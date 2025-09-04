Fenerbahçe Zalazar'ı istiyor!

Geçtiğimiz günlerde Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson transferlerini art arda duyurarak taraftarını heyecanlandıran Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Portekiz basınına göre, Sarı-lacivertliler, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için gözünü Braga'nın yıldız ismi Rodrigo Zalazar'a çevirdi.
19 MAÇTA 4 GOL 5 ASİST
2023-2024 sezonunda 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Schalke 04'ten Braga'ya transfer olan 26 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Portekiz Ligi'nde geçtiğimiz sezon 19 maçta forma giyen Zalazar, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.