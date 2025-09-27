Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Facia olabilir"

PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Cimbom, rakibini 1-0 yenerek puanını 21'e yükseltip şampiyonluk yürüyüşünü kayıpsız sürdürdü. Ayrıca Liverpool karşılaşması öncesinde de moral buldu. Karşılaşmanın ardından spor yazarları sarı kırmızılıları değerlendirdi. İşte o o yorumlar...

Ezeli rakiplerinin önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Alanyaspor'u Wilfried Singo'nun muhteşem asisti ve Mauro Icardi'nin enfes topuk golüyle mağlup etti.

Kalesinde birçok pozisyon veren Cimbom, Liverpool randevusu öncesinde her ne kadar morallense de soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Spor yazarları, Okan Buruk ve öğrencilerini değerlendirdi. İşte o o yorumlar...

EVREN TURHAN: LIVERPOOL MAÇI FACİA OLABİLİR

Galatasaray Alanya deplasmanına 7'de 7 yapmak için çıktı. Oyun temposu yine çok düşüktü. Galatasaray bir türlü vitesi yükseltemiyor.
Takım içine baktığımızda tempo konusunda Sane'de ciddi sıkıntı var. Çok laubali bir oyun oynuyor. Suvanmada da çok etkin değil. Galatasaray maçta bir türlü üretkenliği sağlayamadı. 2. bölgeden 3. bölgeye geçişlerde ciddi sıkıntı yaşadı. Singo maçtaki en iyi oyuncuydu. 22 kişinin içinde en diri gözüken isimdi. İnanılmaz bir asiste imza attı. Icardi kilolu ya da hazır değil deseler de gollerini atmaya devam ediyor.

Takımda ciddi olarak mental bir düşüş var bu da bariz şekilde ortada. Özellikle Sara bir türlü eski performansını sergileyemiyor.
Dün de kötü bir oyun ortaya koydu. Sallai başka bir yerde oynayınca aksadı ama mücadele etti. Genele baktığımızda Galatasaray'da tempoyu yüksetmeye çalışan oyuncu yok. Herkes topu ayağına istiyor. Savanma arkasına koşu yapan bir tek Barış Alper Yılmaz vardı. O da bütün topları kaybetti.

Galatasaray ligde kötü bir oyun ortaya koyuyor. Bu kötü oyun da Şampiyonlar Ligi maçlarına etki ediyor. Liverpool maçında da bu oyun olursa Galatasaray adına facia olur. Okan hocanın yapacağı dokunuşlarla maç öncesinde takımı kendine getirmesi lazım. Kazansa bile her geçen gün oyun anlamında tepkiler artmaya başladı. Eski istek ve coşkunun geri gelmesi lazım.
Doludizgin devam ediyor ama kalitesiyle kazanıyor.

ALİ GÜLTİKEN: ÜÇLÜ SİSTEM ETKİSİ

Dün akşam adına iki tane muazzam görüntü var. Singo'nun muhteşem adam geçişi ve asisti, bu asistle birlikte İcardi'nin çok klas gol vuruşu. Maçın genel hikâyesinin önüne geçebilecek kadar güzel görüntülerdi. Galatasaray, bu golün ve yaratabildiği kısıtlı gol pozisyonlarının dışında oyunu Alanyaspor ile eşit paylaştı. Açık bir futbol, karşılıklı olarak git-gelin ve boşlukların rahatlıkla bulunabileceği bölümler oldu. Bunda Alanyaspor'un kalitesi kadar Okan Hoca'nın büyük ihtimalle Liverpool'u düşünerek denediği 3'lü savunma sisteminin etkisi vardı. İstediğini çok alabildi mi? İşin o tarafı tartışılabilir.

Bu tür oyunlar çok fazla tekrar istiyor. Bu yüzden Galatasaray, Alanyaspor yarı alanında umduğundan daha az kalabildi. Pozisyon zenginliği de beklentisinin gerisinde kaldı. Oyunu bir tarafa koyup Galatasaray'ın kazanma alışkanlığı tarafından bakarsak güzel bir akşam oldu diyebiliriz. Üç puan hangi şartlar altında olursa olsun her zaman değerlidir. Oyunlar da bazen düşünülenden farklı olabilir. Elinizdeki ekstra futbolcular maçı ve üç puanı istediğiniz şekilde getirebilir. Liverpool maçı öncesi o karşılaşmayı düşünerek yapılan denemelerin, bu mücadeledeki icraatı üç puan oldu. Avrupa'da da aynısının tekrarı temmenisi ile.

LEVENT TÜZEMEN: LEROY SANE SORUMLULUK ALMIYOR

Singo'nun bireysel becerileriyle hazırladığı, büyük golcü İcardi'nin topukla yaptığı vuruş, bu sezon 'En güzel goller vitrini'nde yer alacaktır. İcardi'ye 'kilolu' diyenler, herhalde attığı golü görünce saygı duyacaktır. İcardi, sakatlıktan dönmesine rağmen hâlâ tek vuruş ustalığını korumayı sürdürüyor. Singo ile Sallai'nin önlü arkalı oynaması akıllıcaydı. Singo hücuma çıkarken onun boşluğunu sağ bek oynama pratikliği sayesinde Sallai hep doldurdu. Ancak G.Saray, bu birlikteliği Eren-Barış ikilisinde gerçekleştiremedi ve Alanyaspor sürekli Eren'in bölgesinden hücum girişimlerinde bulundu. G.Saray, orta sahayı tamamen eline geçiremediği için Akdeniz ekibinden çok ciddi baskılar yedi. Kaleci Uğurcan, kritik kurtarışlara imza attı ama en önemlisi, Ogundu'nun vuruşunda golü ayağıyla önlemesiydi.

Bayern'deki Leroy Sane'yi ne zaman izleyeceğiz merak ediyorum. Alman yıldız, sahada çok koşuyor görünüyor ama sorumluluk almıyor, ikili mücadelelere girmiyor, buluştuğu topları da hücuma hızla taşımak yerine en yakınındaki arkadaşına vermeyi tercih ediyor. Sane'nin performansına baktığımızda o bölgede oynamayı öncelikle Yunus Akgün hak ediyor. Sara çok etkisizdi, ciddi pas hataları yaptı. Galatasaraylı oyuncular, rakibe çok pozisyon verdiği ve iyi oynamadığı maçta yine kazanmasını bilip 7'de 7 yaptı ve Okan Buruk'a da yeni bir rekor hediye etti.

MUSTAFA ÇULCU: HAKEM ÜLKE İKLİMİNDE BAŞARILIYDI

Bu maç Liverpool maçı provası ise üretemeyen, ön bölge ve rakibe 4 net pozisyon veren kötü savunma ile Galatasaray'ın üstünde bu elbise iyi durmaz. Alanya'nın yakaladığı pozisyonları Salah, Ekitike, Isak yakalarsa affetmezler. Sane'nin futbolcu bir baba ve ritmik jimnastikçi bir anneden gelen genetik mirası, hızı ve çabukluğu var ancak geldiğinden bu yana bunu hiç göremedik. Singo'nun nefis çalımı ve asisti sonrası büyük golcü İcardi'nin estetik golü Galatasaray adına maçın özetiydi. Savunmadan çıkarken rakip biraz baskı yaptığında top kayıpları ve pas hataları yapan Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonlar hep Muslera performansı üzerinden okunurdu. Şimdi de görünen o ki, Uğurcan üzerinden okunacak.
Zorbay Küçük'ün bu sezon dördüncü maçı. Karşılaşmada ilk faul 8'de oldu ama toplamda 29 faul, 3 sarı vardı. Abdülkerim'in kapalı koluna gelen topta devam kararı doğru.

Orta alanda Aliti-Icardi karşılıklı bir yükleniliş vardı, faul yoktu ama faul veriyorsan da umut vadeden atak nedeniyle Aliti'ye çıkan sarı doğru. İlk yarı biterken Ogundu-Sanchez mücadelesinde Alanya penaltı bekledi, devam kararı doğru. Hadergjonaj'ın topsuz alanda Barış'a yaptığı; faulün babası ve sarı karttı ama onu vermedi! 62'de Sanchez'e çıkan sarı hatalı. Eğer kart çıkacaksa kontrolsüz girişinden Abdülkerim'e çıkmalıydı. Maçta hakemi zorlayacak spesifik pozisyon olmayınca ülke iklimimizde başarılıydı.

BÜLENT TİMURLENK: 2 UĞURCAN LAZIM

Büyük bir prodüksiyon için önüme sınırsız bütçe koydular. Benden istenen, Carl Orff'un Carmina Burana'sını sahneye koymam. Elimde iyi bir orkestra varken sınırsız bütçenin de getirdiği rahatlıkla dünyaca ünlü müzisyenleri kadromuza kattık. Ekip olarak bir araya geldiğimizde ağzımdan çıkan şu cümle herkesi büyük bir şaşkınlığa düşürdü: "Yarın ilk ve tek provamızı yapıyoruz ve 4 gün sonra da sahneye çıkacağız." Okan Buruk'un Galatasaray'ın başında yaptığı budur. Bu takım, bu transferleri üçlü defans oynamak üzere yapmadı. Üçlü oynamak için aldığı adamları da elden çıkardı. Bireysel sporlarda, idman performansınızdan siz sorumlusunuz. Sahada ya da pistte, kimse sizin açığınızı kapatmaz.

Bir takım oyunu olan futbolda ise aynı bir orkestra gibi ahenk ve uyum gerekir. Bunu da sağlayan, orkestra şefi gibi olan teknik direktördür. Dün üçlü başlayan, ara ara dörtlü görünen Galatasaray, Alanya karşısında, Frankfurt maçı gibi bir hezimet yaşamadıysa bunu önleyen kahraman Uğurcan Çakır'dır. Okan Buruk gerçekten ne yaptığını bilmiyor. Ligin ilk altı maçında, kalesine 17 isabetli şut gelen takımına dün Alanyaspor, 22 hücum gerçekleştirip, 8 isabetli şut attı. Üstelik Galatasaray bu baskıyı yerken ve sadece tek golle öndeyken Buruk, Osimhen'i oyuna alıp, çift santrfora döndü. Galatasaray kazanmış olabilir ama Buruk bu maçı kaybetti. Liverpool maçının baskısı altında mı ezildi yoksa 'Sahada ne kumar oynarsam oynayayım bu ligde ben kazanırım' mı diyor, bilemiyorum. Bu kafayla, Liverpool maçında Okan Buruk'a iki Uğurcan lazım.

ICARDI VE SINGO'NUN SANAT TARİHİ DERSİ

Singo o ne çalımdı öyle! Adeta rakibin içinden geçti Singo!
Futbol tarihine yeni bir terim eklendi dün: 'Singo Çalımı...' Oba Stadı'nda dakikalar 23'ü gösterdiği anda Singo sağdan Alanyaspor ceza sahasına aktı.
Önüne gelen Yusuf'un adeta içinden geçti, ceza sahasında bekleyen İcardi'ye harika bir asist yaptı.
Arjantinli gol sihirbazı da sanat eseri bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Aynı dakika içinde sanat eseri, gözlerimizin pasını silen hareketler izledik...

Yok efendim Singo stopermiş.
Yok efendim Singo sağbek oynayamazmış!
Gördünüz mü dün Singo'yu!
Sağbek dediğin böyle olur! Boğa gibi güçlü, rüzgar gibi hızlı!
Gücünü salı günü Rams Park'ta oynayacağı Liverpool maçına saklayan Galatasaray, dün Alanya'da adeta yürüye yürüye kazanmasını bildi.
Okan hoca, Yunus Akgün'ü, İlkay Gündoğan'ı ve sakatlığı geçen Osimhen'i kenarda tuttu. İlk 11'de oynatmadı.
Alanyaspor'un ilk yarıda girdiği 4 net gol pozisyonunu da unutmamak lazım.
Ogundu ve İbrahim'in karşı karşıya pozisyonlarında Uğurcan Çakır kalesinde devleşti.
Galatasaray ise ilk yarıda rakip kaleye sadece 3 şut çekti, 1'i gol oldu.

Okan Buruk, ilk yarıda ayağına darbe alıp, sakatlık geçiren Torreira'nın yerine ikinci 45'e Lemina ile başladı.
İkinci yarıda Sara'nın bir ortası vardı Sane'ye... 'Al da at' dedi, Sane topu içeri gönderemedi.
Ardından iki net pozisyonda adeta dağa-taşa vurdu topu Sane!
Sane bir türlü kendini toparlayamıyor.
Dün de seviyesinin çok altında bir mücadele ortaya koydu.
Uğurcan Çakır, ikinci yarıda da müthiş kurtarışlarına devam etti.
Hatta 58'de üst üste iki jeneriklik kurtarış yaptı milli kaleci.
Torreira çıktıktan sonra orta sahayı çok daha çabuk geçen bir Alanyaspor izledik.
Dolayısı ile Galatasaray kalesinde bu yarıda da net pozisyonlar yakaladılar.

Okan Buruk baktı ki orta alan elden gidiyor, hemen hamlesini yaptı.
Günün etkisiz ismi Sara'yı çıkarıp, İlkay'ı orta sahaya monte etti.
Abdülkerim'in yerine de Jakobs girdi.
Galatasaray'ın dün Oba Stadı'ndan galibiyetle ayrılmasında Uğurcan Çakır başrolü oynadı.
İcardi golü attı ama Uğurcan Çakır da karşı karşıya 5 net kurtarış yaptı.
Toplamda ise 8 kurtarış!
Tam bir usta kalecilik performansı işte.
Galatasaray, Liverpool maçını düşünerek düşük viteste bir maç oynadı.
Oyunun son bölümü Galatasaray için adeta bir korku filmi gibi geçti.
Evet rakibe çok pozisyon verdi ama kazanmasını bildi Galatasaray.
Pereira'yı da tebrik etmek lazım. Taş gibi bir Alanyaspor takımı kurmuş.
Son şampiyon, ligde 7'de 7 yaparak liderliğini sürdürdü!
Sıra geldi Liverpool'a! Neden olmasın!

REHA KAPSAL: SİMÜLASYON

Galatasaray lige iyi başlayan Alanyaspor deplasmanında bu maçamı özel yoksa Liverpool karşılaşmasını düşünerek mi? Bir denemesi oldu. Onu Salı günü bekleyelim göreceğiz. Bu sezon ilk defa farkı bir saha dizilişi ile sahada 3/4/2/1 gibi. Top ayağında iken iki kenar oyuncu Eren ve Sallai bu saha yerleşimde daha yüksekte top almalı.
İcardi'nin arkasındaki ikili bu formasyonda Alper ve Sane'nin konumlanması ancak bu ikili bu maçta bunu yapamadı. Bunlar özelikle ilk yarıda hücum zenginliğinin ve üretkenliği etkileyen en önemli faktörlerdi. Birde top kaybında 3+2 ile rakibin geçiş hücumlarını düşünerek önlem almayı düşünerek pozisyon almak istense de Alanyaspor buraları çok fazla kullandı.

Devreye önde giren sarı-kırmızılarda akıllarda kalan tek şey Singo'nun mükemmel performans ve unutulmaz asisti. Hatta dinamizmi ve atletizmi ile Sanchez'den daha iyi oyuncu.
İkinci yarı yine ilk yarıdaki gibi saha görüntüsü vardı. Sarıkırmızılarda örneğin maç bitimi RCS top oynama 35'e 10 Alanyaspor önde.
Hücumda yine etkisizler ve sayısal üstünlük sağlayamadıkları gibi boşta olan 3'üncü oyuncuyu bulma adına doğru işler yapamadı.
Hem de bu kadar fazla rakibine göre topa sahip olmalarına rağmen birde buna savunmada yanlış yerleşimle rakibe verilen pozisyonlar top kaptırıldığında doğru yapılmayan karşı preslerle Alanya'yı oyuna ortak etmelerinden sonra bu oyun gidişatı son dakikaya rahat girmesi için 2'inci golü bulması şart gibi görünüyordu sarı-kırmızıların. Nitekim Alanyaspor son vuruşlarda çok cömert ve etkisizdi.

Galatasaray bu kötü oyunla deplasmandan 3 puanla dönmesini bildi. Yalnız Liverpool maçı öncesi farklı şeyler deneyen Okan Buruk'un Alanyaspor öncesi bu (Simülasyon) denemesi teoriden pratiğe geçmediği net bir şekilde göründü ve buradan Salı günü için çok fazla dersler çıkaracağını düşünüyorum.

