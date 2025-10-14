SON DAKİKA
Beşiktaş'tan İrfan Can Kahveci hamlesi

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci’yi Beşiktaş’ın takibe aldığı öne sürüldü. Siyah-Beyazlılar, yıldız oyuncu için ocak ayında harekete geçebilir

14 Ekim 2025
Beşiktaş’tan İrfan Can Kahveci hamlesi

İrfan Can Kahveci'ye Beşiktaş'tan sürpriz bir ilgi geldiği öne sürüldü. Siyah-Beyazlılar'ın, 30 yaşındaki milli futbolcuyu yakından takip ettiği ve yaşanan gelişmelerin ardından harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin aldığı kararla geçtiğimiz günlerde kadro dışı kalan milli yıldız için transfer dedikoduları konuşulmaya başladı.

Siyah-Beyazlılar'ın, oyuncunun mevcut durumunu değerlendirdiği ve ocak ayında resmi bir teklif yapabileceği ileri sürüldü. Piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli kanat oyuncusunun, Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak son gelişmelerin ardından transferin önü açılabilir.
İrfan Can'ın güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Milli yıldız son iki senede Fenerbahçe'de istediği forma şansını bulamadı.

