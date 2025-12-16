Donald Trump'tan BBC'ye "montaj" davası: Tam 10 milyar dolar!

PODCAST CANLI YAYIN

ABD Başkanı Donald Trump, BBC’nin kendisine ait sözleri bağlamından koparıp montajladığı gerekçesiyle İngiliz kamu yayıncısına toplam 10 milyar dolarlık tazminat davası açtı. Florida Güney Bölgesi Federal Mahkemesine sunulan dilekçede, BBC’nin belgeselinde Trump’ın farklı konuşmalarını tek konuşma gibi birleştirerek “yanıltıcı ve iftira niteliğinde” bir algı oluşturduğu, barışçıl protesto çağrılarının ise özellikle çıkarıldığı öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye "montaj" yaptığı iddiasıyla toplam 10 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

Trump'ın avukatlarının, Florida Güney Bölgesi Federal Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde, BBC'nin belgeselinde Trump'a ait sözlerin bağlamından koparılarak birleştirildiği ve bunun, "yanıltıcı, iftira niteliğinde" bir tasvir oluşturduğu öne sürüldü.

BBC'nin Trump'ın 2021'deki Kongre baskını öncesinde yaptığı konuşmadan "Kongre'ye yürüyün" ve "sonuna kadar savaşın" ifadelerini öne çıkardığı kaydedilen dava dilekçesinde, destekçilerine "barışçıl şekilde protesto çağrısı yaptığı" bölümleri yayından çıkardığı iddia edildi.

TOPLAM 10 MİLYAR DOLARLIK TAZMİNAT
Dilekçede, Trump'ın BBC'ye karşı iftira suçlamasıyla 5 milyar dolar, Florida eyaletinin ticari uygulamalar yasasının ihlali gerekçesiyle de 5 milyar dolar olmak üzere, toplam 10 milyar dolar tazminat talep ettiği belirtildi.

Trump, dün Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, BBC'nin "ağzından çıkmayan sözleri kendisine aitmiş gibi gösterdiğini" savunmuştu.

FARKLI KONUŞMALARDAKİ İFADELERİ AYNI KONUŞMA GİBİ MONTAJLANDI
BBC News'te yayımlanan Panorama programında, 28 Ekim 2024'te gösterilen "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselde, Trump'ın 2021'deki Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşma yer almıştı.

TRUMP'TAN ÖZÜR DİLEMİŞLERDİ
ABD Başkanlık seçiminden bir hafta önce yayımlanan belgeselde, BBC'nin bu iki farklı konuşmayı birleştirerek tek konuşma gibi yayımladığı görülmüş ve montaj neticesinde, Trump'ın, destekçilerine "Kongreye yürüyün ve savaşın" mesajı verdiği algısı oluşmuştu.

ABD Kongre Baskını (2021, AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Asıl konuşmadaki barışçıl şekilde protesto yapma ifadeleri ise BBC belgeselindeki birleştirilmiş konuşmadan çıkarılmıştı.

Olay, bu konuda BBC Yönetim Kurulu'na sunulan 19 sayfalık raporla gün yüzüne çıkmıştı. Montajın ortaya çıkmasının ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness istifa etmişti.

BBC, Trump'ın konuşmasında montaj yapıldığı için özür dilemiş ancak Trump'ın tazminat talebini kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

