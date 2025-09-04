PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe Zalazar'ı istiyor!

Kerem, Asensio ve Ederson transferleriyle ses getiren Fenerbahçe, orta saha için rotayı Portekiz'e çevirdi. Sarı-lacivertliler, Braga forması giyen Uruguaylı yıldız Rodrigo Zalazar'ı kadrosuna katmak istiyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe Zalazar'ı istiyor!

Geçtiğimiz günlerde Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson transferlerini art arda duyurarak taraftarını heyecanlandıran Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Portekiz basınına göre, Sarı-lacivertliler, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için gözünü Braga'nın yıldız ismi Rodrigo Zalazar'a çevirdi.

Rodrigo ZalazarRodrigo Zalazar
19 MAÇTA 4 GOL 5 ASİST

2023-2024 sezonunda 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Schalke 04'ten Braga'ya transfer olan 26 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Portekiz Ligi'nde geçtiğimiz sezon 19 maçta forma giyen Zalazar, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe’de yeni teknik direktör arayışı hız kazandı! En güçlü aday İsmail KartalFenerbahçe’de yeni teknik direktör arayışı hız kazandı! En güçlü aday İsmail Kartal
Fenerbahçe’de yeni teknik direktör arayışı hız kazandı! En güçlü aday İsmail Kartal

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katili husumetlisi çıktı | Savcı ve cani aynı karede
Milyonlara 2026 zammı yolda! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Enflasyon tahminine göre 2 farklı hesap
Vakıf Katılım
CHP'li Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Tepkiler peş peşe: "Bu seviyesiz dil siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır"
Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11
Bodrum milyarderlerin mega yatlarına ev sahipliği yapıyor
Türk Telekom
Fenerbahçe’de yeni teknik direktör arayışı hız kazandı! En güçlü aday İsmail Kartal
Seyhan'a böyle çöktüler! CHP'li başkan vekilinden itiraf | "125 bankamatikçi var"
Çalışan emeklilere çift maaş fırsatı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi neleri değiştirecek?
Başkan Erdoğan'dan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda önemli açıklamalar! "Netanyahu denilen gaddara asla seyirci kalamayız"
Özgür Özel yargıya parmak salladı! CHP mahkemenin İstanbul Kongresi kararına itiraz etti
Gürsel Tekin'e dün ihraç bugün savunma! CHP'de bir yeni fıkra daha: "Kararını tanımadıkları" mahkemeye itiraz dilekçesi verdiler
Putin'den Zelenskiy'e Moskova daveti: "Görüşmeye hazırsa gelsin"
CHP'de İstanbul krizi! Gürsel Tekin ve Özgür Özel restleşti | CHP yönetimi Tekin'den savunma istedi
Naaşı denizin 68 metre altındaydı! Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı
Gözler "şaibe" davasına çevrildi: Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? İstanbul'un iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
Galatasaray'dan flaş transfer! Barış Alper Yılmaz'ın yerine gelecek
Şi Cinping’den Pekin’de gövde gösterisi! Putin ve Kim’i yanına aldı gizli silahlarını çıkardı | Trumptan tehdit
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 3'ünci gün! Satan satana: Veli Bey belediyeye akrabalarını doldurdu