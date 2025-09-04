Fenerbahçe’de yeni teknik direktör arayışı hız kazandı! En güçlü aday İsmail Kartal

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun görevden alınmasından sonra yeni teknik direktörü belirlemek için çalışmalar hız kazandı. Sarı-Lacivertliler'de yeni hoca konusunda ortaya birçok isim atılırken en güçlü adayın eski teknik direktör İsmail Kartal olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe ile Süper Lig'de 99 puan toplayan ve sezonu ikinci sırada tamamlayan tecrübeli teknik adamın da yeniden Fenerbahçe'yi çalıştırmak istediği bildirildi.
İsmail Kartal'ın dışında diğer adaylar ise Luciano Spalletti, Ange Postecoglou ve Aykut Kocaman. Son olarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran ünlü teknik direktör Luciano Spalletti, 10 Haziran'dan beri boşta.