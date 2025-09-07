PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den çifte transfer! Eski yıldız dönebilir

Bu sezon birçok dünya yıldızını katan Fenerbahçe, transfer döneminin bitmesine kısa süre kala atağa kalktı. Sırada Premier Lig ekibinin oyuncusu var. Ayrıca eski bir yıldız da yeniden çubuklu formayı giyebilir. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'den çifte transfer! Eski yıldız dönebilir

Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor. Yönetim, dünyaca ünlü iki ismi daha kadrosuna katmak amacında.

DERBİ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana milli takım kamplarında bulunan futbolcular katılmadı.

İdman, salonda yapılan egzersizlerle başladı. Daha sonra sahaya geçen sarı-lacivertli oyuncular ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yaptı.

Pas organizasyonlarının ardından antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

ASENSIO TRANSFERİNİN PERDE ARKASI AÇIKLANDI

Yaz transfer döneminde yaptığı flaş hamlelerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biri Marco Asensio oldu. İspanyol basını, yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilere imza atmasının ardındaki nedeni duyurdu.

AVRUPA'NIN MANŞETLERİNDE

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosuna kattığı yıldızlarla Avrupa'da manşetlere taşındı. Bu isimler arasında en çok öne çıkan ise PSG'den transfer edilen Marco Asensio oldu.
29 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

HEDEF DÜNYA KUPASI

İspanyol gazetesi Marca, Asensio'nun Fenerbahçe'yi seçme sebebini yazdı. Haberde, yıldız oyuncunun 2026 Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı forması giyebilmek için rekabetçi bir ortamda oynamak istediği ve bu yüzden Fenerbahçe'yi tercih ettiği aktarıldı.

ARAPLARI REDDETTİ

Asensio'nun, Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen daha yüksek maaş tekliflerini geri çevirdiği belirtildi. Futbolcunun hedefi, üst seviyede rekabet ederek hem kariyerini hem de milli takım şansını güçlendirmek oldu.

REKABET İÇİN AVRUPA

Haberde ayrıca, 29 yaşındaki futbolcunun taraftar tutkusunu hissetmek, rekabetin içinde olmak ve uluslararası arenada yeniden öne çıkmak için Fenerbahçe'ye imza attığı vurgulandı. Asensio, milli takım dönüşü için Fenerbahçe'de harika bir sezon geçirmek zorunda olduğunu da biliyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları hız kazandı. Sarı-lacivertliler, seçim öncesinde birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor.

İKİ ADAYA ODAKLANILDI

Yönetim, daha önce temas kurduğu Luciano Spalletti ve Domenico Tedesco ile görüşmelerini devam ettiriyor. Spalleti'den olumu dönüş alınamadı. Tedesco ise düşünmek için zaman istedi.

SÜRPRİZ İSİM ZINEDINE ZIDANE

Başkan Ali Koç, sürpriz bir hamle yaparak Fransız futbol efsanesi Zinedine Zidane ile görüşmelere başladı. Son olarak 2021'de Real Madrid'den ayrılan Zidane, o tarihten bu yana hiçbir takımı çalıştırmadı. İlk görüşmelerde 53 yaşındaki teknik adamın kadroyu beğendiği ve projeye inandığı aktarıldı.

FAVORİ O PLASE KARTAL

Ali Koç'un önceliği Zidane olsa da, anlaşma sağlanamaması durumunda rota İsmail Kartal olacak. Daha önce prensip anlaşmasına varılan Kartal'ın her şartta göreve hazır olduğu ifade ediliyor.

THIAGO MOTTA İDDİASI

Il Messaggero'nun haberine göre, son olarak Juventus'u çalıştıran Thiago Motta, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olabilir. Bologna'da gösterdiği başarıyla 23/24 sezonunda takımını Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan İtalyan teknik adam, Serie A'da çıktığı 38 maçta 68 puan toplamıştı.

LEVERKUSEN DE DEVREDE

Bologna macerasının ardından Juventus'un başına geçen Motta, 42 maçlık Juve kariyerinde 1.67 maç başı puan ortalaması yakalamış ve 23 Mart'ta takımdan gönderilmişti. O tarihten bu yana herhangi bir kulüp çalıştırmayan 43 yaşındaki teknik adam, Bayer Leverkusen'in de radarında bulunuyor.

CENGİZ ÜNDER KARARI

Teknik direktörünü henüz belirlemeyen Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak oyuncular için frene basıldı. Kanarya, Beşiktaş'ın da radarında bulunan Cengiz Ünder konusunda yeni hocasının kararını bekleyecek.

KANAT ALTERNATİFİ OLABİLİR

Kartal'ın kanatlarda yaşanan eksikliği milli oyuncu ile doldurmayı planlarken, Fenerbahçe cephesi ise yeni hocanın kadro yapılanmasına göre adım atma düşüncesinde olduğu öğrenildi.

TOP YENİ TEKNİK DİREKTÖRDE

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, milli futbolcuyu çok istese de, sarı-lacivertli yönetim, "Ünder gibi önemli bir oyuncu için son sözü teknik adam söylemeli" görüşünü benimsediği belirtildi.

YENİDEN FILIP KOSTIC

UEFA listesini teslim eden Fenerbahçe, Süper Lig rotasyonunda kullanmak için Filip Kostic'i takip etmeye başladı. Juventus'tan ayrılmak isteyen Kostic'in Türkiye'ye geri dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. Sırp futbolcunun bonservissiz olarak kadroya katılması hedefleniyor.

35 MAÇA ÇIKTI

Juventus ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek 32 yaşındaki futbolcu, F.Bahçe'de oynamak istediğini vurguladı. Geçen sezon sarı-lacivertli forma altında 35 resmi maça çıkan Kostic, 2 gol atıp, 9 asist yapmıştı. Fenerbahçe'nin de deneyimli futbolcuyu sol bek rotasyonunda kullanmak istediği aktarıldı. Kostic'in takımı ve ligi tanıması sebebiyle Fenerbahçe'ye hemen uyum sağlayacağı bildirildi.

YİNE SON GÜNLER

Filip Kostic, geçtiğimiz sezon F.Bahçe'ye transferin son günlerinde katılmıştı. Kostic, sezonun ilk yarısında UEFA listesinde olmadığı için Avrupa Ligi'nde yer alamamıştı. Sırp yıldız bu sezon da benzer şekilde aynı süreçte F.Bahçe ile görüşmelere başladı.

HEM BEK HEM KANAT

Sarı-lacivertlilerde yeniden gündemde olan Filip Kostic, hem sol bekte hem de sol kanatta oynayabiliyor. 32 yaşındaki Sırp futbolcu zaman zaman merkez orta sahaya da geçebiliyor. Deneyimli yıldızın bu çok yönlü futbolu beğeni topluyor.

YVES BISSOUMA GİRİŞİMİ

Fenerbahçe'de orta saha transferi çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, daha önce de gündeme gelen Tottenham'ın Malili yıldızı Yves Bissouma için yeniden girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

TOTTENHAM SICAK

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Tottenham, 29 yaşındaki futbolcunun ayrılığına sıcak bakıyor. Fenerbahçe yönetimi ise kısa süre içerisinde somut adımlar atmaya hazırlanıyor.

YENİDEN LİSTEDE

Fenerbahçe, geçtiğimiz dönemde de Bissouma için temaslarda bulunmuş ancak transfer çeşitli sebeplerden ötürü gerçekleşmemişti. Transfer döneminin bitimine 1 haftadan kısa süre kala yönetim, alternatiflerle görüşmelerini sürdürürken Bissouma'yı da yeniden listeye aldı.

UZUN MARATON İÇİN PLANLAMA

Sarı-lacivertli yönetim, takımdan bir süredir uzak kalan oyuncunun fiziksel durumu ve özel hayatını da masaya yatırıyor. Maç eksiği nedeniyle Bissouma'nın hemen forma giymesi beklenmese de, Fenerbahçe uzun lig ve kupa maratonunda ondan faydalanmayı planlıyor.

OCAK AYI SENARYOSU

UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Bissouma, sarı-lacivertlilerin Avrupa'da yoluna devam etmesi halinde Ocak ayında kadroya dahil edilebilecek. Tottenham'ın 1 yıl sözleşmesi kalan oyuncudan gelir elde etmek istemesi de transferi kolaylaştıran unsurlar arasında.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan 300 bininci konutun anahtar teslim töreninde önemli açıklamalar! "Evine kavuşmayan depremzedemiz kalmayacak"
Promosyon yarışı büyüdü! Emekliye 30.000 TL fırsatı...
Vincenzo Montella'nın İspanya planı hazır! İşte Türkiye'nin 11'i
CHP'de olağanüstü korku! Özgür Özel'in ekibinden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı hamle | Kritik 6 günde neler olacak?
Fenerbahçe'den çifte transfer! Eski yıldız dönebilir
30 kilo altın 144 milyon TL vurgun! Dev holdingde skandal! Gerçek altını sahtesiyle değiştirip kripto paraya çevirmişler
Mauro Icardi'nin milyonluk aracı kazaya karıştı!
Aslan Loyola'nın peşinde! Kulübü bırakmıyor...
Sarı yazda fiyatlar indi! Oteller yüzde 80 doldu...
Malatya'da 300 bininci konut teslim edildi! Bakan Kurum: "Her şey yeniden başlıyor"
Görevden uzaklaştırılmıştı! Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler yeniden tutuklandı! Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş için de flaş karar
İngiltere’de Filistin eylemine müdahale! Polis protestocuları yaka paça gözaltına aldı
Beyaz Saray’daki buluşmada ilginç anlar! Mark Zuckerberg ne yapacağını bilemedi
Fenerbahçe durmuyor! Transferde 2 imza daha yolda
İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı! Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı
CHP'li İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni ifade! Milyonlar paravan şirketlerle kaçırıldı
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!
Maduro’dan Trump’ın tehdidine sert yanıt: “Venezuela saldırıya uğrarsa...''
Kikirik'ten bambaşka bir kadına! Hayat Bilgisi’nin yıldızı Çisil Oral’ın son halini görenler ‘Gerçekten aynı kişi mi?’ diye soruyor