Avrupa ikincisi A Milli Basketbol Takımı yurda döndü

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya 88-83 yenilerek Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımı yurda döndü.

AHaber CANLI YAYIN

BÜYÜK COŞKU



Turnuvanın "En Değerli Başantrenörü" unvanına layık görülen A Milli Takım'ın Koçu Ergin Ataman'ın liderliğinde gümüş madalya kazanan 12 Dev Adam havalimanında büyük bir coşku ile karşılandı.

Havalimanında açıklamalarda bulunan Ataman, "Bizi bağrına basan tüm Türk milletine teşekkür ediyoruz. En son saniyeye kadar şampiyonluk mücadelesi verdiler. Yıllar sonra gümüş madalya kazanma başarısı gösterdiler. Çok istedik hep birlikte bize destek olan Cumhurbaşkanımızla. Bu çocukların hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Cedi Osman, "Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Sizin desteğinizle buralar geldik. İyi ki varsınız." dedi.



SÖZ VERİYORUZ KUPAYLA DÖNECEĞİZ



En iyi ilk 5'e seçilen Alperen Şengün, "Bizi destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok istedik, inandık, aile olduk ama olmadı. Böyle bir başarı elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Söz veriyoruz buralara tekrar geleceğiz. Önümüzde yıllarımız var, çok genç bir takımız. Söz veriyoruz o kupayla döneceğiz." ifadelerini kullandı.