PODCAST CANLI YAYIN

Göztepe Ogün Bayrak ile sözleşmesini uzattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ogün Bayrak'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını duyurdu. Sportif direktör Ivan Mance, Ogün'ün sözleşmesini uzatmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Giriş Tarihi:
Göztepe Ogün Bayrak ile sözleşmesini uzattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki orta saha Ogün Bayrak, kendisini 2028'e kadar Göztepe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.

Ogün'ün, Göztepe'nin lige yükselmesinde ve geçen sezon da önemli rol oynayan oyuncularından olduğuna işaret eden Mance, şunları kaydetti:

"Ogün, her antrenmanda ve her maçta yüzde 100'ünü ortaya koyan, her zaman takımı kendisinin önüne koyan isimlerden. Son iki sezonda bizimle birlikte büyüdü ve gelişti. Şimdi ise onun iyileşmesini sabırla bekliyoruz. Çünkü iyileştiğinde Göztepe ile birlikte gelişimini sürdürmeye devam edecek. Ogün Bayrak'a şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Özel'e tepki: "Siyasi navigasyon problemi yaşıyor"
İBB soruşturması CHP'nin şaibeli kurultayına sıçradı! EkremEdit'in "Kılıçdaroğlu çekiliyor" paylaşımı dosyada: Delege iradesi manipüle edildi
Türk Telekom
Beşiktaş'ın Lausanne-Sport maçı ilk 11'i belli oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Ana gündem Rusya-Ukrayna barış süreci ve Gazze
Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis! Galatasaray'dan çılgın talep
PKK komisyonu tıkama peşinde! YPG'yi bahane eden Duran Kalkan'dan "süreci bozma" tehdidi: Şara'yı Paris'e Türkiye göndertmedi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in kokain itirafı ses kaydında
Zelenskiy’i takım elbise giymeye ikna eden kişi! Aylardır gardırobunu yenilemeye çalışıyor
Bakan Yerlikaya "Türk polisinden kaçamayacaklar" diyerek duyurdu: Kırmızı bültenle aranan Demirözler suç örgütü lideri Rusya'da yakalandı
Mardin’de cansız bedeni bulunan Zeynep Sut’a ne oldu? Battaniyeye sarılı şekilde bulunmuştu: Baba ilk kez konuştu
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eşleşmeleri belli oldu!
Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı! Mekan basıp haraç istedi
Türkiye'den liman başkanlıklarına İsrail talimatı: Yabancı gemiler Tel Aviv ile bağlantılı olmadığını belgeleyecek
Ukrayna'ya Türkiye'den Barış Gücü gidecek mi? MSB açıkladı: "Önce ateşkes sağlanmalı"
Galatasaray'ın hedefi 2 Eylül! Transferde imza şov zamanı
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi 5 yaşında! Hedef 16 milyon haneye yerli gazı ulaştırmak! Berat Albayrak'ın enerjideki hamleleri meyvelerini veriyor
Oranlar açıklandı: Emekliye memura %29'luk enflasyon tahmini geldi! Ocak maaş artışı ne olacak? İşte 3'lü hesap senaryosu
Aydın'da rantın "Ağbaba'sı var! Çerçioğlu'na CHP rozeti attıran yapı deşifre: Kuşadası'nda çökülen arsalar... Didim'de kapatılan araziler
Fenerbahçe - Benfica maçı sonrası şok yorum! "3-4 transfer lazım"