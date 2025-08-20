PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray krizi fırsata çevirecek! Kavga sonrası transfer

Transfer çalışmaları kapsamında birçok yıldızla görüşen Galatasaray'ın önüne büyük bir fırsat çıktı. Cimbom, takımında kavgaya karışan yıldız için kulübünün kapısını çalacak. Süreç yakın takipte.

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya, Rennes maçı sonrası soyunma odasında Adrien Rabiot ile Jonathan Rowe arasında yaşanan kavga nedeniyle flaş bir karar aldı. İki futbolcu kadro dışı bırakılırken aynı zamanda satış listesine konuldu. Olayın ardından kulüp içinde büyük bir kriz yaşanırken, Marsilya yönetimi disiplin vurgusuyla net bir tavır sergiledi.

BAŞKAN LONGORIA'DAN SERT AÇIKLAMA

Marsilya Başkanı Pablo Longoria, yaşanan olayın kulüp kültürüne zarar verdiğini dile getirdi. "Bir futbol kulübünde, herhangi bir kuruluşta olduğu gibi sınırları aşan bir olayın ardından karar almak zorunda kaldık. Soyunma odasında değildim ama öğrendiğim kadarıyla daha önce benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Roberto De Zerbi 13 yıldır antrenörlük yapıyor, Medhi Benatia uzun süredir en üst düzey futbolun içinde. Ben de profesyonel futbolun içinde yıllardır bulunuyorum ve üçümüzün de böyle bir şey görmediğimizi söyleyecek kadar deneyimimiz var" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY FIRSATI DEĞERLENDİRMEK İSTİYOR

Rabiot ile daha önce de ilgilenen Galatasaray, Marsilya'daki krizin ardından yeniden harekete geçti. Fransız basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılı yönetim, 30 yaşındaki Fransız orta saha için süreci yakından takip ediyor. Foot Mercato'nun haberinde Galatasaray'ın oyuncunun durumuna dair bilgi topladığı ve gelişmeleri beklediği vurgulandı.

RAKİPLER GÜÇLÜ

Rabiot için yalnızca Galatasaray değil, Avrupa'nın devleri de devrede. Serie A ekiplerinden Inter ve Juventus'un yanı sıra Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'ın da oyuncuya ilgi gösterdiği belirtiliyor. Bu nedenle transfer yarışının oldukça çekişmeli geçmesi bekleniyor.

RABIOT'UN SEZON PERFORMANSI

Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Adrien Rabiot'un güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Geçen sezon Fransız ekibinde 31 maça çıkan tecrübeli orta saha, 10 gol atıp 6 asist üreterek dikkat çekici bir performans sergiledi.

