MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa ediyor!

Üst üste yaşanan hakem skandallarının ardından hedef tahtasına konulan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, koltuğu bırakma kararı aldı.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasıyla birlikte hakem kararları üzerinden yaşanan tartışmaların odağındaki isim Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu birçok kulüp, Gündoğdu'nun görevini bırakmasını bekliyordu.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Ferhat Gündoğdu, istifa etme kararı aldı.



HACIOSMANOĞLU İSTİFAYI KABUL EDECEK

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Gündoğdu ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve istifasını kabul edeceği belirtildi.

Ferhat Gündoğdu, 2021-2022 sezonunda 6 ay boyunca MHK Başkanlığı yapmış, 23 Temmuz 2024'te ikinci kez bu göreve getirilmişti.

Trabzonspor'dan Arda Kardeşler tepkisi: "Kötü niyet ve ahlaka aykırı! Hakemliği bitmiştir"

