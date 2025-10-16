Beşiktaş'ta Rafa Silva fırtınası!





37 GOLE DİREKT KATKI



Portekizli futbolcu, son iki sezonda toplamda 24 gol, 14 asistle 37 kez skora direkt katkı verdi. Son iki sezonda sadece iki santrfor Osimhen ile Nesyri, Rafa'dan daha fazla gol katkısı sağladı.



Osimhen 40 gol, 8 asistle 48, Nesyri de 35 gol, 6 asistle 41 kez skor katkısı verdi.