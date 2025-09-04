PODCAST CANLI YAYIN

Filenin Sultanları, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde tarih yazmak için sahaya çıkıyor. E Grubu’nu namağlup tamamlayarak son 16 turunda Slovenya’yı 3-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, yarı finale yükselmek için güçlü rakip ABD ile kozlarını paylaşacak. Peki Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte canlı yayın bilgileri…

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN | Filenin Sultanları çeyrek final ABD maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD karşısında tarih yazmak için sahaya çıkıyor. E Grubu'ndaki başarılı performansını son 16 turunda Slovenya galibiyetiyle taçlandıran Filenin Sultanları, yarı finale yükselmek adına kritik bir mücadele verecek. Peki Filenin Sultanları-ABD maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte bilgiler…

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde ABD ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak maç, Türkiye saatiyle 16.30'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. Bu kez rakip, şampiyonanın en güçlü ekiplerinden ABD. Milliler, ABD'yi geçmesi halinde tarihinde ilk kez yarı finale adını yazdıracak. Yarı finalde ise Hollanda ile Japonya arasında galip gelecek takım ile eşleşecekler.

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk katılımını 2006'da gerçekleştiren A Milli Takım, bugüne kadar en iyi derecesini 2010 yılında 6. olarak elde etti. 2014'te 9., 2018'de 10., 2022'de ise 8. sırada turnuvayı tamamlayan milliler, bu yıl tarihî bir başarı hedefliyor.


