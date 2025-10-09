Victor Osimhen'den transfer itirafı! "Ölmüş babamı son kez göremedim"

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Osimhen, o dönemde menajerliğini yapan Jean Gerard'ın kendi çıkarlarını ön planda tuttuğunu belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı: "Menajerim bana Napoli'nin ilgisini anlattı ama tek düşündüğü şey transferin gerçekleşmesiydi. Babam ağır hastaydı, ben ise sadece onun durumunu öğrenmek istiyordum. Futbol ikinci plandaydı. Gerard beni Nice'e çağırdı. Orada Lille Başkanı Gerard Lopez ve Luis Campos da vardı. Bana iki kulübün anlaştığını söylediler ama benim bundan haberim bile yoktu."

Victor Osimhen (AA) "BABAM ÖLDÜ, NAPOLİ'YE GİTMEMİ İSTEDİLER" Nijeryalı yıldız, babasının vefatı sonrası yaşadığı baskıyı; "Babam öldüğünde Lille'e ve menajerime çok kızgındım. Onu son kez göremedim. Buna rağmen ertesi gün Napoli'ye gitmem gerektiğini söylediler. Yas tutmama bile izin verilmedi. Sadece Lille başkanına saygımdan Napoli'ye gittim ama hiçbir şeye imza atmayacaktım. Teknik direktörle görüştüm, ardından Capri'de De Laurentiis'le buluştum. Ancak Giuntoli ile aralarında İtalyanca konuştuklarını anlamıyordum. Bana sözleşmeyi görüp görmediğimi sordu ama elimde hiçbir belge yoktu." ifadeleriyle anlattı.