsa, hangi hakem hakkında şüphe varsa Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından acil bir şekilde soruşturma açılması gerekmektedir. Aynı zamanda da bu adli de bir suç olduğu için Türkiye Futbol Federasyonu bu hakem isimlerini de savcılığa bildirerek savcılığın da soruşturma açmasını ve bunları incelemesini talep edebilir."

"Hem savcılığın hem de Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun detaylı incelemeleri ve bu kişilerin beyanlarını almaları, tüm delilleri değerlendirmelerinden sonra da bu kişilere sportif ceza da verilebilir, TFF tarafından sportif ceza verilebilir. Savcılık tarafından da bu işler artık mahkemeye intikal ettirilerek sonrasında adli cezalar verilebilir ve ceza hükümleri uygulanabilir ceza kanununa göre."

Bahis oynayan hakemler hangi cezaları alacak?

"HAKEMLER HAPİS CEZASI ALABİLİR"

"Bunu ilerletecek olursak spor yasası da bulunmaktadır. Bunun madde 11'inde de şike ve teşvik primi başlığında 'belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişi' diyor. Yani burada da bir hakem bu müsabakanın sonucunu etkileyecek şekilde bir bahis oynuyorsa, bu işten bir menfaat sağlıyorsa da bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Yani bahis oynamak hem spor yasasında hem de Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarında yasaklanmıştır ve ağır cezaları bulunmaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatına göre sportif cezalar öngörülmüştür müsabakalardan men. Spor yasasında ise daha da ileri gidilerek ceza hükümleri uygulanmaktadır. Yani hapis cezası öngörülmüştür."


"LİGLERİN OYNANMASINDA ENGEL YOK"

"Liglerin oynanmasına ilişkin herhangi bir engel bulunmamaktadır. Zaten liglerin de devam etmesi gerekmektedir. Ancak şüphe bulunup Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından sevk edilen, haklarında soruşturma başlatılan hakemlere ilişkin bence federasyonun, çok ciddi bir durum olduğu için, tedbir uygulaması gerekmektedir. Tedbir de soruşturma açılan hakemlerin soruşturma sonuçlanıp karar verilene kadar müsabakalardan bir nevi askıya alınması demektir. Ben bunun da uygulanacağını düşünüyorum Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu kadar ciddi bir konuda. Bu hakemlerin çünkü eğer bir bahis oynamasında şüphe bulunuyorsa, bu kişilerin tabii ki de burada soruşturma sonuçlanana kadar hiçbiri suçlu değildir. Ceza Kanunu'nda da bu yönde bir karine vardır. Yani kesin bir karar verilene kadar herkes suçsuzdur. Ondan dolayı ancak yine de burada bir şüphe bulunduğu için, bir soruşturma açıldığı için de bu kişiler hakkında tedbir kararı verilir. Bu kişiler hakemliğe bir süreliğine devam etmez karar verilene kadar. Aklananlar hakemliğe geri döner, ceza alanlar da, kesinleşenler de hakemlikten bir süreliğine men edilirler veya başka ceza verilirler."

TFF'ye çağrı: Bütün hakemler zan altında!

"KANUN GERİYE DÖNÜK İŞLEMEZ"

"Geriye dönük uygulanacağını sanmıyorum. Geriye dönük müsabakaların veya ligin iptal edileceğini hiç düşünmüyorum. Çünkü kanun geriye dönük işlemez. Kanun hükümleri geleceğe yönelik uygulanır. Ondan dolayı ben burada bir ligin veya bir müsabakanın iptal edilip edileceğini çok fazla açıkçası düşünmüyorum."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak görüştü, AAAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak görüştü, AA

BAHİS SKANDALI GÜNDEMDE

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Adalet Bakanlığında bir araya geldi. Görüşmede, iki bakanlık arasında yürütülen ortak projeler ve iş birliği çalışmaları ele alındı.

Toplantının ana gündem maddelerinden birinin, son günlerde kamuoyuna yansıyan 152 hakemin yasa dışı bahis oynadığı iddiaları olduğu öğrenildi. Her iki bakanın da konunun, sporun temizliği ve adaletin sağlanması açısından büyük önem taşıdığı görüşünde birleştiği belirtildi.

Bakan Tunç ve Bakan Bak'ın, sürecin titizlikle yürütülmesi ve gerekli adımların hukuki çerçevede atılması konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

