Fenerbahçe'de ilk sıra Domenico Tedesco'nun

Domenico Tedesco (Takvim Foto Arşiv)

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Ali Koç, teknik direktörlük için ilk tercihlerinin İtalyan çalıştırıcı Luciano Spalletti olduğunu ancak tecrübeli hocanın bu sezon çalışmama kararı aldığını belirtti.

Koç, pazar günü yaptığı açıklamada, "Çok iyi Portekizli hocalar var ama camiamız artık Portekizli hoca ismi duymak istemiyor. Bu nedenle Alman ekolüne yöneldik." ifadelerini kullandı.

"24 SAAT İÇİNDE AÇIKLAYACAĞIZ"

Fenerbahçe Başkanı, teknik direktörlük sürecinde son aşamaya gelindiğini vurgulayarak, "Devin Özek birkaç hocayla iletişim halinde… Çok yakın bir tarihte yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız. 24 saat içinde her şey belli olmuş olacak." şeklinde konuştu.