PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye - Almanya EuroBasket 2025 Final Maçı | CANLI

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde bugün Almanya ile karşı karşıya geliyor. Avrupa’nın en büyüğü, Letonya’nın başkenti Riga’da oynanan dev finalle belli oluyor. 12 Dev Adam'ın tek hedefi kupayı kaldırarak milyonları sevindirmek ve tarihe altın harflerle adını yazdırmak. Türkiye - Almanya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi:
Türkiye - Almanya EuroBasket 2025 Final Maçı | CANLI

Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'nın karşısında.

Millilerimiz, mücadeleden zaferle ayrılıp şampiyonluğu kazanmak amacında.

Türkiye Almanya'yı finalde yenmek istiyor (AFP)Türkiye Almanya'yı finalde yenmek istiyor (AFP)

CANLI TAKİP

Türkiye - Almanya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR (SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR)

1. ÇEYREK | TÜRKİYE - ALMANYA:

Shane Larkin (İHA)Shane Larkin (İHA)

HEDEF İLK ŞAMPİYONLUK

Ay-yıldızlı ekip, EuroBasket tarihinde ikinci kez final oynayacak. 2001'de ev sahipliği yaptığı turnuvada finalde Yugoslavya'ya kaybeden milliler, bu kez Almanya'yı mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

Adem Bona (İHA)Adem Bona (İHA)

ALMANYA'NIN AVRUPA KUPASI GEÇMİŞİ

Almanya, EuroBasket'te bir kez kupayı müzesine götürdü. 1993'te ev sahibi olarak çıktığı finalde Rusya'yı 71-70 mağlup eden Almanlar, ayrıca 2005'te gümüş, 2022'de ise bronz madalya kazanmıştı.

Shane Larkin (İHA)Shane Larkin (İHA)

İKİ TAKIM DA NAMAĞLUP

Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup ederek lider tamamladı. Son 16'da İsveç, çeyrek finalde Polonya, yarı finalde ise Yunanistan'ı yenerek finale geldi.

Almanya ise B Grubu'nda Litvanya, Finlandiya, İsveç, Karadağ ve Büyük Britanya karşısında 5'te 5 yaptı. Sonrasında Portekiz, Slovenya ve Finlandiya'yı eleyerek final bileti aldı.

Cedi Osman (İHA)Cedi Osman (İHA)

12. RANDEVU

Türkiye ile Almanya, resmi maçlarda 12. kez karşılaşıyor. Daha önce oynanan 11 maçın 7'sini Almanya, 4'ünü Türkiye kazandı. İki ekip son olarak EuroBasket 2015'te karşılaşmış ve milliler sahadan 80-75 galip ayrılmıştı.

Alperen Şengün (İHA)Alperen Şengün (İHA)

YILDIZLAR SAHNEDE: ŞENGÜN VE WAGNER

Finalde gözler NBA'de forma giyen iki yıldız üzerinde olacak. Houston Rockets'lı Alperen Şengün, turnuvada 20,8 sayı, 11 ribaunt ve 7 asist ortalaması yakaladı. Orlando Magic'in yıldızı Franz Wagner ise 21,1 sayı, 5,6 ribaunt ve 3,6 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.

Türkiye'de Şengün'ün ardından en skorer isim 15,1 sayı ortalamasıyla kaptan Cedi Osman. Almanya'da ise Wagner'in arkasından Dennis Schröder 20,9 sayı ortalamasıyla öne çıkıyor.

Ergin Ataman (REUTERS)Ergin Ataman (REUTERS)

ERGİN ATAMAN TARİHE GEÇMEK İSTİYOR

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 3 EuroLeague, 1 EuroCup, 1 Saporta Kupası ve 1 EuroChallenge şampiyonluğu yaşadı. Ataman, Almanya karşısında kazanılması halinde milli takımlar düzeyinde ilk, toplamda ise 7. Avrupa kupasını kazanmış olacak.

Cedi Osman (İHA)Cedi Osman (İHA)

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE - ALMANYA

EuroBasket 2025'teki performanslarıyla öne çıkan iki takımın istatistikleri şu şekilde:

Sayı: Türkiye 91,1 – Almanya 101,4

Ribaunt: Türkiye 37 – Almanya 40,1

Asist: Türkiye 23 – Almanya 21,4

Top çalma: Türkiye 7,5 – Almanya 8,8

Blok: Türkiye 3,4 – Almanya 4

Top kaybı: Türkiye 12,5 – Almanya 9,4

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'de "kurultay" davası öncesi yumruklar konuştu! Esenyurt İlçe Kongresi karıştı: "Gürsel Tekin" kavgası
Türkiye - Almanya EuroBasket 2025 Final Maçı | CANLI
Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
PKK'nın 'Karayılan'ından "süreci bozma" tehdidi! İsrail'den medet umuyor Avrupa'dan "aman" dileniyor: "Biz çözümsüz değiliz..."
İmralı'dan Suriye'nin doğusuna ne mesaj gitti? Öcalan kafa karıştırdı: Önce YPG'ye destek istedi sonra "birleşik Suriye" dedi
"Bir parçamı alıp götürdü" demişti: MHP lideri Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a vefa | Kabrini yaptırdı
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Kara parayı Habertürk ve Show üzerinden nasıl akladılar? Mehmet Kenan Tekdağ ifade vermek istemedi!
CHP'de "İstanbul" kaosu! Gürsel Tekin "Ben onun ağabeyiyim, hakkım haram olsun" deyip Özgür Özel'e saydırdı: "Bu son uyarım konuşurum"
Soykırımcı Netanyahu ve ABD Dışileri Bakanı Rubio Ağlama Duvarı'nda! Dikkat çeken kipa detayı
Çiftçilere zirai don desteği Resmi Gazete'de! 65 il, 16 ürün kapsamda... Dekar başı ne ödenecek? Başvuru şartları neler?
"Can" kara parayı eğitim ve medya ile akladı! Kemal Can 875 bin TL gelirle 575 milyon dolara Habertürk'ü nasıl aldı? | "Köstebek" şüphesi
Başkan Erdoğan’dan BM’deki Filistin oturumu öncesi kritik kabul | Kudüs Rum Ortodoks Patriği Giannopoulos'tan anlamlı hediye
CHP'de mutlak butlan paniği! 81 ilin örgüt üyelerini Ankara'ya topladılar! Şaibeli kurultay şikayetçileri konuştu: Bu CHP'lilerin davası
Tam yol Gazze'ye! Küresel Sumud Filosu'na katılan tekneler Tunus'tan yola çıktı | Filoya katılacaklar nasıl belirlendi? Türk büyükelçiden açıklama
Başkan Erdoğan Filistin'in sesi olacak! İsrail'i diplomatik kıskaca alacak iki kritik zirve!
İstanbul’da GPS’li eski eş dehşeti! Takip cihazı taktırdı aracın önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
MALATYA-GÖLBAŞI-NARLI-NURDAĞI demiryolu hattı yarın açılıyor! 6 Şubat depreminde hasar görmüştü
Fenerbahçe'nin transfer hedefi 8! Dünya devinden gelecek
Kent Lokantası rüşvetine skandal ifade! Muhittin Böcek'in daire başkanından 'hızlı iş' savunması
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında