Sergen Yalçın'dan transfer talimatı!

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda öncelik sol kanada verildi. Saint-Etienne forması giyen Gürcü futbolcu Zuriko Davitashvili, Beşiktaş'ın radarındaki ilk isim oldu. 24 yaşındaki oyuncu, hem teknik kapasitesi hem de bitiriciliğiyle Yalçın'ın oyun sistemine uygun bir profil olarak görülüyor.

Beşiktaş scout ekibinin uzun süredir izlediği Davitashvili'nin de Türkiye'ye ve Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi. Yıldız futbolcu, kariyerinde yeni bir adım atmak isterken siyah-beyazlı forma altında düzenli süre bulma fikrine olumlu yaklaşıyor.