Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe ile Kocaelispor bu akşam kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise kritik maçın ne zaman, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki Fenerbahçe-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça ilişkin detaylar...