Alperen Şengün: ''Söz veriyoruz o kupayla döneceğiz''

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde A Milli Basketbol Takımı, Almanya ile karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede milliler, rakibine 88-83 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

Finalin ardından milli takım kafilesi Türkiye'ye döndü. Başarılı performansıyla dikkat çeken milliler, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Turnuvanın en iyi ilk 5'ine seçilen milli yıldız Alperen Şengün, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bizi destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok istedik, inandık, aile olduk ama olmadı. Böyle bir başarı elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Söz veriyoruz buralara tekrar geleceğiz. Önümüzde yıllarımız var, çok genç bir takımız. Söz veriyoruz o kupayla döneceğiz."