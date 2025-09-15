Alperen Şengün: ''Söz veriyoruz o kupayla döneceğiz''
EuroBasket 2025 finalinde Almanya’ya 88-83 yenilen A Milli Basketbol Takımı, Avrupa ikincisi olarak yurda döndü. Turnuvanın en iyi ilk 5’ine seçilen Alperen Şengün, “O kupayla döneceğiz” sözünü verdi.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde A Milli Basketbol Takımı, Almanya ile karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede milliler, rakibine 88-83 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.
Milliler Yurda Döndü
Finalin ardından milli takım kafilesi Türkiye'ye döndü. Başarılı performansıyla dikkat çeken milliler, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Alperen Şengün: "O Kupayla Döneceğiz"
Turnuvanın en iyi ilk 5'ine seçilen milli yıldız Alperen Şengün, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Bizi destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok istedik, inandık, aile olduk ama olmadı. Böyle bir başarı elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Söz veriyoruz buralara tekrar geleceğiz. Önümüzde yıllarımız var, çok genç bir takımız. Söz veriyoruz o kupayla döneceğiz."