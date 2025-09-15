PODCAST CANLI YAYIN

Avrupa ikincisi A Milli Basketbol Takımı yurda döndü

Son dakika haberi! 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya 88-83 yenilerek Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımı yurda döndü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Avrupa ikincisi A Milli Basketbol Takımı yurda döndü

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya 88-83 yenilerek Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımı yurda döndü.

AHaber CANLI YAYIN

BÜYÜK COŞKU

Turnuvanın "En Değerli Başantrenörü" unvanına layık görülen A Milli Takım'ın Koçu Ergin Ataman'ın liderliğinde gümüş madalya kazanan 12 Dev Adam havalimanında büyük bir coşku ile karşılandı.

Havalimanında açıklamalarda bulunan Ataman, "Bizi bağrına basan tüm Türk milletine teşekkür ediyoruz. En son saniyeye kadar şampiyonluk mücadelesi verdiler. Yıllar sonra gümüş madalya kazanma başarısı gösterdiler. Çok istedik hep birlikte bize destek olan Cumhurbaşkanımızla. Bu çocukların hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Cedi Osman, "Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Sizin desteğinizle buralar geldik. İyi ki varsınız." dedi.

SÖZ VERİYORUZ KUPAYLA DÖNECEĞİZ

En iyi ilk 5'e seçilen Alperen Şengün, "Bizi destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok istedik, inandık, aile olduk ama olmadı. Böyle bir başarı elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Söz veriyoruz buralara tekrar geleceğiz. Önümüzde yıllarımız var, çok genç bir takımız. Söz veriyoruz o kupayla döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Teşekkürler 12 Dev Adam! Türkiye - Almanya: 83-88 | MAÇ SONUCUTeşekkürler 12 Dev Adam! Türkiye - Almanya: 83-88 | MAÇ SONUCU

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'den Cumhur'a nifak sokma çabası! Hikmet Çetin Bahçeli'den "MHP-CHP koalisyonu" istedi: "Kılıçdaroğlu-Beştepe" yalanını kim söyletti?
Başkan Erdoğan'dan Katar çıkarması! Masada Gazze var
İdefix
CHP'nin şaibeli kurultayına iptal davası yine ertelendi! Takvim salondan aktardı... Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama
İngiltere'den siyonistlere veto: Ünlü askeri okula İsrailli öğrenci kabul edilmeyecek
İzmir Buca Belediyesi'nde işçi grevi çığrından çıktı! Sokaklar virüs yuvası oldu! Vatandaştan tepki: Çocukları sokağa çıkaramıyoruz
Türk Telekom
CHP'nin kurultay davasında "Kılıçdaroğlu gelsin" talebi! Duruşma tutanakları TAKVİM'de: İmamoğlu ve Özel koordinasyonunda hile yapıldı
Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a sert cevap
Togg T10F dört farklı versiyonuyla satışa çıktı! Fiyatları belli oldu: En düşük model ne kadar?
Batman'da araçta aile katliamı: Anne baba ve 2 çocuk öldü! 24 şüpheli gözaltına alındı
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | 5 şüpheli adliyede
Emekliye 4’lü zam formülü! SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM maaşları hesapladı
Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar! Yahudi aktrist Hannah Einbinder'den 'Filistin'e özgürlük' çağrısı yaptı Javier Bardem kefiyeyle geldi
CHP'nin şaibeli kurultayı için kritik gün! Mahkeme mutlak butlan kararı mı verecek? 5 olası senaryo | Kılıçdaroğlu iki ismi ihraç edecek
Teşekkürler 12 Dev Adam! Türkiye - Almanya: 83-88 | MAÇ SONUCU
AK Parti'ye katılım her geçen gün artıyor! AK Belediyecilik yapmak isteyen başkan sayısı 59'a yükseldi
Sosyal medya fenomeni şarkıcı "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında müzik sorusunda elendi
Olaylı derbi Kanarya'nın! Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
PKK'nın 'Karayılan'ından "süreci bozma" tehdidi! İsrail'den medet umuyor Avrupa'dan "aman" dileniyor: "Biz çözümsüz değiliz..."