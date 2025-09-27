Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Facia olabilir"

Bayern'deki Leroy Sane'yi ne zaman izleyeceğiz merak ediyorum. Alman yıldız, sahada çok koşuyor görünüyor ama sorumluluk almıyor, ikili mücadelelere girmiyor, buluştuğu topları da hücuma hızla taşımak yerine en yakınındaki arkadaşına vermeyi tercih ediyor. Sane'nin performansına baktığımızda o bölgede oynamayı öncelikle Yunus Akgün hak ediyor. Sara çok etkisizdi, ciddi pas hataları yaptı. Galatasaraylı oyuncular, rakibe çok pozisyon verdiği ve iyi oynamadığı maçta yine kazanmasını bilip 7'de 7 yaptı ve Okan Buruk'a da yeni bir rekor hediye etti.

MUSTAFA ÇULCU: HAKEM ÜLKE İKLİMİNDE BAŞARILIYDI Bu maç Liverpool maçı provası ise üretemeyen, ön bölge ve rakibe 4 net pozisyon veren kötü savunma ile Galatasaray'ın üstünde bu elbise iyi durmaz. Alanya'nın yakaladığı pozisyonları Salah, Ekitike, Isak yakalarsa affetmezler. Sane'nin futbolcu bir baba ve ritmik jimnastikçi bir anneden gelen genetik mirası, hızı ve çabukluğu var ancak geldiğinden bu yana bunu hiç göremedik. Singo'nun nefis çalımı ve asisti sonrası büyük golcü İcardi'nin estetik golü Galatasaray adına maçın özetiydi. Savunmadan çıkarken rakip biraz baskı yaptığında top kayıpları ve pas hataları yapan Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonlar hep Muslera performansı üzerinden okunurdu. Şimdi de görünen o ki, Uğurcan üzerinden okunacak.

Zorbay Küçük'ün bu sezon dördüncü maçı. Karşılaşmada ilk faul 8'de oldu ama toplamda 29 faul, 3 sarı vardı. Abdülkerim'in kapalı koluna gelen topta devam kararı doğru.

Orta alanda Aliti-Icardi karşılıklı bir yükleniliş vardı, faul yoktu ama faul veriyorsan da umut vadeden atak nedeniyle Aliti'ye çıkan sarı doğru. İlk yarı biterken Ogundu-Sanchez mücadelesinde Alanya penaltı bekledi, devam kararı doğru. Hadergjonaj'ın topsuz alanda Barış'a yaptığı; faulün babası ve sarı karttı ama onu vermedi! 62'de Sanchez'e çıkan sarı hatalı. Eğer kart çıkacaksa kontrolsüz girişinden Abdülkerim'e çıkmalıydı. Maçta hakemi zorlayacak spesifik pozisyon olmayınca ülke iklimimizde başarılıydı.

BÜLENT TİMURLENK: 2 UĞURCAN LAZIM Büyük bir prodüksiyon için önüme sınırsız bütçe koydular. Benden istenen, Carl Orff'un Carmina Burana'sını sahneye koymam. Elimde iyi bir orkestra varken sınırsız bütçenin de getirdiği rahatlıkla dünyaca ünlü müzisyenleri kadromuza kattık. Ekip olarak bir araya geldiğimizde ağzımdan çıkan şu cümle herkesi büyük bir şaşkınlığa düşürdü: "Yarın ilk ve tek provamızı yapıyoruz ve 4 gün sonra da sahneye çıkacağız." Okan Buruk'un Galatasaray'ın başında yaptığı budur. Bu takım, bu transferleri üçlü defans oynamak üzere yapmadı. Üçlü oynamak için aldığı adamları da elden çıkardı. Bireysel sporlarda, idman performansınızdan siz sorumlusunuz. Sahada ya da pistte, kimse sizin açığınızı kapatmaz.