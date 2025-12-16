Donald Trump'tan BBC'ye "montaj" davası: Tam 10 milyar dolar!

ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye "montaj" yaptığı iddiasıyla toplam 10 milyar dolarlık tazminat davası açtı. Trump'ın avukatlarının, Florida Güney Bölgesi Federal Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde, BBC'nin belgeselinde Trump'a ait sözlerin bağlamından koparılarak birleştirildiği ve bunun, "yanıltıcı, iftira niteliğinde" bir tasvir oluşturduğu öne sürüldü. BBC'nin Trump'ın 2021'deki Kongre baskını öncesinde yaptığı konuşmadan "Kongre'ye yürüyün" ve "sonuna kadar savaşın" ifadelerini öne çıkardığı kaydedilen dava dilekçesinde, destekçilerine "barışçıl şekilde protesto çağrısı yaptığı" bölümleri yayından çıkardığı iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump TOPLAM 10 MİLYAR DOLARLIK TAZMİNAT

Dilekçede, Trump'ın BBC'ye karşı iftira suçlamasıyla 5 milyar dolar, Florida eyaletinin ticari uygulamalar yasasının ihlali gerekçesiyle de 5 milyar dolar olmak üzere, toplam 10 milyar dolar tazminat talep ettiği belirtildi.