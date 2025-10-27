TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Türk futbolunu sarsan verileri açıkladı: "571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var!"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Temiz ve ahlaklı Türk futbolu için kendi içimizde hakem camiasıyla başladık. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor." açıklamasında bulundu.

Hacıosmanoğlu'nun Riva'da düzenlenen basın toplantısında yağtığı açıklamalardan satır başları:



152'Sİ AKTİF OLARAK BAHİS OYNUYOR



Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor.







Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir.