Fenerbahçe'de Domenico Tedesco imzayı attı ve sistemini açıkladı

Domenico Tedesco (AA)



TEDESCO: "BU KADAR BÜYÜK DESTEĞİ GÖRMEK HARİKA"



"Burada olmak benim ve ekibim adına gurur. Bu kadar büyük desteği başkan ve yönetimden görmek harika. Teşekkür ederim."



"EVDE OTURMAK BENİM İÇİN KOLAY DEĞİLDİ"



"Ocak ayından itibaren evde oturup fırsatları beklemek benim için çok iyi değildi. Ailemle olmak güzeldi ama enerjim çok, evde oturmaktan daha fazlasını yapmalıydım. Kulübün kendisi ve gücü, taraftarın büyüklüğü nedeniyle buraya geldim. Taraftarın yanı sıra takımın kalitesi çok yüksek."



"TEK BAŞIMIZA BAŞARAMAYIZ"



"Oyunculara, teknik direktöre, yönetime, başkana ve çalışanlara ihtiyacımız var. Tek başımıza başaramayız. Tekrar iyi zamana ulaşmak için birlikte olmalısınız. Bir an önce çalışmak için sabırsızlanıyorum."



"BENDEN BU CÜMLELERİ DUYMAZSINIZ"



"Benden asla "Yeni geldim, zamana ihtiyacım var" gibi cümleler duymayacaksınız. Çünkü bu benim yöntemim değil. Fenerbahçe'nin geçmiş maçlarını izledim. Kulübü ve ligi biliyorum. Ekibimde Gökhan Gönül'ün olması iyi. Sadece o değil, başkaları da var."



"YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK İŞ VAR"



"Tesiste her şey iyi. Yapmamız gereken çok iş var, gece çok zaman var. Şimdi tesislerde kalıyorum ama buradan ne zaman çıkacağımıza bakacağız. Şimdi işleri yoluna koyalım."



"BENİM ANA SİSTEMİM BU"



"Stuttgart alt yapısında 10 yıl çalıştım. Orada dörtlü savunma ile oynattım. Benim ana sistemim bu. Aue dönemimde, takım 3'lü oynamak için kurulmuştu. Schalke'de de 3'lü oynayabileceğim bir takım vardı. Takımdaki ofansif kalite ve gücüne bakıyorum, bu takım 4'lü oynamak için kurulmuş."



"SÖZLER VERMEK YERİNE İŞ YAPMAYI TERCİH EDERİM



"Christoph Daum çok büyük bir efsane. Onunla kıyaslanmak ve bu soruya maruz kalmak bile büyük onur. Sözler vermek yerine iş yapmayı tercih ederim. Fenerbahçe ile oynayacağımız ilk maç için sabırsızlanıyorum."



"OYUNU DOMİNE EDECEĞİZ"



"Felsefemiz hücum yapmak olacak. Oyunu domine edeceğiz, sadece topa sahip olmak değil goller atıp tehlikeli pozisyonlar üretmemiz gerekiyor. Topa sahip olacağız ve çok atak yapacağız, şiddetli pres yapacağız topu hızlı geri kazanacağız."



- F.BAHÇE'DE EKSİKLER NE, NELER TESPİT ETTİNİZ?



"Zor bir soru, cevabım bir önceki teknik direktör ve ekibine mesaj gibi olur. Benim tarzım bu değil ve bunu yapmak adil olmaz. Özgüven kazanmalıyız, bunun için de maçları kazanmalıyız."



"ASLA BAHANELER SUNMAM"



"Asla bahaneler sunmam. Hakem kararları için konuşmaya da alışkın biri değilim. Onların yaptığı iş de kolay değil. Rakiplerin de kapalı oynaması ve vakit geçirmesi yasak değil. Bunun doğru ve yanlış olduğunu tartışamaya, şikayet etmeye gerek yok. Rusya'da da benzer şeyler söylendi ama takıma bunlara odaklanmamalarını söyledim. Bizim üzerinde etkimizin olmadığı şeylerle vakit kaybedemeyiz."



"TARAFTARA MESAJIMIZ NET"



"Taraftara mesajımız net: Ben, teknik heyetim, idari heyetim, hepimiz maçları kazanabilmek için maksimumu yapacağız. Kendi ruhumu, kendi mentalitemi biliyoruz. Size bunun sözünü verebilirim. Benim tek rehberim takım ve kulübüm."