Ergin Ataman hedefi koydu: Dünya Şampiyonluğu!

EuroBasket 2025 finalinde Almanya’ya 88-83 yenilen A Milli Basketbol Takımı, Avrupa ikincisi oldu. Başantrenör Ergin Ataman, “Gönüllerin şampiyonuyuz ama gerçek şampiyon da olacağız” diyerek 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Şampiyonluğu hedefini işaret etti.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde A Milli Takım, Almanya ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşmada milliler, rakibine 88-83 yenilerek Avrupa ikinciliğini elde etti.

"Gönüllerin Şampiyonuyuz"

Finalin ardından yurda dönen A Milli Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ergin Ataman, umut dolu mesajlar verdi:

"Gönüllerin şampiyonuyuz ama biz gerçek şampiyon da olacağız. Genç bir takımımız var, en az 3-4 yıl bu kadro devam edecek. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Avrupa şampiyonu olamadık ama bakarsınız Dünya Şampiyonası'nı alırız. Hedefimiz her zaman devam edecek."

