Cengiz Ünder Beşiktaş'ta!

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz."



28 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu 6 milyon euro olacak.