PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'tan Lerma için ikinci hamle!

Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Jefferson Lerma için ocakta yeniden Crystal Palace'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'tan Lerma için ikinci hamle!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başkan Serdal Adalı ile yaptığı görüşmede özellikle orta sahaya takviye talebinde bulunmuştu.

Siyah-beyazlı yönetim bu doğrultuda yaz transfer döneminin son gününde resmi teklif yaptığı Jefferson Lerma'nın durumunu yakından takip ediyor.

Bilindiği gibi Crystal Palace Kulübü, Beşiktaş'ın teklifine olumsuz yanıt vermiş transfer gerçekleşmemişti.

ADALI BİTİRECEK

Siyah-beyazlıların teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferine onay verdiği Kolombiyalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için ocakta İngiltere'ye çıkarma yapacağı öğrenildi.

Başkan Serdal Adalı'nın Crystal Palace yönetimiyle bir kez daha masaya oturup transferi nihayetine erdirmesi bekleniyor. 30 yaşındaki oyuncunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Gazze'ye 500 bin konut yapılacak TOKİ öncü rol oynayacak
Ergenekon kumpasından FETÖ’nün parmak izi çıktı! Deliller yeniden incelendi 6 şüpheli yakalandı
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
Gürcistan galibiyeti yüzleri güldürdü! Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik
Meteoroloji'den 11 il için sağanak alarmı: İstanbul'da hava resmen buz kesecek! Jet akımları rotayı çevirdi, kutup soğukları cephede
CANLI ANLATIM | Ateşkeste ikinci aşama! Takas yapıldı Refah kapısı bugün açılıyor
Fenerbahçe’de kadro dışı olayları sonrası sular durulmuyor! Mert Hakan ve Fred son anda kurtuldu
Sabancı ailesinde boşanma depremi! 29 yıl sonra aynı mevsimde buluşamadıkları için boşandılar...
Bizim Çocuklar'dan farklı tarife! Türkiye - Gürcistan: 4-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'ın havada resti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu ile aynı kareye girmeyiz
Başkan Erdoğan kiralık konutta yeni dönemi açıkladı: "Planı devlet yapacak"
Son dakika: Yukarı yönlü revize ettiler! IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Türkiye barış masasında kilit rolde! İngiltere Başbakanı Starmer'dan Gazze ateşkesi açıklaması: Erdoğan sayesinde uygulandı
Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! 4 transfer bombası
Türkiye'den Gazze'ye 900 tonluk insani yardım: Gemi yola çıktı! Başkan Erdoğan açıkladı: "Geleceği inşa edeceğiz"
Özgür Özel'in "manda" turu... Brüksel'de Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı tepkiler peş peşe geldi
Başkan Erdoğan'dan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi dönüşü uçakta önemli açıklamalar
İsrail ateşkesi ihlal etti! Gazze'de Filistinlilere saldırı: Şehitler var | Hamas'tan çağrı
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama
A’dan Z’ye hafızalara kazındı! Esra Ceyhan’ın son hali ortaya çıktı!