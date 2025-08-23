Fenerbahçe'de adım adım Tielemans

Aston Villa'nın 38 milyon euro piyasa değerine sahip yıldızı Youri Tielemans için Fenerbahçe'nin tüm şartları zorladığı öğrenildi.



İngiliz kulübünün, 28 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu için 40 milyon euro bonservis talep ettiği gelen bilgiler arasında. Sarı-Lacivertliler ise bu transferi gerçekleştirebilmek adına ilk adım olarak Edson Alvarez'i kiralık olarak kadrosuna kattı ve bütçesini rahatlattı.



Aston Villa ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Tielemans'ın bonservisiyle birlikte satın alınması planlanıyor.