PODCAST CANLI YAYIN
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Türk futbolunu sarsan verileri açıkladı: "571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var!"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Türk futbolunu sarsan verileri açıkladı: "571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var!"

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunu sarsan verileri açıkladı. Profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı bulundu, 152’sinin ise aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi. Hacıosmanoğlu, “Temiz ve ahlaklı futbol için önce kendi içimizde hesaplaşacağız” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Temiz ve ahlaklı Türk futbolu için kendi içimizde hakem camiasıyla başladık. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor." açıklamasında bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (AA)

Hacıosmanoğlu'nun Riva'da düzenlenen basın toplantısında yağtığı açıklamalardan satır başları:

Temiz ve ahlaklı Türk futbolu için kendi içimizde hakem camiasıyla başladık.

152'Sİ AKTİF OLARAK BAHİS OYNUYOR

Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor.

Hakem (AA)


Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir.

Bunlar da Var

Kağıthane'de 15 el ateş ettiği kadını sokak ortasında öldürdü... Cinayet anı kamerada!
Kağıthane'de 15 el ateş ettiği kadını sokak ortasında öldürdü... Cinayet anı kamerada!
İşte Türkiye'den çekilen 25 PKK'lı!
İşte Türkiye'den çekilen 25 PKK'lı!
"Çekilme" duyurusunu PKK elebaşı Sabri Ok yaptı
"Çekilme" duyurusunu PKK elebaşı Sabri Ok yaptı
PKK: Türkiye'den tamamen çekiliyoruz
PKK: Türkiye'den tamamen çekiliyoruz

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle