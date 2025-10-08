Sergio Conceiçao resmen Al Ittihad'da

Bir süredir yeni teknik direktör arayışında olan Al-Ittihad, tercihini deneyimli Portekizli çalıştırıcıdan yana kullandı. Sergio Conceiçao, son olarak Serie A ekibi Milan'da görev yapmış ve 31 karşılaşmada 1.71 puan ortalaması yakalamıştı. Disiplinli yapısı ve hücuma dönük futbol anlayışıyla bilinen 49 yaşındaki teknik adam, kariyerinde Porto, Nantes ve Braga gibi takımlarda da görev almıştı.

BLANC DÖNEMİ SONA ERMİŞTİ

Suudi ekibinde son olarak Laurent Blanc görev yapıyordu. Fransız teknik direktör, alınan kötü sonuçların ardından yönetim kararıyla görevinden ayrılmıştı. Al-Ittihad yönetimi, yeni dönemde takımı yeniden yapılandırmak ve şampiyonluk yarışına dönmek için Conceiçao'ya tam yetki verdi.

AL-ITTIHAD'DAN İDDİALI HEDEFLER

Yeni teknik direktör hamlesiyle birlikte Al-Ittihad, hem Suudi Pro League'de hem de AFC Şampiyonlar Ligi arenasında yeniden zirve mücadelesi vermeyi hedefliyor. Kulüp kaynaklarına göre Conceiçao'ya geniş transfer bütçesi sunulacak ve takımın oyun sisteminde köklü değişiklikler yapılacak.