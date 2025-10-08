PODCAST CANLI YAYIN

Sergio Conceiçao resmen Al Ittihad'da

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad, teknik direktörlük görevine Sergio Conceiçao’yu getirdiğini resmen açıkladı. Kulüp, Portekizli çalıştırıcının göreve başladığını sosyal medya hesaplarından paylaştığı özel bir tanıtım videosuyla duyurdu.

Giriş Tarihi:
Sergio Conceiçao resmen Al Ittihad'da

Bir süredir yeni teknik direktör arayışında olan Al-Ittihad, tercihini deneyimli Portekizli çalıştırıcıdan yana kullandı. Sergio Conceiçao, son olarak Serie A ekibi Milan'da görev yapmış ve 31 karşılaşmada 1.71 puan ortalaması yakalamıştı. Disiplinli yapısı ve hücuma dönük futbol anlayışıyla bilinen 49 yaşındaki teknik adam, kariyerinde Porto, Nantes ve Braga gibi takımlarda da görev almıştı.

BLANC DÖNEMİ SONA ERMİŞTİ

Suudi ekibinde son olarak Laurent Blanc görev yapıyordu. Fransız teknik direktör, alınan kötü sonuçların ardından yönetim kararıyla görevinden ayrılmıştı. Al-Ittihad yönetimi, yeni dönemde takımı yeniden yapılandırmak ve şampiyonluk yarışına dönmek için Conceiçao'ya tam yetki verdi.

AL-ITTIHAD'DAN İDDİALI HEDEFLER

Yeni teknik direktör hamlesiyle birlikte Al-Ittihad, hem Suudi Pro League'de hem de AFC Şampiyonlar Ligi arenasında yeniden zirve mücadelesi vermeyi hedefliyor. Kulüp kaynaklarına göre Conceiçao'ya geniş transfer bütçesi sunulacak ve takımın oyun sisteminde köklü değişiklikler yapılacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kritik zaman kritik temas: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile ortak basın toplantısı!
Başkan Erdoğan'dan CHP'nin faşist siyasetine sert tepki: "Sayın Özel yemezler"
Borsa İstanbul
Suriye’de neler oluyor? YPG-SDG’nin zaman ayarlı provokasyonu ve Halep’i karıştıran o tünel | İsrail’in Türkiye korkusu bitmiyor!
Ünlülere şok uyuşturucu baskını | Hadise, Polat çifti, İrem Derici... İşte İsim listesi! Tek tek kan alındı
Ankara, Bursa ve İzmir’den sonra Edirne’de aynı tablo! Susuz kalan öğrenciler CHP’li belediyeye tepki gösterdi!
Galatasaray'dan 3 transfer bombası! Okan Buruk o yıldızları istedi
Son dakika! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Akdeniz'deki haydutlara sert tepki: "İsrail aklını başına almalı"
Komisyon İmralı’ya gidecek mi? TBMM'de 1 saatlik zirve
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail müzakerelere başladı! Türkiye de masada | Başkan Erdoğan: Güzel haberler bekliyoruz
Güllü düştü mü itildi mi? Bilirkişi heyeti olay yerinde: İncelemeler sonrası netlik kazanacak
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü Gazze'de ateşkes açıklaması: "Umutluyuz ama ihtiyatlıyız"
Şehrin ortasında infaz: Serdar Öktem cinayetiyle suç örgütleri arasındaki savaş gün yüzüne çıktı! Cenazede geniş güvenlik önlemi...
Başkan Erdoğan o fotoğrafa ilişkin konuştu: O kare, gerçek Türkiye fotoğrafıdır
Bakanlık tek tek ifşaladı! Gıda sahtecileri yoğurtta bitkisel yağ ve nişasta kullanmış | İşte yeni taklit ve tağşiş listesi....
Ateşkes masasında darboğaz! ABD basını engelleri yazdı: Hamas Yahya ve Muhammed Sinwar’ı istiyor
CANLI ANLATIM | İsrail yasa dışı şekilde Özgürlük Filosu'na saldırıyor: Tüm gemileri gasbettiler
Altında "kırılganlık" sinyali: 1 gramı olan kazanacak mı kaybedecek mi? Dev bankalardan rekor tahmin geldi! %40'ın üzerinde...
90’ların minik yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı! Can Ayşecik artık evli mutlu çocuklu...
Kuruluş Orhan tüm dünyada merakla bekleniyor! Henüz yayına girmeden bakın kaç ülkeye satıldı