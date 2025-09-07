Fenerbahçe'den çifte transfer! Eski yıldız dönebilir

Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor. Yönetim, dünyaca ünlü iki ismi daha kadrosuna katmak amacında.
DERBİ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana milli takım kamplarında bulunan futbolcular katılmadı.
İdman, salonda yapılan egzersizlerle başladı. Daha sonra sahaya geçen sarı-lacivertli oyuncular ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yaptı.
Pas organizasyonlarının ardından antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.