Beşiktaş'ta Rafa Silva fırtınası!

Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva antrenmanlarda vites artırdı. 32 yaşındaki futbolcu son idmanlarda Quaresma gibi 'trivela' golleri atıyor. Ligde rakip ağları 5 kez havalandırarak Kartal'ı sırtlayan Rafa, Gençlerbirliği mücadelesiyle birlikte yeniden sahne almaya hazırlanıyor.
SERGEN YALÇIN'DAN ALKIŞ
Portekizli yıldızın idman ve maç performansları teknik direktör Sergen Yalçın'dan alkış aldı.
37 GOLE DİREKT KATKI
Portekizli futbolcu, son iki sezonda toplamda 24 gol, 14 asistle 37 kez skora direkt katkı verdi. Son iki sezonda sadece iki santrfor Osimhen ile Nesyri, Rafa'dan daha fazla gol katkısı sağladı.
Osimhen 40 gol, 8 asistle 48, Nesyri de 35 gol, 6 asistle 41 kez skor katkısı verdi.