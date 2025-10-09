Milan'ın yıldızı Galatasaray'a! Eski aşk alevlendi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi üzerine stopere takviye yapmayı planlayan yönetim, yaz döneminde alamadığı yıldız futbolcunun peşine düştü. İşte detaylar...
Kış transfer dönemi hazırlıklarına erkenden başlayan Galatasaray'da birçok oyuncu listede bulunuyor. Cimbom, dünya devinin savunmacısına bir kez daha kanca attı.
BAYERN'DEN BOEY AÇIKLAMASI
Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Sacha Boey için Bayern Münih cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Bavyera ekibinin sportif direktörü Max Eberl, Fransız sağ bekin transferine neden izin verilmediğini kamuoyuyla paylaştı.
AYRILMA İHTİMALİ VARDI
Max Eberl, Alman basınına yaptığı açıklamada, Boey'nin yaz döneminde gerçekten takımdan ayrılma ihtimali olduğunu doğruladı. Ancak teknik ekibin yaptığı değerlendirme sonrası karar değiştiğini vurgulayarak; "Sacha, bir şeyler olsaydı ayrılığı düşündüğümüz adaylardan biriydi. Sonrasında yeni bir karar verdik ve takımda tutmak istedik. Çünkü kadromuz sayısal olarak çok büyük değildi ancak kalite ve her şeyden önce güvenilirlik olarak çok iyiydi." dedi.
TAKIMDAKİ İŞİNİ YAPIYOR
Eberl, genç oyuncunun sezon başında yaşadığı zorluklara rağmen son dönemde form yakaladığını belirterek; "Artık Sacha maçlara çıkıyor, işini yapıyor ve takım içindeki rolünü yerine getiriyor. Onun disiplininden, çalışma anlayışından ve karakterinden memnunuz." ifadelerini kullandı.
DURSUN ÖZBEK MÜJDEYİ VERDİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı ekibin Ekim Ayı Olağan Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.
İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI
"Futbol takımımız ekim ayına mutlu ve gururlu girmemizi sağladı. Liverpool maçında aldığımız galibiyeti hedeflediğimiz başarılara götürecek ateşi yakacağına inanıyoruz. Başta Okan Hocamız olmak üzere, teknik kadromuz, futbolcularımız ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Daha büyük başarılar için onların yanındayız. Birlikte hedeflediğimiz başarılara ulaşacağız."
"PROJELER ARALIKSIZ DEVAM ETMEKTEDİR"
"Sportif başarılarımızın yanında kulübümüzü geleceğe taşımak için devam eden projelerimiz var. Projeler aralıksız devam etmektedir. Özellikle çok önemsediğim Aslantepe Vadisi projesinde salon sporlarına hizmet eden tesisimiz bulunuyor. Bunun için projemizi bitirmiştik. Onaylanmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı'na iletildi. Proje onayı için beklenen husus, yapılan planlarda bazı terklerin belediye namına yapılması lazım. Sarıyer Belediyesi'ne başvurduk. Bugün veya yarın encümenden onayını bekliyoruz. Projemizin onaylanması için önünde bir engel kalmayacak. Sarıyer Belediye Başkanımız olumlu konuştu. Sonra ruhsat çıkacak ve inşaata başlayacağız. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri için iskan belgemizi yakın zamanda alacağız. Geçmişe baktığımız zaman yapılan yatırımlarda yasal prosedürler tamamlanmadan devam edildiği için sıkıntılar oldu. Yaptığımız tesislerin yasal süreçlerini tamamlamak için gayret gösteriyoruz. .Ada'da yatırımlarımızın büyük kısmı bitti. Havuzla ilgili çalışmalar var. Bazı desteklere ihtiyaç var. Onu da yaptıktan sonra Ada'yla ilgili bir şey kalmıyor. İskan belgesini de aldıktan sonra yasal tüm sorumluluklarımızı yerine getirmek istiyoruz." dedi.
"FLORYA PROJESİ..."
"Florya ile ilgili gelişmeler var. NİVAK ile çalışmalarımız devam ediyor. NİVAK firması da projeye o kadar önem veriyor ki uluslararası, ödüllü mimari yarışma açtı. Dün onunla ilgili toplantıya katıldım. Galatasaray'a yakışır bir proje olacak. Mecidiyeköy'de inşaatımız devam ediyor. Geçmişte ufak tefek aksaklıklar oldu. Nisan ayına kadar tamamlanmasını bekliyoruz. Bugün itibarıyla satışa koymadığımız bazı dairelerimiz var. Onlarla ilgili detaylı bilgiyi genel kurulda inşallah aktaracağım."
"G.SARAY'A GAYRİMENKULLER KAZANDIRMAK ÖNEMLİ"
"Büyükçekmece'de 120 dönümlük bir arazimiz var. Galatasaray'a gayrımenkuller kazandırmak önemli. Büyükçekmece de tesis için Galatasaray'a kazandırılmış çok önemli bir arazi. Proje yapmak için kamudan veya şahıstan bir arsa alıyorsunuz. Amacına uygun şekilde geliştirilmesi lazım. Bir arsa aldıysanız voleybol sahası yapacaksanız ona uygun, futbol sahası yapacaksanız ona uygun imar planlarının yapılması lazım. Arsayı alıp rafa kaldırmak yetmiyor. Büyükçekmece'de yönetime geldiğimizden beri uğraştığımız bir husus var; Sevgili Başkan Hasan Akgün ile konuştum, buraya Galatasaray'a ait diye totem diktik. Gelip yapayım da ne yapayım orada. Futbol altyapı tesisi, tamam yapalım. Burada soyunma odaları, konaklama tesisi, yeme içme alanı yapmam lazım. Geldiğimizde bu yoktu. Bunu yapamazsın dedi, Sayın Başkan bunları yapamazsam tesisi nasıl yapacağım dedi. Anlatmak istediğim şu, yönetimlerin bu konuya dikkat etmesi lazım. Kulübe kazandırmak yetmiyor, amacına uygun şekilde geliştirmek gereğini vurgulamak istiyorum. Sevgili Başkan Hasan Akgün ile bu çalışmalar, planlar yapıldı, Büyükçekmece'den geçti, Büyükşehir'de imar komisyonundan geçmesini ve meclise gönderilmesini bekliyorum, sıkı bir şekilde takip ediyorum."
"SEÇİLDİĞİMİZDEN BERİ TESİS YENİLEME..."
"Tesislerimizi yenileyelim diyorum seçildiğimizden beri. Yapılar eskimeye mahkum. Gerektiği zaman bunların elden geçmesi, güncel hale getirilmesi, çalışan sporcularımızın, üyelerimizin çok daha konforlu bir alana sahip olması esas. O itibarla Kalamış Tesislerimiz için yönetim kurulu üyem Sedat Artükoğlu'nu görevlendirdim. Oranın da tadilatına başlayacağız. İhaleyi alan müstecirimizin kontratı ekim sonunda bitiyor. Yeniden ihale yapma zorunluluğumuz var. Bu süreçte oradaki tadilatları da yapmayı planlıyoruz. Stadımızın önünde Atatürk heykeli yaptırdık. Önümüzdeki cuma günü açılışımız var. Atatürk ortada, bir tarafında Ali Sami Yen, diğer tarafında Tevfik Fikret duruyor. Bu açılışa icabet etmenizi rica ediyorum." dedi.
YENİ KONTRAT YOLDA
Galatasaray, son üç sezonda elde ettiği şampiyonluklarla adını Süper Lig tarihine altın harflerle yazdıran teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Yönetim, başarılı hocanın maaşında da ciddi bir iyileştirmeye gitmeyi planlıyor.
DEVRE ARASI BEKLENİYOR
Galatasaray yönetimi, hem ligdeki istikrarlı performans hem de Avrupa'daki başarılı tablo nedeniyle Okan Buruk'un kontratını yenileme kararı aldı. Sarı-kırmızılı idarecilerin, tecrübeli teknik adamla yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Yeni sözleşmenin 1+2 yıllık olması planlanırken, tarafların resmi imza için sezonun ilk yarısının tamamlanmasını beklediği ifade edildi.
MAAŞI 4 MİLYON EUROYA YÜKSELECEK
Galatasaray yönetiminin, Okan Buruk'un yıllık maaşını 4 milyon Euro bandına çıkaracağı iddia edildi. Mevcut sözleşmesinde daha düşük bir ücret kazanan başarılı hoca, yeni anlaşmayla birlikte kulüp tarihinin en yüksek maaşlı Türk teknik direktörü unvanına sahip olacak.
3 SEZONDA 3 ŞAMPİYONLUK
Galatasaray'ın başına 2022 yılında geçen Okan Buruk, takımıyla üst üste 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Bu sezon hem ligde zirve yarışını sürdürürken hem de Şampiyonlar Ligi'nde üst tur hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.
TARAFTAR DA ARKASINDA
Galatasaray taraftarı da Okan Buruk'un takımın başında kalmasını istiyor. Tribünlerde sık sık "İmparator Buruk" tezahüratları yükselirken, sosyal medyada da sözleşme yenileme çağrıları yapılıyor.
HAYAL KIRIKLIĞI SANE
Galatasaray, yaz transfer döneminde büyük ses getiren bir hamleyle Leroy Sane'yi kadrosuna katmıştı. Transfer, sadece Türkiye'de değil Avrupa futbolunda da geniş yankı uyandırmış, sarı-kırmızılı taraftarların umutlarını zirveye taşımıştı. Ancak beklenen patlama henüz gelmedi. Alman yıldızın performansı beklentilerin çok uzağında kaldı.
YEDEĞE ÇEKİLDİ
Sane, Süper Lig ve Avrupa arenasında oynanan ilk 8 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı. Fakat form grafiği bir türlü istenen seviyeye ulaşmayınca Liverpool ve Beşiktaş maçlarında yedek kulübesine çekildi. Teknik direktör Okan Buruk, yıldız futbolcunun fiziksel düşüşünü ve temposundaki eksikliği gerekçe göstererek rotasyona gitti.
EN SON CITY'DE
Alman futbolcu son 9 yılın en zayıf lig performansına imza attı. Cimbom'un yıldızı, 2016-2017 sezonundan bu yana en düşük skor katkısıyla dikkat çekti. Ligde ilk 8 haftalık periyotta yalnızca 1 gol ve 3 asist üretebilen Sane, kariyerinde bu kadar yavaş bir başlangıcı en son Manchester City formasıyla yaşamıştı. O dönemde İngiliz ekibinde gol atamamış, sadece 1 asist yapabilmişti.
BAYERN DÖNEMİNİ ARATIYOR
Sane, geçen sezon Bayern Münih formasıyla ilk 8 haftada 3 gol ve 1 asist, 2023-24 sezonunda ise 6 gol ve 1 asistle toplam 7 gole doğrudan katkı sağlamıştı. Bu sezon Galatasaray'daki istatistikleriyle karşılaştırıldığında Alman yıldızın sert bir düşüş yaşadığı net şekilde görülüyor. Ayrıca 2017-2018 sezonu da oyuncunun en verimli dönemlerinden biriydi; o sezon Manchester City formasıyla 4 gol ve 3 asist üreterek 7 gole katkı vermişti. Şu anda ise bu rakamların oldukça gerisinde bulunuyor.
TEKNİK HEYET VE YÖNETİM SABREDİYOR
Teknik heyet, Sane'nin fiziksel ve mental olarak yeniden ritmini bulması için özel bir program hazırladı. Antrenman temposunun kademeli olarak artırıldığı belirtilirken, Sane'nin devre arasına kadar yeniden form tutması hedefleniyor. Galatasaray yönetimi ise yıldız oyuncunun kalitesinden şüphe duymuyor ve sabırlı olunması gerektiği görüşünde.
YENİDEN PAVLOVIC
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, devre arası transfer dönemi için hazırlıklarını hızlandırdı. Savunmada kaliteli bir rotasyon oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılar, gözünü Milan'ın yıldız stoperi Strahinja Pavlović'e çevirdi.
OKAN BURUK İSTEDİ
Teknik direktör Okan Buruk, sezonun ikinci yarısına girilirken savunmaya lider bir isim takviyesi talep etti. Wilfried Singo'nun sağ bekte düzenli olarak oynatılması planlanıyor. Bu nedenle yönetim, uzun süredir takip ettiği Strahinja Pavlović'i öncelikli hedef olarak belirledi.
21 MİLYON EURO REDDEDİLDİ
Sabah'ın haberine göre, Galatasaray yaz döneminde de Pavlović için ciddi bir girişimde bulunmuş, ancak Sırp savunmacı Türkiye'ye gelmek istemediği gerekçesiyle 21 milyon euroluk teklifi reddetmişti. Sarı-kırmızılılar bu kez devre arasında oyuncuyla yeniden temasa geçmeye hazırlanıyor. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pavlović'in ikna edilmesi için hem sportif proje hem de finansal planlama devreye sokulacak.
PROFİLİ BURUK'UN PLANINA UYGUN
24 yaşındaki Sırp stoper, 1.94 metrelik boyu, hava toplarındaki üstünlüğü ve sert savunma tarzıyla dikkat çekiyor. Bu sezon Milan formasıyla 8 resmi maçta görev alan Pavlović, 1 gol attı. Defanstan oyun kurma becerisi ve soğukkanlı tarzıyla da öne çıkan yıldız, Okan Buruk'un sistemine uygun bir profil olarak değerlendiriliyor.
SATIN ALMA OPSİYONU EKLENECEK
Galatasaray yönetimi, Milan'ın yüksek bonservis talebi karşısında kiralık + satın alma opsiyonu formülünü masaya getirmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar, transferi devre arasında sonuçlandırarak hem Süper Lig hem de Avrupa arenasında savunmadaki istikrarı artırmayı hedefliyor.