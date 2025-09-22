MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa ediyor!





HACIOSMANOĞLU İSTİFAYI KABUL EDECEK



TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Gündoğdu ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve istifasını kabul edeceği belirtildi.



Ferhat Gündoğdu, 2021-2022 sezonunda 6 ay boyunca MHK Başkanlığı yapmış, 23 Temmuz 2024'te ikinci kez bu göreve getirilmişti.