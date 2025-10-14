PODCAST CANLI YAYIN

Sergen Yalçın'dan transfer talimatı!

Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda harekete geçen Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde takımı güçlendirmek için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar, sol kanat için Gürcü yıldız Zuriko Davitashvili’yi gündemine aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda öncelik sol kanada verildi. Saint-Etienne forması giyen Gürcü futbolcu Zuriko Davitashvili, Beşiktaş'ın radarındaki ilk isim oldu. 24 yaşındaki oyuncu, hem teknik kapasitesi hem de bitiriciliğiyle Yalçın'ın oyun sistemine uygun bir profil olarak görülüyor.

Beşiktaş scout ekibinin uzun süredir izlediği Davitashvili'nin de Türkiye'ye ve Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi. Yıldız futbolcu, kariyerinde yeni bir adım atmak isterken siyah-beyazlı forma altında düzenli süre bulma fikrine olumlu yaklaşıyor.



SERDAL ADALI DEVREDE

Başkan Serdal Adalı ve kurmayları, ocak ayında Saint-Etienne ile resmi temaslara başlamayı planlıyor. Yalçın'ın "Mutlaka alınmalı" dediği Davitashvili için yönetimin mali fedakarlıktan kaçınmayacağı, bonservis transferi için tüm şartların zorlanacağı kaydedildi.

