Mücadelenin 31. dakikasında Karagümrük, Lubomir Satka'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

SAMSUNSPOR İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Samsunspor, 52. dakikada Anıl Yiğit Çınar'ın kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. Bu golden sadece iki dakika sonra sahneye çıkan Cherif Ndiaye, ev sahibini 2-1 öne geçirdi.