PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta Wout Faes sesleri!

Beşiktaş, Leicester City'den Wilfred Ndidi'nin eski takım arkadaşı Wout Faes'i transfer gündemine aldı. Yaz transfer döneminde Belçikalı savunmacı için resmi adım atan siyah-beyazlı yönetim, 27 yaşındaki oyuncunun transferini noktalamak için Leicester City yönetimiyle görüşmelere başlayacak.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ta Wout Faes sesleri!

Beşiktaş'ın bu sezon en çok problem yaşadığı mevki savunma... Siyahbeyazlı takım bu sezon sadece Kayserispor maçında kalesini gole kapayabildi. Özellikle bireysel hatalardan yenilen goller, teknik direktör Sergen Yalçın'ın tepkisini çekmişti.

Deneyimli çalıştırıcının yönetimle yaptığı istişareden savunma ve orta sahaya takviye kararı çıktı. Yönetimin Chelsea forması giyen Axel Disasi'yi ocakta kadroya katmak için Premier Lig deviyle masaya oturması bekleniyor.



RESMİ TEKLİF YAPILMIŞTI

Kesici ve top tekniği özelliğiyle öne çıkan Fransız stoperin transferinde aksilik yaşanırsa rota Leicester City'de futbol kariyerini sürdüren Wout Faes'e çevrilecek.

Yaz transfer döneminde Belçikalı savunmacı için resmi adım atan siyah-beyazlı yönetim, 27 yaşındaki oyuncunun transferini noktalamak için Leicester City yönetimiyle görüşmelere başlayacak. Ndidi'yi Leicester'dan transfer eden Beşiktaş'ın İngiliz ekibiyle iyi ilişkileri bulunuyor.

Sergen Yalçından transfer talimatı!Sergen Yalçından transfer talimatı!
Sergen Yalçın'dan transfer talimatı!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "alevi" çıkışı: Tuzakları bozmanın vakti geldi | CHP'ye ayar DEM'e uyarı
Başkan Erdoğan'dan "ikinci one minute" çıkışı! Havada rest çekti: "Netanyahu varsa biz yokuz"
Türk Telekom
Mısır’da Gazze için Niyet Belgesi! Başkan Erdoğan da imza attı: İşte metnin tamamı
CHP yandaşı Nevşin Mengü'den skandal: İsrail kanalına bağlandı… İlk vukuatı değil
10 SORUDA EMLAK KONUT YENİ YUVAM MODELİ: Çekilişsiz, faizsiz, peşinatsız ev sahibi olun! Kimler yararlanacak, nasıl ödeme yapılacak?
Terörsüz Türkiye için iki aşamalı yasal düzenleme hazırlığı! Genel af olacak mı?
Trump'ın İsrail ziyaretine Filistin protestosu damga vurdu! Soykırım çetesinin suç ortaklarından hesap sorulacak
Mısır'da Gazze için Niyet Belgesi imzalandı | Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü ve teşekkür
Hesaplı emeklilik için son fırsat! Yeni yılda borçlanmaya örnek formül
İSTANBUL DAHİL 8 İLDE YAĞMUR ALARMI: Meteoroloji saat verdi! Sağanak bastıracak, şemsiyesiz çıkmayın!
İzmir'de Küba modeli ulaşım! CHP'li Cemil Tugay'ın bisiklet projesine tepki partisinden geldi: "Cehalet değilse kötülük"
Başkan Erdoğan'dan Mısır'da Gazze diplomasisi!
CHP'li Bilecik Belediyesi’nde mobbing sınır tanımıyor!
Montella'dan sürpriz! Gürcistan maçı 11'ini belirledi
Trump'a İsrail Parlamentosu'nda Gazze protestosu! Vekiller "Filistin'i tanı" pankartı açtı Knesset karıştı
İddianameye TAKVİM ulaştı! Cengiz Çallı'nın 18 yıllık maaşına denk bono! Rezan Epözdemir'in savunmaları tek tek çöktü
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
Gazze Zirvesi'nde güldüren diyalog! Başkan Erdoğan'dan Meloni'ye sigara uyarısı: Macron da dahil oldu | İtalyan basınında gündem oldu
CHP yandaşı Emrah Gülsunar tutuklandı! Darbe çağrısı ilk değil: FETÖ ihanetinde sokak çağrısı yaptığı ortaya çıktı