Victor Osimhen'den transfer itirafı! "Ölmüş babamı son kez göremedim"

"Menajerim bana Napoli'nin ilgisini anlattı ama tek düşündüğü şey transferin gerçekleşmesiydi. Babam ağır hastaydı, ben ise sadece onun durumunu öğrenmek istiyordum. Futbol ikinci plandaydı. Gerard beni Nice'e çağırdı. Orada Lille Başkanı Gerard Lopez ve Luis Campos da vardı. Bana iki kulübün anlaştığını söylediler ama benim bundan haberim bile yoktu."
"BABAM ÖLDÜ, NAPOLİ'YE GİTMEMİ İSTEDİLER"
Nijeryalı yıldız, babasının vefatı sonrası yaşadığı baskıyı; "Babam öldüğünde Lille'e ve menajerime çok kızgındım. Onu son kez göremedim. Buna rağmen ertesi gün Napoli'ye gitmem gerektiğini söylediler. Yas tutmama bile izin verilmedi. Sadece Lille başkanına saygımdan Napoli'ye gittim ama hiçbir şeye imza atmayacaktım. Teknik direktörle görüştüm, ardından Capri'de De Laurentiis'le buluştum. Ancak Giuntoli ile aralarında İtalyanca konuştuklarını anlamıyordum. Bana sözleşmeyi görüp görmediğimi sordu ama elimde hiçbir belge yoktu." ifadeleriyle anlattı.
"SÖZLEŞME ORTADA YOKTU, MENAJERİMİ DEĞİŞTİRDİM"
Osimhen, yaşadığı belirsizliği şu ifadelerle paylaştı: "Otele döndüğümde menajerimden sözleşmenin taslağını istedim. 'Bende yok' dedi. Başkan ise tam tersini söylemişti. Bana bir kağıt gösterdi ama bu sözde bir anlaşmaydı. Çok sinirlendim, Fransa'ya dönmek istedim. Lopez'den izin alıp Paris'e gittim ve o menajerle ilişkimi sonlandırdım."