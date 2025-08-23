PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe ile Kocaelispor sahada kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise kritik maçın ne zaman, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe ile Kocaelispor bu akşam kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise kritik maçın ne zaman, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki Fenerbahçe-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça ilişkin detaylar...

FENERBAHÇE-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Kocaelispor maçı, 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele, beIN Sports 1'den yayınlanacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Fenerbahçe ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya geliyor.

