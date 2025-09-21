Mücadelenin 31. dakikasında Karagümrük, Lubomir Satka'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
SAMSUNSPOR İKİNCİ YARIDA AÇILDI
Samsunspor, 52. dakikada Anıl Yiğit Çınar'ın kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. Bu golden sadece iki dakika sonra sahneye çıkan Cherif Ndiaye, ev sahibini 2-1 öne geçirdi.
FOFANA UMUTLANDIRSA DA YETMEDİ
Karagümrük, 81. dakikada Chelsea'den transfer edilen David Datro Fofana'nın golüyle durumu 2-2 yaptı. Ancak maçın son anlarında sahneye çıkan Anthony Musaba, 90+3. dakikada kaydettiği golle Samsunspor'a galibiyeti getirdi.
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA
Bu sonuçla Samsunspor, 11 puanla 4. sıraya yükseldi. Karagümrük ise 3 puanda kalarak 17. sırada yer aldı.
Ligin 7. haftasında Samsunspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak, Karagümrük ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.