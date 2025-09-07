Fenerbahçe'den çifte transfer! Eski yıldız dönebilir

ASENSIO TRANSFERİNİN PERDE ARKASI AÇIKLANDI Yaz transfer döneminde yaptığı flaş hamlelerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biri Marco Asensio oldu. İspanyol basını, yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilere imza atmasının ardındaki nedeni duyurdu.

AVRUPA'NIN MANŞETLERİNDE Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosuna kattığı yıldızlarla Avrupa'da manşetlere taşındı. Bu isimler arasında en çok öne çıkan ise PSG'den transfer edilen Marco Asensio oldu.

29 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

HEDEF DÜNYA KUPASI İspanyol gazetesi Marca, Asensio'nun Fenerbahçe'yi seçme sebebini yazdı. Haberde, yıldız oyuncunun 2026 Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı forması giyebilmek için rekabetçi bir ortamda oynamak istediği ve bu yüzden Fenerbahçe'yi tercih ettiği aktarıldı.

ARAPLARI REDDETTİ Asensio'nun, Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen daha yüksek maaş tekliflerini geri çevirdiği belirtildi. Futbolcunun hedefi, üst seviyede rekabet ederek hem kariyerini hem de milli takım şansını güçlendirmek oldu.