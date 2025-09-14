Türkiye - Almanya EuroBasket 2025 Final Maçı | CANLI
A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde bugün Almanya ile karşı karşıya geliyor. Avrupa’nın en büyüğü, Letonya’nın başkenti Riga’da oynanan dev finalle belli oluyor. 12 Dev Adam'ın tek hedefi kupayı kaldırarak milyonları sevindirmek ve tarihe altın harflerle adını yazdırmak. Türkiye - Almanya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Shane Larkin (İHA)
HEDEF İLK ŞAMPİYONLUK
Ay-yıldızlı ekip, EuroBasket tarihinde ikinci kez final oynayacak. 2001'de ev sahipliği yaptığı turnuvada finalde Yugoslavya'ya kaybeden milliler, bu kez Almanya'yı mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.
Adem Bona (İHA)
ALMANYA'NIN AVRUPA KUPASI GEÇMİŞİ
Almanya, EuroBasket'te bir kez kupayı müzesine götürdü. 1993'te ev sahibi olarak çıktığı finalde Rusya'yı 71-70 mağlup eden Almanlar, ayrıca 2005'te gümüş, 2022'de ise bronz madalya kazanmıştı.
Shane Larkin (İHA)
İKİ TAKIM DA NAMAĞLUP
Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup ederek lider tamamladı. Son 16'da İsveç, çeyrek finalde Polonya, yarı finalde ise Yunanistan'ı yenerek finale geldi.
Almanya ise B Grubu'nda Litvanya, Finlandiya, İsveç, Karadağ ve Büyük Britanya karşısında 5'te 5 yaptı. Sonrasında Portekiz, Slovenya ve Finlandiya'yı eleyerek final bileti aldı.
Cedi Osman (İHA)
12. RANDEVU
Türkiye ile Almanya, resmi maçlarda 12. kez karşılaşıyor. Daha önce oynanan 11 maçın 7'sini Almanya, 4'ünü Türkiye kazandı. İki ekip son olarak EuroBasket 2015'te karşılaşmış ve milliler sahadan 80-75 galip ayrılmıştı.
Alperen Şengün (İHA)
YILDIZLAR SAHNEDE: ŞENGÜN VE WAGNER
Finalde gözler NBA'de forma giyen iki yıldız üzerinde olacak. Houston Rockets'lı Alperen Şengün, turnuvada 20,8 sayı, 11 ribaunt ve 7 asist ortalaması yakaladı. Orlando Magic'in yıldızı Franz Wagner ise 21,1 sayı, 5,6 ribaunt ve 3,6 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.
Türkiye'de Şengün'ün ardından en skorer isim 15,1 sayı ortalamasıyla kaptan Cedi Osman. Almanya'da ise Wagner'in arkasından Dennis Schröder 20,9 sayı ortalamasıyla öne çıkıyor.
Ergin Ataman (REUTERS)
ERGİN ATAMAN TARİHE GEÇMEK İSTİYOR
A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 3 EuroLeague, 1 EuroCup, 1 Saporta Kupası ve 1 EuroChallenge şampiyonluğu yaşadı. Ataman, Almanya karşısında kazanılması halinde milli takımlar düzeyinde ilk, toplamda ise 7. Avrupa kupasını kazanmış olacak.
Cedi Osman (İHA)
İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE - ALMANYA
EuroBasket 2025'teki performanslarıyla öne çıkan iki takımın istatistikleri şu şekilde: