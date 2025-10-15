Beşiktaş'tan Lerma için ikinci hamle!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başkan Serdal Adalı ile yaptığı görüşmede özellikle orta sahaya takviye talebinde bulunmuştu.Siyah-beyazlı yönetim bu doğrultuda yaz transfer döneminin son gününde resmi teklif yaptığı Jefferson Lerma 'nın durumunu yakından takip ediyor.Bilindiği gibi Crystal Palace Kulübü, Beşiktaş'ın teklifine olumsuz yanıt vermiş transfer gerçekleşmemişti.

ADALI BİTİRECEK



Siyah-beyazlıların teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferine onay verdiği Kolombiyalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için ocakta İngiltere'ye çıkarma yapacağı öğrenildi.



Başkan Serdal Adalı'nın Crystal Palace yönetimiyle bir kez daha masaya oturup transferi nihayetine erdirmesi bekleniyor. 30 yaşındaki oyuncunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı bildirildi.