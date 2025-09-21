PODCAST CANLI YAYIN

Son nefeste galibiyet! Samsunspor - Karagümrük: 3-2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor, sahasında Karagümrük’ü konuk etti. Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadele nefes kesti ve ev sahibi ekip son dakikalarda bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Son nefeste galibiyet! Samsunspor - Karagümrük: 3-2 | MAÇ SONUCU

Mücadelenin 31. dakikasında Karagümrük, Lubomir Satka'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

SAMSUNSPOR İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Samsunspor, 52. dakikada Anıl Yiğit Çınar'ın kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. Bu golden sadece iki dakika sonra sahneye çıkan Cherif Ndiaye, ev sahibini 2-1 öne geçirdi.

FOFANA UMUTLANDIRSA DA YETMEDİ

Karagümrük, 81. dakikada Chelsea'den transfer edilen David Datro Fofana'nın golüyle durumu 2-2 yaptı. Ancak maçın son anlarında sahneye çıkan Anthony Musaba, 90+3. dakikada kaydettiği golle Samsunspor'a galibiyeti getirdi.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla Samsunspor, 11 puanla 4. sıraya yükseldi. Karagümrük ise 3 puanda kalarak 17. sırada yer aldı.
Ligin 7. haftasında Samsunspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak, Karagümrük ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

