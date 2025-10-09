PODCAST CANLI YAYIN

Victor Osimhen'den transfer itirafı! "Ölmüş babamı son kez göremedim"

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Napoli’ye transfer süreciyle ilgili olarak İtalya Mali Polisi Guardia di Finanza tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi. Golcü futbolcunun açıklamaları, 2020 yazında Lille’den Napoli’ye transferinde vefat eden babasını görmesine izin verilmediğini dile getirdi.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Osimhen, o dönemde menajerliğini yapan Jean Gerard'ın kendi çıkarlarını ön planda tuttuğunu belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Menajerim bana Napoli'nin ilgisini anlattı ama tek düşündüğü şey transferin gerçekleşmesiydi. Babam ağır hastaydı, ben ise sadece onun durumunu öğrenmek istiyordum. Futbol ikinci plandaydı. Gerard beni Nice'e çağırdı. Orada Lille Başkanı Gerard Lopez ve Luis Campos da vardı. Bana iki kulübün anlaştığını söylediler ama benim bundan haberim bile yoktu."

"BABAM ÖLDÜ, NAPOLİ'YE GİTMEMİ İSTEDİLER"

Nijeryalı yıldız, babasının vefatı sonrası yaşadığı baskıyı; "Babam öldüğünde Lille'e ve menajerime çok kızgındım. Onu son kez göremedim. Buna rağmen ertesi gün Napoli'ye gitmem gerektiğini söylediler. Yas tutmama bile izin verilmedi. Sadece Lille başkanına saygımdan Napoli'ye gittim ama hiçbir şeye imza atmayacaktım. Teknik direktörle görüştüm, ardından Capri'de De Laurentiis'le buluştum. Ancak Giuntoli ile aralarında İtalyanca konuştuklarını anlamıyordum. Bana sözleşmeyi görüp görmediğimi sordu ama elimde hiçbir belge yoktu." ifadeleriyle anlattı.

"SÖZLEŞME ORTADA YOKTU, MENAJERİMİ DEĞİŞTİRDİM"

Osimhen, yaşadığı belirsizliği şu ifadelerle paylaştı: "Otele döndüğümde menajerimden sözleşmenin taslağını istedim. 'Bende yok' dedi. Başkan ise tam tersini söylemişti. Bana bir kağıt gösterdi ama bu sözde bir anlaşmaydı. Çok sinirlendim, Fransa'ya dönmek istedim. Lopez'den izin alıp Paris'e gittim ve o menajerle ilişkimi sonlandırdım."

"YENİ MENAJERİMLE TRANSFER TAMAMLANDI"

Yıldız futbolcu, yaşanan tüm karmaşaya rağmen transferin sonunda gerçekleştiğini anlatarak; "Napoli'nin ilgisinin ciddi olduğunu görünce, William D'Avila ile çalışmaya başladım. Temmuz sonunda Lille'de sözleşmeyi imzaladım. Napoli adına Maurizio Micheli, Lille'den ise Lopez, Ingla, Calenda ve Cros toplantıdaydı." sözlerini sarf etti.

550 BİN EUROLUK BORÇ DETAYI

Osimhen, 2021 sonunda yaşadığı bir mali konuyu da paylaşarak; "Aralık 2021'de ailevi ihtiyaçlarım için 550 bin euro borç istedim. Bu parayı geri ödeyeceğime dair söz verdim." diye konuştu.

