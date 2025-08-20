Galatasaray krizi fırsata çevirecek! Kavga sonrası transfer

Adrien Rabiot (Takvim Foto Arşiv)

BAŞKAN LONGORIA'DAN SERT AÇIKLAMA

Marsilya Başkanı Pablo Longoria, yaşanan olayın kulüp kültürüne zarar verdiğini dile getirdi. "Bir futbol kulübünde, herhangi bir kuruluşta olduğu gibi sınırları aşan bir olayın ardından karar almak zorunda kaldık. Soyunma odasında değildim ama öğrendiğim kadarıyla daha önce benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Roberto De Zerbi 13 yıldır antrenörlük yapıyor, Medhi Benatia uzun süredir en üst düzey futbolun içinde. Ben de profesyonel futbolun içinde yıllardır bulunuyorum ve üçümüzün de böyle bir şey görmediğimizi söyleyecek kadar deneyimimiz var" ifadelerini kullandı.