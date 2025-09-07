Fenerbahçe'de ilk sıra Domenico Tedesco'nun

PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları sona yaklaşıyor. Jose Mourinho’nun ayrılığının ardından birçok yerli ve yabancı teknik adamla görüşen sarı-lacivertlilerde son kararın, Alman asıllı İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco’dan yana olacağı iddia edildi.

39 yaşındaki Tedesco'nun en öne çıkan özelliği, görev aldığı her kulüpte hücum futbolu oynatması oldu. DHA'nın haberine göre, 4-2-3-1 sistemini benimseyen genç teknik adam, sarı-lacivertlilerin başına geçmek istediğini yönetime iletti.

Tedesco, kariyerinde hem kulüp takımlarında hem de Belçika Milli Takımı'nda kısa sürede sonuç almasıyla tanınıyor. Belçika Milli Takımı ile 16 ay boyunca yenilgi yüzü görmedi, EURO 2024'te takımını namağlup gruptan çıkardı.

TEDESCO'NUN KARİYERİ

Kariyerine Erzgebirge Aue'de başlayan genç teknik adam gösterdiği performansla Schalke 04 tarihindeki en genç teknik direktör oldu ve Schalke ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Sonrasında Spartak Moskova'nın tarihindeki en genç teknik direktör oldu. Yeniden Almanya'ya dönen Tedesco, Leipzig'de görev aldığı dönemde takım 11'nci sıradayken, aynı sezon DFB-Pokal'ı kazandı ve ligi 4'üncü sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti. Gösterdiği performansla da Belçika Milli Takımı'nın en genç teknik direktörü oldu. Belçika milli takımıyla da 2,75 gol ortalaması ile önemli performans elde etti.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Ali Koç, teknik direktörlük için ilk tercihlerinin İtalyan çalıştırıcı Luciano Spalletti olduğunu ancak tecrübeli hocanın bu sezon çalışmama kararı aldığını belirtti.

Koç, pazar günü yaptığı açıklamada, "Çok iyi Portekizli hocalar var ama camiamız artık Portekizli hoca ismi duymak istemiyor. Bu nedenle Alman ekolüne yöneldik." ifadelerini kullandı.

"24 SAAT İÇİNDE AÇIKLAYACAĞIZ"

Fenerbahçe Başkanı, teknik direktörlük sürecinde son aşamaya gelindiğini vurgulayarak, "Devin Özek birkaç hocayla iletişim halinde… Çok yakın bir tarihte yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız. 24 saat içinde her şey belli olmuş olacak." şeklinde konuştu.

