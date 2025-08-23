Bugün futbol takvimi dopdolu. Süper Lig'de güçlü ekipler sahaya çıkarken, Avrupa'nın önde gelen liglerinde de birbirinden zorlu maçlar futbolseverleri bekliyor. İşte 23 Ağustos Cumartesi gününün maç programı…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig
- 21:30 Fenerbahçe - Kocaelispor (beIN Sports 1)
- 21:30 Gaziantep FK - Gençlerbirliği (beIN Sports 2)
1. Lig
- 16:30 Bandırmaspor - Adana Demirspor (TRT Spor)
- 19:00 Esenler Erokspor - Serik Spor (TRT Spor)
- 21:30 Iğdır FK - Van Spor FK (TRT Tabii Spor 6)
- 21:30 Bodrum FK - Sakaryaspor (TRT Spor)