Fenerbahçe'de Domenico Tedesco imzayı attı ve sistemini açıkladı

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco için imza töreni düzenledi. Törende konuşan genç antrenör, oyun sistemiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunurken sportif direktör Devin Özek de en uygun ismim Tedesco olduğunu dile getirdi.
ALİ KOÇ: "HOCAMIZIN 40. YAŞINI KUTLUYORUM"
"40 yaş önemli bir yaş. Hocamızın 40. yaşını kutluyorum. Ne hedeflediyse de fazlasıyla başarmasını diliyorum."
"ŞAMPİYONLUK BORCUMUZ VAR"
"Bu camiaya şampiyonluk borcumuz var, bunu bu sene ödeyeceğiz. Avrupa Ligi'nde final hedefliyoruz. Tüpraş Stadı'nda Fenerbahçe'yi görebilirsiniz."
"ORTAK AKILLA SEÇTİK"
"Jose Mourinho ile yolları ayırdıktan sonra kurduğumuz kadronun DNA'sına ve taraftarın coşkulu futbol beklentisine uygun bir teknik adam seçmemiz gerekiyordu. Ortak akılla Domenico Tedesco'yu takımın başına geçirdik."
"SEÇİM ODAKLI GİTMEDİK"
"Seçim odaklı düşünmediğimiz için Todesco'yu göreve getirdik. Gelirleri kırdırıp, seçim öncesi bir şeyler yapmaya çalışırdık ama seçim odaklı gitmedik."
"DEVİN ÖZEK'İN ÇOK EMEĞİ VAR"
"Genç ama yetenekli sportif direktörümüz Devin Özek'in çok emeği var. Gençleşmemiz gerektiğini ve zekaya ihtiyaç duyduğumuzu, daha golcü oyuncular ve birçok mevkide oynayacak oyuncuların arttırılması gerektiğini söyledi. Lider oyuncular almamızı, hızlı oyuncular almamızı, şampiyonluk yaşamış oyuncuların daha fazla olması gerektiğini söyledi. Nokta atışı işler yaptık."
ÜÇ BÜYÜK LİGDEN TEKLİF
"Tedesco'ya Bundesliga, Premier Lig ve La Liga'dan teklifler geldi. Fenerbahçe'yi şampiyon yapma motivasyonu onu çok etkiledi. Kendisine teşekkür ederim. Bu sezonu şampiyon tamamlayacağımıza inanıyoruz."
"Kanlı forması ve mücadelesiyle hatırlana Gökhan Gönül de aramıza katıldı. Daha önce 'Bir gün yollarımızın kesişmesini diliyorum' demişim ve bugün yollarımız kesişti."
DEVİN ÖZEK: "TEDESCO BUNUN İÇİN NET İSİMDİ"
"Domenico Tedesco'nun burada olmasından dolayı çok mutluyuz. Hibrit, çok yönlü ve zor sistemleri oynayan bir kadro kurmaya çalıştık. Tedesco bu kadroyu kullanmak için net bir isimdi."