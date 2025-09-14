Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci devrede Kayserispor, 60. dakikada Miguel Cardoso'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Göztepe ise 85. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun golüyle skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonucun ardından 1 maçı eksik olan Kayserispor puanını 3'e yükseltirken, Göztepe ise 9 puana ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Göztepe ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.