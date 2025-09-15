Ergin Ataman hedefi koydu: Dünya Şampiyonluğu!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde A Milli Takım, Almanya ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşmada milliler, rakibine 88-83 yenilerek Avrupa ikinciliğini elde etti.

Finalin ardından yurda dönen A Milli Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ergin Ataman, umut dolu mesajlar verdi:

"Gönüllerin şampiyonuyuz ama biz gerçek şampiyon da olacağız. Genç bir takımımız var, en az 3-4 yıl bu kadro devam edecek. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Avrupa şampiyonu olamadık ama bakarsınız Dünya Şampiyonası'nı alırız. Hedefimiz her zaman devam edecek."