Fenerbahçe'de ilk sıra Domenico Tedesco'nun

39 yaşındaki Tedesco'nun en öne çıkan özelliği, görev aldığı her kulüpte hücum futbolu oynatması oldu. DHA'nın haberine göre, 4-2-3-1 sistemini benimseyen genç teknik adam, sarı-lacivertlilerin başına geçmek istediğini yönetime iletti.
Tedesco, kariyerinde hem kulüp takımlarında hem de Belçika Milli Takımı'nda kısa sürede sonuç almasıyla tanınıyor. Belçika Milli Takımı ile 16 ay boyunca yenilgi yüzü görmedi, EURO 2024'te takımını namağlup gruptan çıkardı.
TEDESCO'NUN KARİYERİ
Kariyerine Erzgebirge Aue'de başlayan genç teknik adam gösterdiği performansla Schalke 04 tarihindeki en genç teknik direktör oldu ve Schalke ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Sonrasında Spartak Moskova'nın tarihindeki en genç teknik direktör oldu. Yeniden Almanya'ya dönen Tedesco, Leipzig'de görev aldığı dönemde takım 11'nci sıradayken, aynı sezon DFB-Pokal'ı kazandı ve ligi 4'üncü sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti. Gösterdiği performansla da Belçika Milli Takımı'nın en genç teknik direktörü oldu. Belçika milli takımıyla da 2,75 gol ortalaması ile önemli performans elde etti.