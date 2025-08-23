PODCAST CANLI YAYIN

Bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? Günün maçları hangi kanalda, saat kaçta?

Futbolseverler için heyecan dolu bir gün başlıyor. 23 Ağustos Cumartesi günü Süper Lig’de Fenerbahçe, Kocaelispor, Gaziantep FK ve Gençlerbirliği sahne alırken, Avrupa’nın dev liglerinde de kritik karşılaşmalar oynanacak. Peki bu akşam hangi maçlar var? Günün maçları hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün futbol takvimi dopdolu. Süper Lig'de güçlü ekipler sahaya çıkarken, Avrupa'nın önde gelen liglerinde de birbirinden zorlu maçlar futbolseverleri bekliyor. İşte 23 Ağustos Cumartesi gününün maç programı…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig

  1. 21:30 Fenerbahçe - Kocaelispor (beIN Sports 1)
  2. 21:30 Gaziantep FK - Gençlerbirliği (beIN Sports 2)

1. Lig

  1. 16:30 Bandırmaspor - Adana Demirspor (TRT Spor)
  2. 19:00 Esenler Erokspor - Serik Spor (TRT Spor)
  3. 21:30 Iğdır FK - Van Spor FK (TRT Tabii Spor 6)
  4. 21:30 Bodrum FK - Sakaryaspor (TRT Spor)

Premier Lig

  1. 14:30 Manchester City - Tottenham
  2. 17:00 Bournemouth - Wolverhampton
  3. 17:00 Burnley - Sunderland
  4. 17:00 Brentford - Aston Villa
  5. 19:30 Arsenal - Leeds United

LaLiga

  1. 18:00 Mallorca - Celta Vigo
  2. 20:30 Atletico Madrid - Elche
  3. 22:30 Levante - Barcelona

Serie A

  1. 19:30 Genoa - Lecce
  2. 19:30 Sassuolo - Napoli
  3. 21:45 Milan - Cremonese
  4. 21:45 Roma - Bologna

Ligue 1

  1. 18:00 Marsilya - Paris FC
  2. 20:00 Nice - Auxerre
  3. 22:05 Lyon - Metz

Bundesliga

  1. 16:30 Heidenheim - Wolfsburg
  2. 16:30 Eintracht Frankfurt - Werder Bremen
  3. 16:30 Union Berlin - Stuttgart
  4. 16:30 Freiburg - Augsburg
  5. 16:30 Bayer Leverkusen - Hoffenheim
  6. 19:30 St. Pauli - Borussia Dortmund

