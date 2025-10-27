ÖZEL | Futbolda bahis skandalı! Ligler iptal mi olacak? | Başsavcılık düğmeye bastı: Geriye dönük 5 yıllık inceleme başlatıldı

Hakem (AA) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025 yılı Nisan ayında futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin karıştığı iddia edilen bahis oynama iddiası kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma devam ederken başka bir kısım hakemin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusu ile MHK hakkında ayrıca soruşturma işlemi başlatıldığına dair haberlerden sonra, zaten devam eden mevcut soruşturma nedeniyle, talep üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunan bu yeni soruşturma yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş olup, her iki soruşturma dosyası birleştirilerek tek dosya üzerinden araştırmalar devam etmektedir. 27/10/2025 tarihinde TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı "bahis hesabı bulunan hakemler" açıklaması da ayrıca devam eden soruşturma dosyası bakımından ihbar niteliğinde kabul edilmekle; bu hakemlerin tespiti ile haklarında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na muhalefet, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve ayrıca tespit edilecek diğer suç iddiaları bakımından devam eden mevcut soruşturma daha da derinleştirilerek sürdürülecektir."

"MÜSABAKALARDAN MEN"



Spor hukukçusu Anıl Dinçer, futbolseverlerin merak ettiği tüm soruları yanıtladı. İşte Dinçer'in yaptığı o açıklamalar:



"Öncelikle müsabaka hakemleri, futbolcular, futbol yöneticileri ve TFF'nin talimatlarında yer alan futbolun paydaşlarının tümünün, futbol müsabakaları ve futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine doğrudan ya da dolaylı olarak bahis ve benzeri şans oyunu oynamaları yasaktır. Bu da açık bir şekilde Futbol Disiplin Talimatı'nın, TFF'nin, madde 57'sinde bahis başlığı altında belirtilmiştir. Bunun aksine davranıp bahis oynayanlar, yani bugün de bahsedildiği gibi eğer bir hakem bahis oynuyorsa, bunun da cezası bu talimat hükmüne aykırı hareket ettiği için 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezasıdır.



"ACİL SORUŞTURMA BAŞLATILMALI" "Burada yapılması gereken ve muhtemel olan da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın bu açıklamalarından sonra bu ilgili hakemlerle alakalı herhangi bir şüphe varsa, hangi hakem hakkında şüphe varsa Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından acil bir şekilde soruşturma açılması gerekmektedir. Aynı zamanda da bu adli de bir suç olduğu için Türkiye Futbol Federasyonu bu hakem isimlerini de savcılığa bildirerek savcılığın da soruşturma açmasını ve bunları incelemesini talep edebilir." "Hem savcılığın hem de Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun detaylı incelemeleri ve bu kişilerin beyanlarını almaları, tüm delilleri değerlendirmelerinden sonra da bu kişilere sportif ceza da verilebilir, TFF tarafından sportif ceza verilebilir. Savcılık tarafından da bu işler artık mahkemeye intikal ettirilerek sonrasında adli cezalar verilebilir ve ceza hükümleri uygulanabilir ceza kanununa göre."

Bahis oynayan hakemler hangi cezaları alacak? "HAKEMLER HAPİS CEZASI ALABİLİR"



"Bunu ilerletecek olursak spor yasası da bulunmaktadır. Bunun madde 11'inde de şike ve teşvik primi başlığında 'belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişi' diyor. Yani burada da bir hakem bu müsabakanın sonucunu etkileyecek şekilde bir bahis oynuyorsa, bu işten bir menfaat sağlıyorsa da bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Yani bahis oynamak hem spor yasasında hem de Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarında yasaklanmıştır ve ağır cezaları bulunmaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatına göre sportif cezalar öngörülmüştür müsabakalardan men. Spor yasasında ise daha da ileri gidilerek ceza hükümleri uygulanmaktadır. Yani hapis cezası öngörülmüştür."