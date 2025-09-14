Türkiye - Almanya EuroBasket 2025 Final Maçı | CANLI

Adem Bona (İHA) ALMANYA'NIN AVRUPA KUPASI GEÇMİŞİ Almanya, EuroBasket'te bir kez kupayı müzesine götürdü. 1993'te ev sahibi olarak çıktığı finalde Rusya'yı 71-70 mağlup eden Almanlar, ayrıca 2005'te gümüş, 2022'de ise bronz madalya kazanmıştı.

Shane Larkin (İHA) İKİ TAKIM DA NAMAĞLUP Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup ederek lider tamamladı. Son 16'da İsveç, çeyrek finalde Polonya, yarı finalde ise Yunanistan'ı yenerek finale geldi. Almanya ise B Grubu'nda Litvanya, Finlandiya, İsveç, Karadağ ve Büyük Britanya karşısında 5'te 5 yaptı. Sonrasında Portekiz, Slovenya ve Finlandiya'yı eleyerek final bileti aldı.

Cedi Osman (İHA) 12. RANDEVU Türkiye ile Almanya, resmi maçlarda 12. kez karşılaşıyor. Daha önce oynanan 11 maçın 7'sini Almanya, 4'ünü Türkiye kazandı. İki ekip son olarak EuroBasket 2015'te karşılaşmış ve milliler sahadan 80-75 galip ayrılmıştı.

Alperen Şengün (İHA) YILDIZLAR SAHNEDE: ŞENGÜN VE WAGNER Finalde gözler NBA'de forma giyen iki yıldız üzerinde olacak. Houston Rockets'lı Alperen Şengün, turnuvada 20,8 sayı, 11 ribaunt ve 7 asist ortalaması yakaladı. Orlando Magic'in yıldızı Franz Wagner ise 21,1 sayı, 5,6 ribaunt ve 3,6 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Türkiye'de Şengün'ün ardından en skorer isim 15,1 sayı ortalamasıyla kaptan Cedi Osman. Almanya'da ise Wagner'in arkasından Dennis Schröder 20,9 sayı ortalamasıyla öne çıkıyor.