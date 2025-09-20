PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'dan Arda Kardeşler tepkisi! "Kötü niyet ve ahlaka aykırı"

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, sahadan iki puan kaybıyla ayrıldı. Bordo mavililer, maçın ardından avantajın kesildiği pozisyonla ilgili paylaşımda bulundu.

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Bu görüntü; bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur.

Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'nun derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır.

Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir."

