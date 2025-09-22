MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa ediyor!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasıyla birlikte hakem kararları üzerinden yaşanan tartışmaların odağındaki isim Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.
Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu birçok kulüp, Gündoğdu'nun görevini bırakmasını bekliyordu.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre Ferhat Gündoğdu, istifa etme kararı aldı.
Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu birçok kulüp, Gündoğdu'nun görevini bırakmasını bekliyordu.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre Ferhat Gündoğdu, istifa etme kararı aldı.
HACIOSMANOĞLU İSTİFAYI KABUL EDECEK
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Gündoğdu ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve istifasını kabul edeceği belirtildi.
Ferhat Gündoğdu, 2021-2022 sezonunda 6 ay boyunca MHK Başkanlığı yapmış, 23 Temmuz 2024'te ikinci kez bu göreve getirilmişti.