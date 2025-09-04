Fenerbahçe’de yeni teknik direktör arayışı hız kazandı! En güçlü aday İsmail Kartal

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'in 66 yaşındaki teknik adamla bir görüşme gerçekleştireceği gelen haberler arasında. Fenerbahçe'nin bir başka hoca adayı Ange Postecoglou ise son olarak Tottenham'da görev yaptı.

Aykut Kocaman (AA)

6 Haziran'dan beri takım çalıştırmayan 60 yaşındaki Avustralyalı teknik direktör ile de temasların hızlandığı bildirildi. İsmail Kartal gibi Fenerbahçe efsanesi olan Aykut Kocaman'ın ismi de adaylar arasında yer alıyor. Tecrübeli teknik direktörün de yeniden Fenerbahçe teknik direktörü olmak istediği belirtiliyor.