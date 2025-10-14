Beşiktaş'ta Wout Faes sesleri!

Beşiktaş'ın bu sezon en çok problem yaşadığı mevki savunma... Siyahbeyazlı takım bu sezon sadece Kayserispor maçında kalesini gole kapayabildi. Özellikle bireysel hatalardan yenilen goller, teknik direktör Sergen Yalçın'ın tepkisini çekmişti.



Deneyimli çalıştırıcının yönetimle yaptığı istişareden savunma ve orta sahaya takviye kararı çıktı. Yönetimin Chelsea forması giyen Axel Disasi'yi ocakta kadroya katmak için Premier Lig deviyle masaya oturması bekleniyor.