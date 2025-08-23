PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları 2025 Dünya Şampiyonası maç tarihleri…

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için geri sayıma geçti. Turnuva öncesi performansını test eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, hazırlık maçlarında sahaya çıkmaya başladı. Sırbistan ile oynadığı ilk karşılaşmayı 3-0’lık net bir skorla kazanan milliler, aynı rakiple iki hazırlık maçı daha yapacak. Ardından gözler şampiyonanın açılış mücadelesine çevrilecek. Türkiye, Dünya Şampiyonası’ndaki ilk sınavını İspanya karşısında verecek. Peki Türkiye – İspanya kadın voleybol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte Filenin Sultanları’nın 2025 Dünya Şampiyonası maç takvimi...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Milliler, şampiyonadaki ilk resmi maçını İspanya'ya karşı oynayacak. Peki Türkiye – İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE – İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, turnuvadaki ilk sınavını 23 Ağustos Cumartesi günü İspanya'ya karşı verecek. Mücadele saat 15:30'da başlayacak ve karşılaşmanın TRT Spor ya da TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı yayınlanması bekleniyor.

MİLLİ TAKIMIN GRUP MAÇLARI TAKVİMİ:

25 Ağustos, 15:30 – Türkiye vs Bulgaristan

27 Ağustos, 12:00 – Türkiye vs Kanada

A MİLLİ KADRODA KİMLER VAR?
Türkiye'nin geniş kadrosunda deneyimli ve genç isimler birlikte yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan
Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

