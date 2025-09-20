Trabzonspor'dan Arda Kardeşler tepkisi! "Kötü niyet ve ahlaka aykırı"

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Bu görüntü; bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur.
Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'nun derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır.
Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir."
