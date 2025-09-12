Fenerbahçe açıkladı! Ocak ayının ilk transferi Real Madrid'den

La Liga'da oynamayı yıllardır hayal ettiğini söyleyen Livakovic, Fransız basınından Foot Mercato'ya yaptığı açıklamada "La Liga'da oynamak benim için her zaman bir hayaldi. Yoğunluğu, atmosferi, tutkusu ve rekabet seviyesi, her oyuncunun bir noktada deneyimlemek isteyeceği şeyler." dedi.

"Neden Fenerbahçe'den ayrılıp Girona'yı tercih ettin?" sorusuna yanıt veren tecrübeli kaleci, "Hem fiziksel hem de zihinsel olarak en iyi formumda olduğumu hissediyorum. Artık daha fazla tecrübem var ve her zaman gelişmek isteyen bir oyuncuyum. Girona'ya katıldığım için mutluyum. Bu macerayı sabırsızlıkla bekliyorum. Amacım; deneyimimi, istikrarımı, tutkumu sahada ve saha dışında takıma yardımcı olmak için kullanmak. La Liga harika bir meydan okuma ve kulüp ile birlikte gelişmeyi ve iyi sonuçlar almak için mücadele etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." sözlerini sarf etti.