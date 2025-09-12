PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe açıkladı! Ocak ayının ilk transferi Real Madrid'den

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli ekip gözünü şimdiden ara transfere çevirdi ve ilk hedef resmen açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe açıkladı! Ocak ayının ilk transferi Real Madrid'den

Seçime kısa süre kala kritik günler geçiren Fenerbahçe, bir yandan da sahada iyi sonuçlar alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Kanarya, ligde oynayacağı derbin yanı sıra transfere de yaz tescil döneminin sona ermesine rağmen yoğun mesai harcıyor. Ocak ayında atılabilecek imza için uğraş veriliyor. Başkan Ali Koç da istenen ismi canlı yayında açıkladı.

LIVAKOVIC'TEN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

2 sezon önce transfer olduğu Fenerbahçe'den bu yaz ayrılan Hırvat kaleci Dominik Livakovic, kiralık olarak formasını giyeceği Girona'da ilk açıklamalarını yaptı.

La Liga'da oynamayı yıllardır hayal ettiğini söyleyen Livakovic, Fransız basınından Foot Mercato'ya yaptığı açıklamada "La Liga'da oynamak benim için her zaman bir hayaldi. Yoğunluğu, atmosferi, tutkusu ve rekabet seviyesi, her oyuncunun bir noktada deneyimlemek isteyeceği şeyler." dedi.

"Neden Fenerbahçe'den ayrılıp Girona'yı tercih ettin?" sorusuna yanıt veren tecrübeli kaleci, "Hem fiziksel hem de zihinsel olarak en iyi formumda olduğumu hissediyorum. Artık daha fazla tecrübem var ve her zaman gelişmek isteyen bir oyuncuyum. Girona'ya katıldığım için mutluyum. Bu macerayı sabırsızlıkla bekliyorum. Amacım; deneyimimi, istikrarımı, tutkumu sahada ve saha dışında takıma yardımcı olmak için kullanmak. La Liga harika bir meydan okuma ve kulüp ile birlikte gelişmeyi ve iyi sonuçlar almak için mücadele etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." sözlerini sarf etti.

TEDESCO 40 DEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 40. yaşına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde girdi. Sarı-lacivertli ekip, yeni teknik adamlarının doğum gününü sürpriz bir organizasyonla kutladı.

Fenerbahçeli futbolcular ve teknik ekip, Tedesco için hazırlanan doğum günü pastasını sahaya getirdi. İtalyan çalıştırıcı, mumları alkışlar eşliğinde üfledi ve oyuncularının tebriklerini kabul etti.

DUYGUSAL KONUŞMA

Kutlama sonrası kısa bir konuşma yapan Tedesco, mutluluğunu dile getirdi:

"Büyük bir memnuniyet ve onur, 40. yaş doğum günümü sizlerle geçiriyor olmak. Tavsiyem, yaşlanmak çözüm değil ama yaşlanmamak da çözüm değil. Bu sürpriz için teşekkür ederim. Çok mutluyum. Çok sağ olun."

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor'u sahasında konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı.

MAÇ ÖNCESİ SON İDMAN

Saha bölümünde ise futbolcular ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yaptı. İki gruba ayrılan oyuncular, pas organizasyonları üzerinde durdu.

Antrenmanın son bölümünde ise taktiksel uygulamalar ve bireysel programlara yer verildi. Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor derbisi öncesinde son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamlayacak.

SEMEDO MÜJDESİ

Öte yandan sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nelson Semedo'dan müjdeli haber geldi.

Benfica ile oynanan rövanş maçında sakatlanan ve sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilen yıldız isim, çalışmalara başladı.

JHON DURAN BİLMECESİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında sakatlık yaşamıştı. Yaklaşık 2 haftadır sakatlıkla boğuşan 21 yaşındaki yıldız Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Ancak Duran'ın sakatlığının devam ettiği ve derbide oynamasının zor olduğu öğrenildi. Bu sezon 6 maçta görev alan Jhon Duran 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

İLK MESAJ: "BEN DEĞİL BİZ"

Göreve gelir gelmez oyuncularıyla bir araya gelen Tedesco, şampiyonluk hedefini işaret ederek, "Bu yolda hepinize ihtiyacım var. Hep beraber hareket edeceğiz, hep beraber kazanacağız." ifadelerini kullandı.

4'LÜ SAVUNMA KARARI

Kariyerinde zaman zaman üçlü savunma sistemini tercih eden genç teknik adam, Fenerbahçe kadrosunun yapısını analiz ettikten sonra dört kişilik savunma hattını benimsemeye karar verdi. İlk etapta 4-2-3-1 dizilişi üzerinde duran Tedesco, rakibe göre farklı formasyonlar da kullanabilecek.

HÜCUM POTANSİYELİNDEN ETKİLENDİ

Yaklaşık 10 gündür Fenerbahçe'yi inceleyen Tedesco, futbol direktörü Devin Özek'e sunduğu raporda, "Heyecan verici bir kadro. Hem hızlı hem de teknik futbolcularla çok güçlü bir oyun ortaya çıkarabiliriz." değerlendirmesini yaptı. Özellikle hücum hattındaki çeşitlilik ve kalite, genç hocayı etkiledi.

TESİSLERDE KALDI

İstanbul'a geç saatlerde ulaşan Tedesco, kendisine sunulan otel seçeneğini reddederek geceyi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde geçirdi. "Tesisleri tanımalı ve havasına alışmalıyım." diyen İtalyan çalıştırıcı, takımına daha yakın olmayı tercih etti.

GÖLE'DEN RAPOR ALDI

Takımın başında geçici olarak sahaya çıkan Zeki Murat Göle, Trabzonspor maçı öncesi Tedesco'ya kapsamlı bir rapor sundu. Yeni teknik direktörün, derbi 11'ini bu rapora göre şekillendireceği öğrenildi.

ÇOK DİLLİ AVANTAJ

Domenico Tedesco'nun 3-4 dili akıcı şekilde konuşabiliyor olması, takım içi iletişim açısından büyük bir avantaj olarak görülüyor. Bu özelliği sayesinde futbolcularıyla doğrudan temas kurabilecek olan genç çalıştırıcı, uyum sürecini hızlandırmayı hedefliyor.

FRED KARARINI VERDİ

İtalyan asıllı Alman çalıştırıcı göreve gelmeden önce sarı-lacivertli yönetimi yıldız futbolcu Fred üzerinden yaptığı sunumla etkiledi.

Deneyimli teknik direktörün, Mourinho döneminde gözden düşen, taraftarın da unutmaya yüz tuttuğu Fred için söyledikleri sarı-lacivertli yönetimi mutlu etti. Ayrıca oyuncudan da maksimum verim alınarak orta sahadaki eksiklere rağmen katkı en üst düzeye çıkarılacak.

KALEYE DAHA YAKIN OYNAYACAK

Sabah'ın haberine göre 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Fred'i rakip kaleye daha yakın kullanacağım. Çünkü şut tehdidi olan bir futbolcu. Bu nedenle rakip kaleye yakın oynamalı" dedi.

CEBALLOS'U AÇIKLADI

Bir yandan sahada iyi sonuçlar almak isteyen Fenerbahçe diğer yandan transferden de kopmuyor.

Başkan Ali Koç katıldığı canlı yayında 8 numara transferinin yetişmeyeceğini açıkladı. Başkan Koç ayrıca Ceballos için de önemli ifadeler kullandı.

Ali Koç transfer için;

"Bir 8 numara için dünden beri çok çalışıyoruz. 22-23 yaşlarında, genç. Müthiş potansiyel. Bitirmeye çalışıyoruz. Ancak, pazarlıkta olmayacak gibi duruyor. Devre arasında kesin olacak.

Real Madridli Ceballos, istesek bugün halledebiliriz, seçim kazandırır. 47 milyon Euro maliyeti var. Yapmadık, yapmamayı tercih ediyoruz." dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan T10F'in ilk teslimat törenine katılacak! Togg'un yeni modelinin özellikleri neler?
CHP'li Ekrem İmamoğlu "sahtecilikten" hakim karşısına çıktı! Aylık gelirinin Murat Ongun'dan az olduğunu iddia etti
Başkan Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: "Emanete sahip çıkacağız"
Trump açıkladı! Babası ihbar etti: Charlie Kirk'ü öldüren Tyler Robinson gözaltında | Fotoğrafları ortaya çıktı
Fenerbahçe açıkladı! Ocak ayının ilk transferi Real Madrid'den
Jota Silva resmen Beşiktaş'ta!
Memura en az 60 bin TL! Memur emeklisi 2026 Ocak'ta ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM hesapladı
Kremlin'den son dakika: Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu | Trump: Sabrım tükeniyor
Gürsel Tekin'den kendisini linç eden CHP'lilere sert tepki: "Suç ortaklığını bozuyoruz"
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu
NATO kapısında alarm! Rusya ve Polonya tatbikata başladı Polonya dikenli telleri çekti
Emekli zammı için bir ipucu daha! Yeni anket yeni tahmin | Kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur'luya yeni maaş hesabı
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!
Charlie Kirk suikastında yeni bomba! Saldırıdan 20 dakika sonra gizli uçak kalktı Mossad iddiası güçlendi | Son ifşası Epstein
Zincir market pizzasında skandal: Bakanlık tek tek ifşa etti! İçinde ne ararsan var: Kanatlı eti, gıda boyası...
Bakan Kurum paylaştı: 10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi! Banka kredisinden farkı ne?
Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi
ABD art arda yaşanan vahşetlerle sarsıldı! Zarutska cinayeti ve Kirk suikastı sonrası bir dehşet de Dallas'ta yaşandı | Kafasını kesti tekmeledi çöpe attı
Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer!
İşgalci Bakan Katz’a Türk vatandaştan görüntülü arama şoku! Gündem olan o anlara Katz'dan cevap | İsrail basını da yazdı